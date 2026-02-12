Goat: la cabra que cambió el juego, una historia para toda la familia, que es también un hallazgo visual

La cabra que cambió el juego: Goat (Goat, EE.UU., 2026). Dirección: Tyree Dillihay, Adam Rosette. Guion: Aaron Buchsbaum, Teddy Riley, Chris Tougas. Fotografía: John Clark. Edición: Clare Knighr. Música: Kris Bowers. Voces originales: Caleb McLaughlin, Gabrielle Union, Nick Kroll, Nicola Coughlan, David Harbour, Stephen Curry, Jennifer Lewis, Patton Oswalt. Calificación: ATP. Distribuidora: UIP. Duración: 100 minutos. Nuestra opinión: buena.

Nunca está de más la originalidad, aunque hay quienes piensan que está sobrevalorada. Es cierto: mucho de lo que nos cuentan ya fue relatado, así que lo que suele valer es el “cómo”, eso que permite que incluso una historia sabida suene a nueva y, en el caso del cine, genere la ilusión de que ocurre ante nuestros ojos por primera vez.

Goat, la cabra que cambió el juego cabe perfectamente como ejemplo para estas peregrinas afirmaciones. Por un lado, es la historia del marginado que triunfa y hace realidad su sueño: en este caso, una pequeña cabra que logra cumplir su sueño de ganar en un deporte similar al básquet al que solo juegan animales “grandes”. Alrededor de este hilo aparecen varias subtramas: la gran estrella veterana que quiere ganar el premio que le falta y a quien le cuesta el trabajo en equipo; el grupo de deportistas de aparente bajo nivel que se motiva para ganar; algún apunte sobre el negocio detrás del deporte y varios chistes sobre animales. El lector podría pensar, dado que el elenco entero pertenece al reino de las bestias, que es una versión soft de Zootopia, y aunque hay algo de eso, el asunto no va por ahí.

Por otro lado, es un hallazgo visual. Porque lo que llama la atención y, en última instancia, le da lustre a una historia no especialmente tocada por la originalidad, es el diseño. Si bien tiene un tipo de animación (el movimiento de los personajes, el uso de la “strong pose” -una imagen estática que representa un salto narrativo o el remate de un gag-, los chiches adosados a la imagen, etcétera) que vimos en las dos películas del “Spiderverso” (no por nada el estudio es el mismo, Sony), aquí hay un juego notable con la ambientación y los fondos, algo pictórico que, al mismo tiempo, permite el efecto humorístico cuando la acción deriva en detalles del cartoon clásico, mucho más de la vereda de Looney Tunes que de Disney.

Ahí aparece entonces aquella originalidad: en el uso, el cómo de la imagen que logra mantener al espectador interesado y, en ocasiones, emocionarlo. Por eso mismo, las secuencias de acción deportiva -los partidos son casi batallas con elementos humorísticos- son lo que más brilla. Hay una modesta hazaña: sostener la tensión con un cuento archiconocido, protagonizado por animales antropomórficos.

De todos modos, sí hay un detalle que resulta un poco molesto: el doblaje. No es esta la clase de películas de las cuales debamos quejarnos porque no se proyecta en idioma original subtitulado (después de todo, es una historia especialmente para niños). Pero la insistencia en modismos mexicanos propios de las redes sociales, sobre todo en la primera media hora -e incluso cuando hay reconocibles voces argentinas en el elenco- hace que varios diálogos sean incomprensibles. Fuera de eso, Goat funciona bien, incluso cuando sufre de algunas lagunas de guion o de cambios de comportamiento apresurados.