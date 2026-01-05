Premios Critic’s Choice: perdió Belén, ganó Timothée Chalamet y Una batalla tras otra fue elegida la mejor película

“Este es el primer show de la temporada de premios así que empecemos con buenas vibras. Los nominados van a pasar los próximos tres meses juntos así que acostúmbrense a ver ganar al que gane esta noche. Y los que pierden acostúmbrense a que Quentin Tarantino suba al escenario y les diga todo lo que hicieron mal”. El monólogo de la comediante Chelsea Handler, conductora de los premios de los críticos de cine y TV que se entregaron anoche en Los Ángeles comenzó con esas recomendaciones graciosas y completamente acertadas. La ceremonia que repartió las estatuillas a los elegidos por los más de 600 integrantes de la asociación de periodistas de radio y TV marcó el rumbo para el resto de los galardones que vendrán. Es que aunque sus votos no tengan directa influencia en los resultados de los Globo de Oro, los Oscar, ni en los premios que entregan los sindicatos de la industria audiovisual si sirven para darse una idea de qué películas, series e intérpretes cuentan con el mayor impulso para llegar triunfantes al final de la temporada de premios 2026 que se clausurará el 15 de marzo en la entrega de los Oscar.

Dolores Fonzi en la alfombra roja de los premios de los críticos en los que su película Belén estaba nominada a mejor película no hablada en inglés Richard Shotwell - Invision

Para muchas películas recibir ayer el galardón de los críticos podía ser el último empujón que necesitaran para quedar nominadas a los premios de la Academia. Un impulso que a Belén, el film argentino dirigido por Dolores Fonzi que compitió en la categoría de mejor película extranjera le habría ayudado mucho en su intento de pasar de la lista de 15 precandidatos al Oscar en ese rubro al listado definitivo de cinco nominados que se dará a conocer el 22 de enero. Sin embargo, la campaña para que Belén llegue a esa instancia ayer sufrió un traspié: la ganadora en el rubro a mejor película extranjera fue El agente secreto, el film de Brasil que se estrenará el 26 de febrero en la Argentina y que ya es una de las favoritas de la temporada.

A diferencia de lo que sucede con otras ceremonias de entrega la de los críticos que emitieron TNT series y HBO Max, no tiene presentaciones musicales ni demasiadas intervenciones de la anfitriona, una forma de ahorrar tiempo y poder repartir las 44 categorías en tres horas, una tarea titánica que también hizo que algunos rubros como el de mejor película extranjera se entregaran fuera del aire, una decisión que ni los Globo de Oro ni los Oscar podrían darse el lujo de tomar dada la importancia que le dan a los espectadores globales y la gran cantidad de votantes internacionales que sumaron en los últimos años.

Erin Doherty ganó la estatuilla a mejor actriz de reparto en una miniserie por su labor en Adolescencia Chris Pizzello - Invision

Tal vez para compensar el desaire de no poder subir al escenario a agradecer su estatuilla, Wagner Moura, protagonista y productor de El agente secreto y su director fueron los elegidos para presentar el premio a la mejor película, el más importante de la noche, que como se esperaba quedó en manos de Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson que también ganó el galardón a mejor director y el de mejor guion adaptado, aunque ese premio también se entregó durante los cortes publicitarios, lo mismo que el de guion original que fue para Ryan Coogler por Pecadores. Una decisión especialmente desafortunada de la producción del premio que tuvo unos cuantos tropiezos y bastantes aciertos.

Lo mejor

Chelsea Handler homenajeo a Rob Reiner en su monólogo de apertura Chris Pizzello - Invision

Rob Reiner, el hombre más bueno de Hollywood

“Todos en este salón saben que el tipo más bueno de Hollywood era Rob Reiner. Cualquiera que haya pasado tiempo con él que desde el momento que lo conocías lo sentías como un viejo amigo, cuando charlabas con él estaba presente, atento y era gracioso y te hacía un montó de preguntas y no importa si estabas hablando de política, cine o las últimas tendencias en belleza, siempre estaba interesado. Rob y Michele eran incansables defensores de muchas causas importantes, todas surgidas de una misma idea básica: ser una persona decente y que todos debemos ayudarnos unos a otros. Creo que todos estamos de acuerdo en que necesitamos más de eso. Así que aprovechemos esta noche como un recordatorio de esa bondad y de todo lo que Rob y Michele representaban y por lo que lucharon tanto”, concluyó Handler en su monólogo de apertura de la ceremonia de entrega.

Timothée Chalamet dio la sorpresa de la noche

Timothée Chalamet le agradeció a los críticos y a su novia Kylie Jenner por el premio al mejor actor que recibió anoche por su trabajo en Marty Supremo Chris Pizzello - Invision

Cuando todo parecía indicar que Una batalla tras otra se quedaría con todas las categorías principales, incluyendo la de mejor actor para Leonardo DiCaprio, ese premio finalmente lo ganó Chalamet por su trabajo en Marty Supremo: sueña en grande, el film que se estrena el 15 de enero en Argentina. Emocionado y nervioso, el actor pidió paciencia a la producción para decir agradecer apropiadamente. “No sé si volveré a estar aquí de nuevo, así que denme un minuto. Estoy más nervioso de lo que pensé que estaría”, confesó el actor que luego de nombrar a sus compañeros de terna y al equipo del film le dedicó el premio a su novia, Kylie Jenner que lo miraba desde la mesa. “Gracias a mi compañera de tres años, mi apoyo, no podría hacer esto sin vos, te amo”, concluyó Chalamet en una declaración pública que rápidamente revolucionó las redes.

Adolescencia sigue adelante

La miniserie de Netflix volvió a coleccionar estatuillas como ya lo había hecho en los Emmy en septiembre pasado y como probablemente lo hará la semana que viene en los Globo de Oro. Anoche, el drama británico se llevó los premios a mejor miniserie, actriz de reparto (Erin Doherty), actor de reparto (Owen Cooper) y actor protagonista para Stephen Graham, que también fue uno de los creadores de la conmovedora ficción.

Un premio a la libertad de expresión

Jimmy Kimmel con su largo discurso de agradecimiento que incluyó un par de menciones al presidente Trump Chris Pizzello - Invision

La primera ovación de la noche se la llevó Jimmy Kimmel, el conductor del Talk show Jimmy Kimmel Live! que se quedó con el premio de su categoría. El triunfo tuvo mucho de revancha después de un año en el que el programa y su anfitrión estuvieron temporariamente fuera del aire debido a un expreso pedido de integrantes del gabinete de Donald Trump y en conflicto directo con él. “El premio de la paz de FIFA habría sido lindo pero este premio está bien también”, dijo Kimmel sobre el escenario en referencia al reconocimiento que Trump recibió de la Federación internacional de fútbol. “Es una forma de confirmar que no damos a la libertad de expresión por sentado en esta ciudad ni en este país. Quiero agradecer a nuestro presidente, Donald Jennifer Trump (sic) sin el que hoy nos iríamos con las manos vacías. Así que gracias señor presidente por las muchas ridiculeces que hace todos los días”, concluyó el conductor.

Una novedad entre muchas repeticiones

Del lado de los premios televisivos hubo premios calcados de los Emmy, El estudio y The Pitt se llevaron nuevamente las estatuillas a mejor comedia y drama, respectivamente, y la invencible Jean Smart, ganó otra vez como mejor actriz en una comedia por Hacks. Pero la novedad la dio el triunfo de Rhea Seahorn, como mejor actriz principal de drama gracias a su labor en la reciente serie Pluribus, de Apple TV. Amada por los críticos y el público pero pocas veces reconocida en este tipo de ceremonias a pesar de su excepcional trabajo en Better Call Saul, la estatuilla para Seahorn tuvo sabor a revancha.

Lo peor

Jacob Elordi ganó el premio como mejor actor de reparto por Frankenstein Chris Pizzello - Invision

Stellan y Benicio, afuera

A diferencia de las predicciones para el resto de la temporada que indicaba hasta ahora que la categoría de mejor actor de reparto se la disputarían entre Stellan Skarsgård (Valor sentimental) y Benicio del Toro (Una batalla tras otra), anoche ese rubro quedó en manos de Jacob Elordi por su interpretación del monstruo en Frankenstein, de Guillermo del Toro. Quienes ya vaticinaban que el favorito de toda la temporada sería el actor sueco, ante el triunfo de Elordi tendrán que revisar sus pronósticos y tal vez repensar sus votos.

El K-Pop avanza sobre los premios de Hollywood

Si los espectadores llevan meses sin poder sacarse de la cabeza “Golden”, la canción de la película Las guerreras del K-Pop los dos galardones que consiguió anoche el film de animación de Netflix demuestran que el fenómeno está lejos de agotarse. Lo que en sí no tiene nada de malo, después de todo la producción tiene la calidad como para sostener todo el fanatismo que despertó. Sin embargo, quienes ya estén agotados de escuchar a sus hijos cantar “Golden” una y otra vez, tendrán que armarse de paciencia porque con los premios a mejor canción y mejor film animado, la película ya ingresó a Hollywood por la puerta grande.