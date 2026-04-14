Abdominales, yoga y natación: las claves de la rutina de Julia Roberts para lograr “satisfacción y claridad mental”

Desde que irrumpió en Hollywood allá por 1987 con una pequeña aparición en la serie Historia del crimen (Crime Story), Julia Roberts cautivó al público no solo con su talento, sino también con su simpatía, su frescura y su radiante sonrisa. Con el correr de los años ganó terreno en la industria del entretenimiento, siendo Mujer bonita (Pretty Woman), La boda de mi mejor amigo (My Best Friend’s Wedding) y Un lugar llamado Notting Hill (Notting Hill) algunos de los títulos más populares de su extensa filmografía.

Hoy, a los 58 años, sigue más vigente que nunca, algo que, aunque pueda sonar sencillo, es en realidad muy difícil, sobre todo en una industria tan exigente en la que todo el tiempo aparecen caras nuevas. Y eso no solo se debe a su renombre, y a que a la audiencia le encanta verla en la pantalla, sino también a un minucioso trabajo que hizo desde siempre para mantenerse sana, activa y en forma, lo cual le permitió decirle que sí a las diversas propuestas laborales.

Julia Roberts llegó a Hollywood a finales de los 80 y se convirtió en una de las actrices más aclamadas de la industria Evan Agostini - Invision

Julia Roberts es una de las estrellas de Hollywood más reservadas en lo que a su vida personal respecta. Siempre buscó que la conocieran por su trabajo delante de la cámara y no por polémicas o escándalos. Sin embargo, sus fanáticos siempre están deseosos de conocer aunque sea un poquito de lo que ocurre en su día a día. Y hace un tiempo, ella misma lo contó. Parte de su jornada está abocada al entrenamiento, algo que, si bien no le simpatiza del todo, considera esencial para su salud.

“No me encanta hacer ejercicio, pero sí me encanta cómo me siento después. Satisfacción, claridad mental, energía, fuerza, alegría... Todo esto lo consigo a través del entrenamiento, y lo noto en todo lo que hago”, le admitió a The Irish Independent en 2010, y reveló que su rutina incluía tanto pilates como yoga y ejercicios de fuerza.

"No me encanta hacer ejercicio, pero sí me encanta cómo me siento después", admitió Roberts CHRIS DELMAS - AFP

Pero hubo una persona que la ayudó a sentirse a gusto con la actividad física: su personal trainer Kathy Kaehler, a quien conoció a principios de los 2000 cuando se preparó para el rodaje de La pareja del año (America’s Sweetheart). “Entrenar con Kathy cambió mi vida de una manera maravillosa, sutil y constante”, aseguró Roberts.

¿Cómo se entrena la ganadora del Oscar? Kaehler, quien también fue elegida por otras celebridades como Jennifer Aniston, Cindy Crawford y Drew Barrymore, reveló en diálogo con Elle en 2010 que la rutina de Roberts incluía de 20 a 40 minutos de ejercicios aeróbicos con step y luego 40 de entrenamiento corporal como abdominales, plancha y flexiones de brazos. Asimismo, también se incorporaron actividades acuáticas y natación porque, según explicó la profesional, “son excelentes para desarrollar resistencia porque la sensación de ingravidez permite menor resistencia y mayor amplitud de movimiento”.

La personal trainer de Julia Roberts reveló que la actriz hacía entre 20 y 40 minutos de ejercitación con step y luego abdominales, plancha y flexiones (Foto: Instagram @juliaroberts)

Para que fuera un momento de relajación y conexión con el cuerpo y no uno de sufrimiento, la personal trainer contó que mientras ejercitaban escuchaban música o charlaban. Incluso en el pasado, cuando los gemelos Phinnaeus y Hazel y Henry, los tres hijos de la actriz con su marido Daniel Moder, eran pequeños, solían mirar televisión mientras su madre entrenaba en la misma habitación. De esa manera podía ejercitarse mientras seguía de cerca a los niños.