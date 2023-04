La peña de Morfi: los nombres más firmes para reemplazar a Jey Mammón y las duras palabras de Georgina Barbarossa

escuchar

Desde que Lucas Benvenuto reveló que acudió a la Justicia en el año 2020 para denunciar que Jey Mammón lo violó cuando él tenía 14 años y el músico y humorista 32, la conducción de La peña de Morfi quedó a cargo de Georgina Barbarossa. Confirmada ya para el resto del mes de abril, en Telefe negocian con varias figuras del mundo del espectáculo para continuar ya de forma definitiva al frente del programa dominical, junto a Jésica Cirio . Así lo confirmaron esta tarde en Intrusos en el Espectáculo, por América TV.

“Tengo información importantísima que me llega de Telefe”, adelantó Florencia de la V luego de compartir un informe sobre las notas que dio Jey Mammón luego de desatado el escándalo. “ Telefe mantendría el contrato de Jey Mammón hasta fin de año, pero le habría sacado el cobro de los sponsors y publicidades. Eso ya no existe más ”, completó la conductora en referencia a las marcas que utilizaban la figura del conductor para dar a conocer sus productos y a las publicidades no tradicionales. De inmediato, Maite Peñoñori recordó que Mammón desmintió haber realizado una película con Disney, por lo que también negó que la empresa lo haya dejado fuera del proyecto, como trascendió la semana pasada.

Mateyko, una posibilidad firme

Por su parte, Guido Záffora habló de los nombres que se mencionaron en las reuniones de producción de La peña de Morfi, el programa que creó Gerardo Rozín y que luego de su muerte quedó en manos de Mammón. “Telefe sigue con Georgina por el momento y tantearon a la Sole para el mes de junio”, informó. Además, explicó que la intención de la cantante de Arequito es arreglar lo antes posible para poder así organizar sus recitales, que luego la idea es seguir con Jésica Cirio y con la figura que se sume al equipo y que el nombre de Juan Alberto Mateyko figura dentro de los tres primeros de la lista de posibilidades. “Lo llamaron, lo tengo confirmadísimo, y hasta el jueves estaban negociando”, confió Florencia. “Pidió mucha plata”, acotó luego Marcela Tauro, y De la V agregó que las conversaciones con el locutor -actualmente asentado en Córdoba- continúan.

La palabra de Georgina

En una charla con Alejando Guatti, Georgina Barbarossa dijo que en Telefe le confirmaron que sigue al frente de La peña... durante todo el mes de abril. “Después no sé, de verdad”, acotó y explicó que está en conversaciones con el canal pero que todavía no tomaron una determinación. “Yo estoy para el canal, así que lo que necesiten, allí estaré”, completó.

Consultada sobre la actitud de Jey Mammón luego de la denuncia de Benvenuto, Georgina fue contundente. “Horrible”, disparó. “No me gustó nada. Las notas que dio no me gustaron nada. Lo vi muy soberbio. Hubiese dicho ´sí, bueno, me equivoqué. Me enamoré de este chico. Fue el amor de mi vida, me equivoqué´, ¿entendés? Creo que va por ahí la cosa. Y por pedir perdón cuando te equivocás. Creo que ese es el camino” , completó.

Distinta fue la reacción de la subcampeona de la segunda edición de MasterChef Celebrity cuando le preguntaron por Lucas Benvenuto. “Lucas, pobrecito mi amor. Se me estruja el alma con este nene. Me da ganas de apapacharlo, de hacerle upa y decirle ´perdón por todos los hijos de mala madre que lo maltrataron y abusaron de él durante tantos años´. Una vida tan dura, pobrecito”, explicó. Además, hizo referencia al debate sobre la edad que tenía Lucas cuando conoció a Mammón. “ Da igual, 14 o 16 es lo mismo. Con los chicos no. Cuando uno se equivoca tiene que pedir perdón ”, sentenció.

Por último, Georgina habló de la partida del creador del personaje de Estelita a España. “¿Qué va a hacer acá?”, se preguntó .”Yo creo que tiene que poner un poco de distancia y ver y pensar qué va a hacer de su vida. Acá creo que ni siquiera puede salir a la calle”, completó.

En 2020, Lucas Benvenuto denunció a Jey Mammón en la Justicia por abuso sexual. Según consta en su testimonio, el hecho ocurrió cuando él tenía 14 años y el conductor 32. Como consecuencia del paso del tiempo, la causa terminó -en marzo de 2021- con el sobreseimiento del acusado por prescripción. Nada se supo a nivel público de este episodio hasta que Benvenuto, en el marco de la detención de Marcelo Corazza, dio una entrevista en A la tarde y sugirió, sin mencionarlo, que Mammón había abusado de él. Consultado luego en sus redes sociales, Lucas le puso nombre y apellido a ese “famoso conductor y músico” al que se refirió en el envío de Karina Mazzocco: Jey Mammón.

