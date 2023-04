Gladiador 2: Russell Crowe admitió que siente “celos” y “envidia” por la secuela del film que lo catapultó a la fama

escuchar

Russell Crowe tiene sentimientos encontrados sobre la nueva película de Gladiador, y no tiene miedo de admitirlo. El actor de 59 años dijo que si bien no sabe mucho sobre la tan esperada secuela, está “ligeramente celoso” del proyecto.

“ Mira, lo único que siento es un poco de envidia, ¿sabés? Porque yo era mucho más joven, obviamente, y fue una gran experiencia en mi vida ”, dijo Crowe a Collider, recordando el largometraje de Ridley Scott que protagonizó en el año 2000 y que fue un total éxito de taquilla.

“Es algo que cambió mi vida, de verdad. Cambió la forma en que la gente me veía y lo que hago para ganarme la vida”, expresó. “He tenido suerte de participar en un montón de grandes películas, pero lo que me dio esta es increíble”, continuó Crowe, que ganó el Oscar al mejor actor por su papel. Además, el film se llevó el premio a mejor película. “ No siempre se consigue ese tipo de longevidad con cada película que haces, así que, obviamente, ocupa un lugar especial en mi corazón ”, culminó.

Gladiador, protagonizada por Russell Crowe

Hace 23 años la historia de Máximo (Crowe), un respetado general del Imperio Romano a quien el emperador, Marco Aurelio (Richard Harris), hace en el frente un último encargo antes de que pueda regresar a su hogar: viajar a Roma para reinstaurar la república, sorprendió en la pantalla grande. Enterado de que Marco Aurelio no prevé legarle la corona, su hijo, el inestable Cómodo (Joaquin Phoenix) asesina a su padre y manda a matar al general, a su esposa y a su hijo.

Máximo logra deshacerse de sus verdugos pero es capturado y vendido como esclavo a Próximo (Oliver Reed), quien lo obliga a luchar como gladiador. Cuando la fama de Máximo lo lleva a combatir en el Coliseo de Roma, Cómodo se da cuenta de que sigue vivo. Sediento de venganza, Máximo urde un complot junto a la hija de Marco Aurelio, Lucilla (Connie Nielsen) para destronar al despótico emperador.

Joaquin Phoenix y Russell Crowe en Gladiador Universal Pictures

Gladiador lanzó a Crowe al estrellato. Hace unos años, en una entrevista con el conductor británico Jonathan Ross, el neozelandés recordó con una divertida anécdota el momento en que se dio cuenta de que ya nada sería igual. De compras en Roma, advirtió una multitud agolpada frente al negocio donde se encontraba. A la salida, le preguntó a un policía qué pasaba, quien le contestó entre risas: “¡Vos, gladiador, vos estás pasando!”, mientras decenas de fanáticos le gritaban entusiasmados: “¡Massimo! ¡Massimo!”.

A mediados de 2018, Crowe regresó a Roma para asistir a una proyección de Gladiador con música en vivo en el Coliseo y contó que en una conversación telefónica reciente, Scott le había dicho: “¿Sos consciente de que todas las noches de la semana, en horario central, en algún lugar del mundo están dando Gladiador en la tele?” .

La secuela de un éxito

A comienzos de 2023, la noticia de que Gladiador 2 era un hecho comenzó a circular por los medios. Además del regreso del director de la primera entrega, Ridley Scott, recientemente se reveló el nombre del actor principal de este nuevo proyecto: Paul Mescal.

Paul Mescal TOM JAMIESON - NYTNS

Según Deadline, el actor irlandés de 26 años, mejor conocido por su papel en la serie Normal People, sería el encargado de dar vida a Lucius, el hijo de Lucila (Connie Nielsen) y sobrino de Cómodo (Joaquin Phoenix), personaje que en la primera entrega era un niño, pero ahora, años después, enfrentará sus propias batallas como adulto. Actores como Miles Teller, Austin Butler, Richard Madden y Timothée Chalamet fueron considerados para el rol, que finalmente quedó en las manos de Mescal.

La película será dirigida y producida por Ridley Scott, con base en un guion escrito por David Scarpa (Todo el dinero del mundo). Asimismo, Janty Yates y Arthur Max volverán a estar a cargo del diseño de vestuario y el diseño de producción, respectivamente. Se espera que Gladiador 2 empiece su rodaje en mayo de este año, aunque la fecha de estreno aún es un misterio.

LA NACION