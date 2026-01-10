Hacia los Oscar: por qué los premios de los productores y los directores son decisivos para la gran fiesta de Hollywood

Estamos en el pico de la temporada de premios de Hollywood. Y mientras la atención del público, los medios que viven pendientes de la imagen y las redes se concentran en los grandes shows plagados de estrellas y transmitidos en vivo por para todo el mundo (Critics’ Choice, Globo de Oro), aparecen al mismo tiempo anuncios de nominaciones que merecen tenerse muy en cuenta porque funcionan como los predictores más confiables de lo que pueda pasar el 15 de marzo en la noche del gran cierre de toda esta carrera, la fiesta del Oscar.

Acaban de conocerse los nombres que aspiran a llevarse este año los premios a la mejor dirección y a la mejor producción. En 77 años de trayectoria, nada menos que 70 ganadores del Directors Guild Award (DGA) obtuvieron posteriormente el Oscar en esa categoría. El último ejemplo se produjo el año pasado cuando Sean Baker ganó el premio principal por Anora, luego coronada con el premio de la Academia de Hollywood.

Una batalla tras otra, la favorita en la actual temporada de premios de Hollywood Warner Bros.

A la vez, 17 de los últimos 22 ganadores del premio Darryl F. Zanuck, máxima distinción de los Producers Guild Awards (PGA), fueron coronados más adelante por la Academia de Hollywood con la estatuilla a la mejor película. Este Oscar, el más importante de todos, siempre lleva grabado el nombre de sus productores.

Los DGA, elegidos y otorgados por los miembros del Sindicato de Directores de Hollywood (Directors Guild), se entregarán el sábado 7 de febrero en el salón principal del Hotel Beverly Hilton, de Beverly Hills, el mismo escenario de la fiesta anual de los Globo de Oro. Los cinco nominados de 2026 son Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra), Ryan Coogler (Pecadores), Guillermo Del Toro (Frankenstein), Josh Safdie (Marty Supremo) y Chloé Zhao (Hamnet).

Anderson, como viene ocurriendo desde el comienzo de la temporada de premios de manera casi ininterrumpida, aparece una vez más como el favorito. Coogler es el quinto realizador afroamericano que recibe una nominación a este premio y el primero desde 2019, cuando Spike Lee se sumó a la lista por BlacKkKlansman. Zhao, mientras tanto, puede ganar por segunda vez (la primera fue por Nomadland en 2021) un premio que tuvo hasta el momento solo 12 candidatas mujeres en toda su historia.

Guillermo Del Toro, uno de los grandes protagonistas de la temporada de premios, nominado entre los productores y los directores de Hollywood JEMAL COUNTESS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El otro detalle llamativo es que no aparece entre los nominados a mejor director, elegidos por sus pares, ningún nombre ajeno al cine de Hollywood o de habla no inglesa. Ni el iraní Jafar Panahi (Fue solo un accidente), ni el noruego Joachim Trier (Valor sentimental), ni el brasileño Kleber Mendonça Filho (El agente secreto), ni el español Oliver Laxe (Sirãt), ni el surcoreano Park Chan-Wook (La única opción) forman parte de la lista. A pesar de la omisión, la mayoría de ellos (y sobre todo Trier y Kleber) siguen contando con chances para quedar entre los cinco nominados al Oscar a la mejor dirección.

Los productores

Por el lado del Producers Guild, la asociación que nuclea a los productores de Hollywood, sus premios (PGA) se conocerán el 28 de febrero. La ceremonia se realizará en el Fairmont Century Plaza, de Century City. Este año aspiran al premio principal Bugonia, de Yorgos Lanthimos; F1, de Joseph Kosinski; Frankenstein, de Guillermo Del Toro; Hamnet, de Chloé Zhao; Marty Supremo, de Josh Safdie; Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson; Valor sentimental, de Joachim Trier; La hora de la desaparición, de Zach Cregger; Sueños de trenes, de Clint Bentley, y Pecadores, de Ryan Coogler.

Wicked: para siempre quedó virtualmente afuera de la carrera por el Oscar a la mejor película Giles Keyte - Universal Pictures

En esta lista, que en los últimos años adelantó de manera recurrente quiénes resultarían más tarde nominados al Oscar como mejor película, se destaca especialmente la presencia de La hora de la desaparición, recibida por el público y la crítica como una de las mejores expresiones (y sobre todo la más original) del cine de terror de la última temporada.

En sentido opuesto, la no inclusión de Wicked: para siempre deja la certeza casi total de que esta película quedará completamente al margen del Oscar, un dato llamativo si consideramos que la primera parte logró en 2025 nada menos que diez nominaciones, entre ellas una a la mejor película. Las chances de Wicked: para siempre se reducen a una nominación posible para Ariana Grande como actriz de reparto. También quedaron afuera de los candidatos elegidos por los productores de Hollywood Avatar: fuego y ceniza; Fue solo un accidente y Blue Moon, otros títulos que en algunas especulaciones previas aparecían como candidatos bastante firmes. Igualmente, ninguno se descarta del todo en la búsqueda del Oscar.

Netflix y Warner, posibles aliados en el futuro y rivales ahora en la búsqueda del Oscar

A la vez, todo este reparto de candidaturas anunciadas por los productores y los directores empieza a configurar un escenario que se vislumbra en apariencia como definitivo en el tramo pendiente de la carrera por el Oscar si lo analizamos desde la perspectiva de los estudios. Todo parece definirse entre dos nombres de los que más se habló en las últimas semanas: Netflix y Warner.

Rivales

Los dos posibles futuros aliados en una multimillonaria e inédita operación que podría integrarlos bajo una sola conducción (todavía falta la aprobación de las autoridades regulatorias de los Estados Unidos) son ahora rivales en la carrera por la conquista del máximo galardón de la industria de Hollywood.

La votación para elegir los nominados al Oscar 2026 quedará abierta este lunes 12 PATRICK T. FALLON - AFP

En este momento el título a vencer, que cuenta con las mayores chances, es Una batalla tras otra, de Warner. El mismo estudio tiene en carrera a Pecadores, La hora de la desaparición y F1 (tuvo a su cargo la distribución mundial de una producción de Apple). Por el lado de Netflix, mientras tanto, aparecen Frankenstein y Sueños de trenes.

La expectativa por conocer quién prevalecerá entre los productores y directores de Hollywood aparece en el mismo momento en que empieza a jugarse la suerte de los aspirantes al Oscar.

Este lunes 12 quedará abierta la votación de la que surgirán los nominados a las 24 categorías del Oscar (por primera vez se suma el premio al mejor casting). Los integrantes de la Academia de Hollywood habilitados para sufragar (algo más de 10.000) tendrán tiempo de hacerlo hasta el viernes 16. El anuncio de las nominaciones está previsto para el jueves 22 de enero.