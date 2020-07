Help!: a 55 años del último grito de la beatlemanía en la pantalla grande

Un día como hoy, hace 55 años, se estrenó en Londres Help!, la segunda película de Los Beatles, dirigida por Richard Lester. A diferencia de lo que había sucedido con la anterior colaboración cinematográfica entre el realizador y el grupo, Anochecer de un día agitado, estrenada un año antes, esta vez las aventuras de los fabulosos cuatro llegaban en colores y se alejaban un poco del fenómeno del que eran centro para girar en torno a una ficción llena de personajes surrealistas, humor inglés algo absurdo y escenarios soñados como los Alpes suizos y las playas de Bahamas.

Los fanáticos de los Beatles saben que durante años los integrantes de la banda hablaron de lo incómodos que se sintieron en el proceso de producción de la película en la que, según ellos, eran poco más que extras en el contexto de las grandes ideas de Lester, que nunca los incluyó en el proceso creativo.

Help!: de los Alpes suizos a las Bahamas

"En retrospectiva me doy cuenta de cuán adelantado a su tiempo estaba el film. Fue una especie de precursora de la serie de Batman. ¡Pow, Wow! y esas cosas. Pero Lester nunca nos explicó nada. En parte porque no pasamos mucho tiempo juntos después de hacer Anochecer de un día agitado y en parte porque en esa época nosotros desayunábamos fumando marihuana. Nadie se podía comunicar con nosotros", recordó John Lennon en un reportaje con el periodista David Sheff.

Lo cierto es que el film -cuyo título original era Eight Arms to Hold You, una supuesta referencia a los brazos de los cuatro Beatles-, marcó la última colaboración del grupo con el realizador norteamericano. Un par de años después ellos mismos dirigieron el telefilm Magical Mystery Tour, mientras que la película animada Yellow Submarine quedó a cargo de George Danning.

La historia que contaba Help! imaginaba a los Beatles envueltos en una trama de persecución internacional puesta en marcha por una fanática del grupo y devota de una secta hindú que, a punto de ser sacrificada por ser la portadora de un anillo especial, decide regalarle la joya maldita a Ringo Starr. El gesto da comienzo a una persecución que lleva a la banda a huir por distintas locaciones londinenses, Los Alpes suizos y las Bahamas.

Elegir las Bahamas como uno de los lugares del rodaje tuvo que ver con un motivo más financiero que estético. Brian Epstein, el representante de la banda propuso esas islas para aprovechar las ventajosas leyes impositivas del lugar. Al pasar un tiempo allí, aunque fuera breve, él y los cuatro Beatles podían pedir la residencia y así evitar pagar los altos impuestos que debían abonar según las leyes británicas.

Entre las muchas anécdotas alrededor del film, repleto de escenas musicales y recursos visuales que lo ubicarían como un precursor de los videoclips que se realizarían años después, una de las que más se destaca es la que cuenta que, durante el rodaje, Paul McCartney solía tocar de manera insistente en un piano una melodía que había soñado, al punto que llegó a exasperar al director, quien amagó con hacer retirar el instrumento si no dejaba de tocar. Ese sonido se convertiría en "Yesterday", que iba a ser incluida en el disco que llevó el nombre del film.

Otra de las leyendas alrededor de la película fue recordada por Starr y McCartney años después durante las entrevistas de Anthology: "En la escena en la que Paul y yo corremos, lo hicimos por más de siete millas sin detenernos. Lo hicimos para alejarnos lo suficiente para poder fumar un porro sin que nos vieran antes de volver. Si ves imágenes de nosotros durante el rodaje se observan muchas tomas de ojos rojos. Estaban así por todo lo que fumábamos", contó el baterista al que Lester consideraba, con razón, el más histriónico del grupo.

Más allá de lo que sucedía detrás de escena y de los valores cinematográficos de Help! muchos de los expertos en la evolución musical de los Beatles le adjudican a la película, en parte, el interés por la cultura hindú que influyó sus canciones a partir de esa época. Según explican que el interés de George Harrison por el sitar surgió luego de una escena en la que, en un restaurant de comida india, una banda con instrumentos tradicionales de ese país toca una versión de la canción "A Hard Day´s Night".