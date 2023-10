Julia Roberts y Ethan Hawke protagonizan una película producida por Barack Obama

escuchar

Comenzó la cuenta regresiva para ver otra vez a Julia Roberts en la pantalla grande en un papel como nunca antes se la vio. La actriz se prepara para debutar con su nueva película, un thriller que protagoniza junto a Ethan Hawke, que llegará a los cines y al mundo streaming en pocas semanas.

Este lunes, Netflix difundió el primer trailer en donde se puede ver a Roberts, de 55 años, y Hawke, de 52, en Dejar el mundo atrás. Los actores se ponen en la piel de Amanda y Clay, una pareja que junto a sus hijos Archie -Charlie Evans- y Rose -Farrah Mackenzie- se van de viaje por el fin de semana sin saber que un desastre golpeará al mundo entero.

“La escapada familiar se ve interrumpida cuando dos desconocidos, que se presentan como G. H. (Mahershala Ali) y su hija Ruth (Myha’la), llegan en medio de la noche, alertan sobre un misterioso ciberataque y pretenden refugiarse allí porque dicen que esa es su casa. Ambas familias deben lidiar con la inminente crisis a su manera, mientras luchan por encontrar un lugar en un mundo que se derrumba”, reza la sinopsis del largometraje.

Las cosas parecen ir de mal en peor, con el personaje de Ali diciéndole a la familia cosas como “no hay vuelta atrás a la normalidad” y “la verdad es mucho más aterradora”. El elenco se completa con Kevin Bacon, quien es el encargado de trasmitir las noticias oficiales alarmando a todos más de lo normal.

Hace unas semanas, el director Sam Esmail, habló con Vanity Fair sobre el proceso de realización de la película y contó con la participación de dos personas muy especiales en el proceso de producción: el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama y su mujer, Michell, quienes oficiaron de productores ejecutivos . Además dijo por qué eligió a Roberts para protagonizar el film y cómo fue que ella aceptó ser parte de la experiencia.

“Cuando leí el libro, inmediatamente vi a Julia en el papel, y eso que es un papel que no suele hacer”, dijo el hombre. “Es como si tomara su personaje de America’s Sweetheart y le diera una vuelta de rosca.... Le envié el libro y creo que lo leyó en un día. Me llamó y me dijo: ‘Estoy adentro...’”, agregó. Roberts también fue productora de la película colaborando en todo el proceso de creación.

En ese proceso también participó Obama. “En los borradores originales del guión, sin duda llevé las cosas mucho más lejos de lo que se ve en el resultado final y el expresidente Obama, con la experiencia que tiene, pudo ayudarme a entender cómo se desarrollarían las cosas en la realidad puertas para adentro ”, explicó Esmail. “Estaba escribiendo lo que creo que es ficción, en su mayor parte, pero tratando de mantenerla lo más fiel posible a la vida, pero se ve que estaba exagerando y dramatizando. Oír a un expresidente decir que te equivocás por unos pocos detalles cuando yo pensaba que me equivocaba por mucho fue muy bueno”, agregó.

“Obama tenía muchas anotaciones sobre los personajes y la empatía que tendríamos con ellos”, añadió el director. Basada en la novela homónima de Rumaan Alam, nominada al National Book Award, Dejar el mundo atrás. es una producción de Esmail Corp, Red Om Films, y cuenta con la producción ejecutiva de Higher Ground Productions.

“Tengo que decir que el expresidente es un gran cinéfilo y no solo estaba dando notas sobre cosas que eran de su formación, estaba dando notas como fan del libro. Quería ver una película realmente buena”, culminó Esmail. Dejar el mundo atrás se estrena en cines el 22 de noviembre y se podrá ver en Netflix desde el 8 de diciembre.

