Mandy, con el inefable Nicolas Cage

María Fernanda Mugica Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de octubre de 2020 • 17:06

Todas las semanas se estrenan películas de terror. O deberíamos decir se estrenaban, en la vieja normalidad, cuando las salas de cine estaban reservadas para los films de superhéroes o alguna otra franquicia. Y, sin embargo, siempre se programaba una película de terror para alimentar a un público, en su mayoría joven, que todavía prefería entregarse al miedo frente a una pantalla enorme, con sonido surround y sumidos en la oscuridad de la sala.

La omnipresencia del terror en los cines no siempre implicaba que se estrenaran los mejores ejemplos del género o que los que sí llegaban se convirtieran en inmediatos éxitos de taquilla. Por diversos motivos, muchas películas valiosas de la última década no se estrenaron en las salas argentinas y otras no tuvieron suficiente tiempo en cartel para llegar a más espectadores. Algunas de las propuestas más interesantes se corren un poco del género, se mezclan con otros o trabajan con tiempos distintos a los que el público está acostumbrado, utilizando al terror como un lenguaje con amplias posibilidades, más allá del entretenimiento.

Varias de estas películas encuentran una nueva oportunidad en las plataformas de streaming. Para festejar Halloween, aquí les recomendamos para ver en casa diez títulos de terror imperdibles de los últimos tiempos que merecen ser vistos o redescubiertos.

Trailer de The Sacrament 02:12

Video

The Sacrament

Este falso documental sobre un par de periodistas que intentan rescatar a la hermana de uno de ellos que se ha unido a una secta, no tuvo estreno en la Argentina (sí formó parte de la programación del Bafici en 2014). Ti West, quien dirigió también la notable The House of the Devil, construye una narración impactante, que no depende de los sobresaltos, ni de la oscuridad, para producir miedo. El terror reside en la capacidad de una persona para convencer a muchas otras de que dejen atrás el pensamiento crítico y se entreguen a la supuesta salvación que les ofrece; sea cual sea el precio. Disponible en Google Play.

In Fabric, de Peter Strickland 01:55

Video

In Fabric

Un sexy vestido rojo que acosa a quienes lo visten y una tienda de lujo en la que se esconden extraños secretos son protagonistas del último film de Peter Strickland, que tampoco se estrenó comercialmente en la Argentina (fue parte de la programación del festival de Mar del Plata en 2018). El despliegue de elegancia en la puesta en escena y un curioso sentido del humor atraviesan al film, sin alivianar la sensación de amenaza y oscuridad; delicado equilibrio que es constante en la obra del director, responsable de las sobresalientes Berberian Sound Studio y El duque de Burgundy. Disponible en Amazon Prime Video y Flow.

Los que vuelven

La maternidad, los mitos folclóricos, los conflictos sociales, la explotación de la tierra y de sus habitantes originarios: todo eso está contenido en esta historia repleta de suspenso y envuelta en un clima de amenaza constante. La guionista y directora Laura Casabé, que fue premiada recientemente en el festival de Sitges por su labor en esta película, filma la selva misionera rindiendo homenaje a la belleza y el misterio de la naturaleza. También, dedica un especial cuidado en la reconstrucción de época, digna de un melodrama histórico. La combinación de esta estética con elementos propios del cine de terror lo convierte en un film singular, que resulta fascinante en su expansión de los limites del género. Disponible en Cine.Ar.

Trailer de Mandy 02:30

Video

Mandy

El film de Panos Cosmatos puede dividirse en dos partes. En la primera, reina un estado de paz inicial de una pareja que vive en medio del bosque, que luego se ve amenazado con la llegada de un grupo que pertenece a un culto que mezcla hippies y émulos de los Hell's Angels. La contemplación y el ritmo tranquilo se cortan en la segunda parte, en la que Nicolas Cage ofrece su versión más desatada para interpretar la venganza sangrienta de un hombre en pleno duelo. Todo un viaje emocional apoyado en una estética psicodélica y una magnífica banda de sonido compuesta por Jóhann Jóhannsson. Disponible en Fox Premium, Flow, DirecTV Go.

Trailer de La invitación 02:13

Video

La invitación

Lo que parece un drama sobre un grupo de amigos que se juntan a comer en la casa de una pareja del grupo a la que no ven desde hace mucho tiempo, se va convirtiendo en algo más terrorífico a medida que la trama se desarrolla. Las muy buenas actuaciones y los climas que la directora Karyn Kusama genera a través de la puesta en escena, completan el guión perfectamente construido por Phil Hay y Matt Manfredi, que va revelando de a poco las relaciones entre los personajes y se acerca, a su propio ritmo, hacia una vuelta de tuerca escalofriante. Disponible en Netflix.

The Girl with All the Gifts 02:06

Video

The Girl With All the Gifts

La heroína de la original película de zombis de Colm McCarthy podría ser la antagonista de cualquier film de terror. Melanie, interpretada con perfectos matices por la joven actriz Sennia Nanua, tiene dones especiales y sensibilidad, pero vive en cautiverio con otros niños que lograron mantener características humanas, a pesar de haber sido afectados por una enfermedad que convierte a las personas en zombis caníbales. La niña puede ser una amenaza o una esperanza para los adultos, como los personajes interpretados por Glenn Close y Gemma Aterton en este film que encuentra lo emotivo dentro del terror. Disponible en Flow.

Trailer de Aterrados 01:08

Video

Aterrados

El film de Damián Rugna sostiene el suspenso y los sustos, a la vez que también consigue un agudo retrato de un típico suburbio de clase media argentino, en el que algo extraño irrumpe, cobrándose vidas y despertando el interés de un grupo de investigadores de lo paranormal y un comisario a punto de retirarse. Los detalles de la puesta en escena, la calidad de los efectos visuales y el muy buen trabajo del elenco que encabezan Maxi Ghione, Norberto Gonzalo y Elvira Onetto son las claves de uno de los mejores ejemplos que el cine nacional de género dio en los últimos años. Disponible en Netflix.

Conjuros del más allá 01:40

Video

Conjuros del más allá

Casi una respuesta adulta a Stranger Things, la película escrita y dirigida por Jeremy Gillespie y Steven Kostanski también apela a la nostalgia por el cine de terror de los ochenta. Lo hace con mayor originalidad y rigor que la famosa serie, aún cuando no termina de cumplir hacia el final con las grandes expectativas generadas por una narración que incluye misteriosas figuras encapuchadas, un triángulo como símbolo y una serie de extraños sucesos que afectan a varias personas que se encuentran en el hospital de un pueblo. Disponible en Flow.

Frontera caníbal 02:36

Video

Frontera caníbal

La ópera prima de S. Craig Zahler, que se pudo ver en el Bafici de 2016, es un western sobre un grupo de hombres que van en busca de la mujer de uno de ellos, que fue secuestrada por una banda de "salvajes". Los conflictos internos del grupo y la lucha por la supervivencia son lo suficientemente atractivos para lograr una narración entretenida, con una puesta estilizada; hasta que el guionista y director cambia las reglas del género, insertando un elemento que sería sorpresivo si el título local hubiese mantenido la discreción del original y que la convierte en una película no apta para estómagos sensibles. Kurt Russell brilla como el sheriff Bone Tomahawk y está muy bien acompañado por las interpretaciones de Patrick Wilson, Matthew Fox y Richard Jenkins. Disponible en Google Play.

I´m the Pretty Thing That Lives in the House 01:44

Video

Soy la cosa bella que vive en esta casa

El tópico de la casa embrujada fue explorado hasta el hartazgo pero su cualidad de clásico implica que cuando lo toma un guionista y director con una mirada propia, los resultados pueden resultar originales y potentes. Con paso tranquilo y una puesta centrada en resaltar la belleza, aún de lo que produce miedo, Osgood Perkins (el hijo de Anthony, famoso protagonista de Psicosis) presenta una historia sencilla sobre una enfermera, interpretada por Ruth Wilson, quien debe cuidar a una mujer mayor que vive en una casa embrujada. Disponible en Netflix.

Conforme a los criterios de Más información