Globos de Oro: una ceremonia larga y tediosa en la que una nueva generación de actores superó a las estrellas

“No me convencen las entregas de premios pero cuando aciertan, empiezan a tener más sentido”. Después de más de tres largas horas de emisión en las que las estatuillas televisivas quedaron en las manos que todos imaginaban y las de cine se repartieron con un espíritu algo más atrevido, la fiesta de los Globo de Oro podría resumirse con la frase de la actriz Amy Poehler al agradecer el galardón al mejor podcast. Las ceremonias de premios son casi siempre tediosas, a veces bordean el absurdo pero cuando consiguen reconocer a quienes los espectadores creen que son los más indicados, como dice Poehler, empiezan a tener más sentido. Y algo de eso ocurrió anoche en más de una oportunidad. Con el triunfo de Una batalla tras otra en las categorías de mejor comedia, guion, director y actriz de reparto, con Adolescencia cerrando su ciclo de galardones con cuatro estatuillas incluida la de mejor miniserie, con la brasileña El agente secreto ganando mejor película no hablada en inglés y con su protagonista, Wagner Moura, llevándose el premio al mejor actor de un drama y con Timothée Chalamet confirmado como favorito de la temporada gracias su Globo de Oro por Marty Supremo.

Emma Stone en la alfombra roja de los Globo de Oro 2026 Jordan Strauss - Invision

“Sigan haciendo lo que hacen: Guillermo del Toro, seguí haciendo películas raras con monstruos sexies, James Cameron seguí haciendo películas raras con monstruos sexies, Emma Stone y Yorgos Lanthimos sigan haciendo películas extrañas. Emma quiero que interpretes a una tostada con epilepsia. Steve Martin y Martin Short sigan demostrando que en esta industria nunca se es demasiado viejo para necesitar dinero”, arengó Nikki Glaser, la conductora de la noche apenas comenzó la ceremonia en la que estrellas como Julia Roberts, George Clooney y Leonardo DiCaprio compartieron la competencia con una nueva generación de intérpretes que representan el futuro del cine y la TV.

Lo mejor

Julia Roberts protagonizó uno de los mejores momentos de la noche Jordan Strauss - Invision

George y Julia, perdedores legendarios. Cuando ya se habían cumplido las tres horas de celebración y todavía faltaba entregar los premios a mejor comedia y mejor drama cinematográficos, los encargados de anunciar a los ganadores fueron Roberts y Clooney quienes demostraron que más allá de una estatuilla más o menos el carisma no pasa de moda. Roberts, recibió una ovación de pie y aprovechó su momento sobre el escenario para recomendar una película. Pero no fue Cacería de brujas, por la que estaba nominada. “El film Sorry, Baby, si no lo vieron, véanlo, Eva Victor sos mi heroína”, exclamó Roberts hablando de su competidora, la actriz y directora del drama independiente. Y Clooney también hizo su parte cuando le tocó presentar la última categoría de la noche, mejor película dramática. No solo saludó en francés riéndose de su nueva ciudadanía francesa sino que acompañado de Don Cheadle volvió a burlarse de sí mismo por no haber ganado nada por su film, Jay Kelly. “La última vez que ganaste algo Timothée tenía tres años”, lo desafío Cheadle.

Stellan Skarsgård, ganador de la estatuilla a mejor actor de reparto por su trabajo en Valor sentimental Kevork Djansezian - CBS Broadcasting

En defensa del cine. Una de las primeras categorías de la noche fue la de actor de reparto que quedó en manos de Stellan Skarsgård, por su trabajo en el film Valor sentimental. El veterano intérprete después de bromear con que era muy viejo para ganar el premio aprovechó su agradecimiento para alentar a los espectadores a que vean la película en las salas. “Es mágico lo que sucede allí. El cine debe verse en el cine”, sentenció Skarsgård.

Owen Cooper, la revelación de Adolescencia, con el premio al mejor actor de reparto en una miniserie Kevork Djansezian - CBS Broadcasting

El fin de la adolescencia. La miniserie británica de Netflix se transformó en un fenómeno apenas se estrenó en marzo de 2025. Su calidad e impacto le consiguió ocho premios Emmy en septiembre, cuatro Globo de Oro anoche y seguramente lo llevará a ganar al menos dos estatuillas en los galardones del sindicato de actores que se entregarán en marzo cuando su recorrido por los premios llegue al final. Un camino inédito para una miniserie que sumó la aceptación global con el reconocimiento de la industria.

Paul Thomas Anderson se llevó los premios a mejor guion y dirección por Una batalla tras otra Kevork Djansezian - CBS Broadcasting

La noche de los autores. Como la película más nominada, nueve menciones, se sabía que Una batalla tras otra sería una de las protagonistas de la 83° entrega de los Globo de Oro. Un pronóstico que quedó confirmado desde temprano cuando Teyana Taylor se llevó el premio a la mejor actriz de reparto. Pero lo más destacado para el film fueron los dos premios que consiguió su director y guionista, Paul Thomas Anderson, quien nunca había ganado un Globo de Oro antes. No fue el único autor que logró una estatuilla anoche. Steven Spielberg ganó como productor de Hamnet, la película dirigida por Chloé Zhao que fue elegida como el mejor drama.

Lo peor

Nikki Glaser, la anfitriona de la noche Kevork Djansezian - CBS Broadcasting

La conducción. Aunque su monólogo de apertura fue mayormente gracioso, a medida que avanzaba la ceremonia, el brillo de Nikki Glaser empezó a desgastarse rápido. En parte no fue su culpa. La extensión de la ceremonia atenta contra el entretenimiento que pretende ofrecer pero justamente por eso la producción le podría haber ahorrado a los espectadores el fallido segmento en el que Glaser pretendió hacer un número musical mezclando las canciones de Las guerreras del K-pop (ganadora a la mejor canción y film animado) con la trama de Marty Supremo. A esa altura de la noche todavía faltaba más de una hora de ceremonia y la broma definitivamente sobró.

Noah Wyle, el mejor actor de una serie dramática Kevork Djansezian - CBS Broadcasting

Más de lo mismo. Durante la temporada de premios son cada vez más las ceremonias que reúnen a los candidatos del cine y la TV. Entre la entrega de los galardones de los críticos de la semana pasada, los Spirit que se repartirán en febrero y los mencionados Actors, del sindicato de intérpretes, en lo que respecta a las series los podios serán una repetición casi exacta de los que se vieron en los premios Emmy, en septiembre de 2025. Así, con el triunfo de anoche de The Pitt como mejor drama y de su protagonista Noah Wylie como mejor actor no hay posibilidades de que otra ficción le haga sombra. Y aunque los reconocimientos son merecidos lo cierto es que tanta coincidencia nunca es entretenida. Además, habiendo estrenado su segunda temporada hace pocos días, ya se puede predecir con bastante certeza que en los premios Emmy de este año, The Pitt y su elenco volverán a estar nominados.

El equipo y elenco del film brasileño El agente secreto agradeciendo el premio a mejor película no hablada en inglés Kevork Djansezian - CBS Broadcasting

Pronósticos reservados. Hace años que muchos mencionan a los Globo de Oro como una antesala de los premios Oscar. Y, salvo por una cuestión de calendario, se sabe que pretender extrapolar lo sucedido anoche a lo que podría suceder el 15 de marzo en los premios de la Academia de artes y ciencias cinematográficas no tiene ningún sentido. Los votantes en uno y el otro galardón no son los mismos y tampoco son comparables sus números. Los ganadores de hoy fueron elegidos por algo más de 300 periodistas internacionales de 75 países distintos, incluida la Argentina, mientras que en los premios de la Academia votan alrededor de nueve mil integrantes de la industria. Además, como los Oscar no distinguen entre entre comedias y dramas vaticinar según los resultados de anoche cuál podría ser la ganadora a mejor película es un ejercicio que a esta altura de la temporada es inútil. ¿Podrá Una batalla tras otra vencer la conocida aversión de los votantes de la Academia por las comedias? ¿Conseguirá Hamnet, un film evocativo sobre el duelo ambientado en el siglo 16, quedarse con el premio más importante de la industria cinematográfica? Las respuestas no hay que buscarlas en la entrega de anoche dónde una y otra película resultaron ganadoras.