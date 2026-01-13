Goya 2026: el film Belén y Juan Minujín, nominados al premio máximo del cine de habla hispana

El cine argentino volverá a ser protagonista de la gala internacional que más se acostumbró a ganar. La Academia del Cine de España nominó este martes a Belén como una de las cinco candidatas al Goya como mejor película iberoamericana. Y nuestro compatriota Juan Minujín fue elegido como candidato a mejor actor de reparto por Los domingos, producción realizada en el País Vasco y ganadora del último Festival de San Sebastián.

Belén continúa con esta nominación sumando reconocimientos en una carrera internacional que también la tiene entre las 15 películas preseleccionadas al Oscar internacional por la Academia de Hollywood. De acuerdo con el veredicto de los casi 1800 miembros de la Academia del Cine de España, la película dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi competirá por el Goya a la mejor película iberoamericana con La misteriosa mirada del flamenco (Chile), La piel del agua (Costa Rica), Un poeta (Colombia) y Manas (Brasil).

Camila Plaate y Dolores Fonzi en una escena de Belén Prime Video

A partir de esta nominación, Belén se suma a la larga lista de títulos del cine nacional de las últimas décadas consagrados por el Goya a la mejor película iberoamericana, entre los cuales aparecen Un lugar en el mundo, Cenizas del paraíso, La odisea de los giles, Plata quemada, El secreto de sus ojos, Relatos salvajes, Un cuento chino, El ciudadano ilustre, Sol de otoño, El faro, XXY y El Clan. El último triunfo de la pantalla nacional en esta categoría fue en 2023, gracias a Argentina, 1985.

Nuestro cine conquistó este premio en 19 de las 39 entregas de la historia del Goya, la celebración más importante del calendario anual para el cine de habla hispana, valorada al mismo tiempo por toda la industria cinematográfica como el equivalente al Oscar en ese terreno.

La historia del Goya registra triunfos argentinos en el rubro de película iberoamericana desde el comienzo de su historia, en 1986. Ese año, la primera ganadora del premio (cuando la categoría se denominaba mejor película extranjera de habla hispana) fue La película del rey, de Carlos Sorín.

A favor

Ahora, Belén aparece a priori con fundamentadas chances para convertirse en la vigésima película argentina dueña de esa distinción. Tendrá a su favor que la película brasileña Un agente secreto (segura nominada al Oscar en más de una categoría) no participa de esta competencia. En su última edición realizada en Granada, nuestra representante (El jockey, de Luis Ortega) perdió frente a Aun estoy aquí, de Walter Salles, el film brasileño que también se llevó en 2025 el Oscar internacional.

La misteriosa mirada del flamenco, por Chile, y Un poeta, por Colombia, aparecen como potenciales rivales de Belén, que se dio a conocer en España en el último tramo del año pasado al formar parte de la competencia oficial del Festival de San Sebastián.

Juan Minujín (primero a la derecha) y el elenco de Los domingos en septiembre pasado, durante la presentación de la película en el Festival de San Sebastián ANDER GILLENEA� - AFP�

En cuanto a Minujín, esta nominación consolida todavía más la carrera de uno de los actores argentinos más afirmados en el terreno internacional. En Los domingos, de la directora vasca Alauda Ruiz de Asúa, Minujín personifica a un profesor de historia argentino afincado en España que es tío del personaje central, una joven de 17 años dispuesta a sacrificar un futuro profesional brillante para seguir su vocación religiosa e ingresar en un convento de clausura.

En la búsqueda del Goya a mejor actor de reparto, Minujín competirá con Miguel Rellán (El cautivo), Kandido Uranga (Maspalomas), Tamar Novas (Rondallas) y Alvaro Cervantes (Sorda). Fue muy risueño el momento de la lectura de los nombres de los candidatos en esta categoría a cargo del humorista y actor Alvaro Valls, encargado de la lectura de las nominaciones junto a la actriz Toni Acosta en la sede de la Academia del Cine de España, en la tarde de este martes en Madrid. Al mencionar al actor argentino, el apellido sonó en la voz de Valls como si Minujín tuviera una “y” en lugar de una “j”.

La edición número 40 de los Goya se realizará en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona el sábado 28 de febrero, con la conducción del actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini y transmisión en vivo para la Argentina a través del canal internacional de la Televisión Española.

Ese día uno de estos cinco títulos será consagrado con el premio a la mejor película española del año: Los domingos, Sorda, Sirãt, Maspalomas y La cena. El cine argentino, mientras tanto, sueña con sumar un nuevo nombre a la lista de ganadores como mejor película iberoamericana. Le toca ahora a Belén asumir ese desafío.