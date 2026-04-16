Películas que miran al futuro: con 147 producciones argentinas en exhibición, comenzó el festival más cinéfilo de la ciudad

La noche de este miércoles, en el Teatro Alvear se inauguró la 27a edición del festival de cine independiente de Buenos Aires (Bafici) con la premiere mundial de Orgullo y prejuicio, una comedia inspirada en la clásica novela de Jane Austen dirigida por Matías Szulanski, prolífico director argentino que ya había abierto este encuentro cinéfilo en 2023 con otro de sus films.

“Es la primera vez que tenemos en la apertura la película de un realizador que ya inauguró el festival antes”, apuntó Javier Porta Fouz, director del Bafici, que antes había señalado que ya hace unos años él y su equipo de programadores decidieron que el lugar de privilegio que implica ser la película que da el puntapié inicial del festival tenía que ser la obra de un cineasta argentino.

Porta Fouz, director del festival y Gabriela Ricardes, ministra de cultura de la ciudad de Buenos Aires nico_asta

“Bienvenidos al Bafici. Estamos contentos y orgullosos de la respuesta que este festival genera cada año. El Bafici nació en el siglo pasado con el impulso de mirar hacia el futuro y lo sigue haciendo. Es un espacio hermoso para hacer comunidad, para discutir y debatir cine”, aportó Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad, quién también detalló que entre las 147 películas argentinas que se exhibirán en el festival desde este miércoles y hasta el domingo 26, una docena pudieron completarse gracias a la línea dedicada a la producción audiovisual del programa de Mecenazgo impulsado por el gobierno de la ciudad.

Poco antes de que comenzara la función de Orgullo y prejuicio, que su director presentó con el elenco y el equipo técnico completo sobre el escenario, Porta Fouz le agradeció a su equipo por “la dedicación y la creatividad” y remarcó la importancia de la convocatoria que tiene el festival demostrada en las miles de películas argentinas que se presentaron para formar parte de la programación de este año entre las que finalmente quedaron seleccionadas 147, entre largometrajes y cortometrajes.

El Teatro Alvear estará dedicado a la programación del festival de cine nico_asta

“Estamos muy contentos por el entusiasmo de tantos realizadores por querer formar parte del Bafici. Y por el hecho de que se siga haciendo cine aunque haya gente que diga que lo que importa es cuántas entradas vende una película. Una discusión que ya pensamos que había quedado atrás, una discusión que no hay que dar porque no existe”, explicó el programador aludiendo, sin nombrarlo, al enfoque que defienden las autoridades actuales del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).

“Los festivales están para demostrar la diversidad de miradas y para darle acceso al público a esas películas”, concluyó Porta Fouz, minutos antes de que comenzara el primer film de esta nueva edición del Bafici, una película que trata con mucho humor sobre las dificultades de hacer cine en la actualidad. Una trama que además le hace un guiño a las preocupaciones de un sector en plena crisis de financiamiento y acechado por las innovaciones técnicas que amenazan con cambiarlo para siempre.

En esta edición con nueve sedes (Centro Cultural 25 de mayo, Cine Arte Cacodelphia, Cine Gaumont, Cine Teatro Alvear, Cinépolis Plaza Houssay, Cinépolis Recoleta, Museo del Cine “Pablo Ducrós Hicken”, Sala Lugones del Teatro San Martín y la Usina del Arte), con una mirada al futuro desde la tradición cinéfila porteña que representa desde 1999 el Bafici vuelve a ser la cita obligada para los amantes del cine que no suele verse en las salas comerciales y cuyos méritos no se miden en tickets vendidos, sino en la enorme contribución que hacen al acervo cultural de la ciudad.