El thriller apocalíptico protagonizado por Julia Roberts que la rompe en Netflix

Netflix no deja de sorprender con el amplio contenido que ofrece a sus millones de suscriptores. Entre estrenos y novedades, el gigante del streaming siempre le da lugar a alguna que otra película del pasado: y este fue el caso de Dejar el mundo atrás, el thriller apocalíptico protagonizado por Julia Roberts y Ethan Hawke que desembarcó en la pantalla grande en 2023 y ahora cautiva con su incorporación al catálogo del gigante del streaming.

Dejar el mundo atrás con Julia Roberts y Ethan Hawke Netflix

En dos horas veinte minutos, la cinta basada en la novela del mismo nombre del autor estadounidense Rumaan Alam gira en torno a Amanda (Roberts), una mujer bastante cínica que trabaja en publicidad y decide alquilar una casa de campo en Long Island para pasar unas vacaciones imprevistas junto a su esposo Clay (Hawke) y sus dos hijos adolescentes. La idea del viaje es aislarse de la rutina y desconectarse de la sociedad por unos días.

La tranquilidad se rompe por completo la primera noche, cuando un hombre elegante llamado G.H. Scott y su hija Ruth golpean a la puerta. G.H. se presenta como el dueño de la propiedad y explica que regresaron de urgencia desde Nueva York porque un apagón masivo e inexplicable dejó a la ciudad a oscuras. A partir de ese momento, la tensión se instala dentro de la casa. Al estar completamente aislados, surge una fuerte desconfianza, especialmente por parte de Amanda, quien duda de las intenciones de los recién llegados.

Dejar el mundo atrás se estrenó en 2023 y ahora resurge de la mano de Netflix

Mientras los adultos intentan descifrar en quién confiar, el entorno exterior se vuelve cada vez más hostil y surrealista. El internet se cae, los teléfonos pierden la señal y la televisión deja de funcionar. Pronto, la falta de información se transforma en terror real cuando empiezan a ser testigos de eventos perturbadores: un barco petrolero gigante se queda atascado en la playa, animales salvajes tienen comportamientos extraños y amenazantes, y un ruido ensordecedor quiebra los vidrios y desestabiliza la mente de todos.

“Las vacaciones de una familia dan un giro escalofriante cuando dos desconocidos se presentan en plena noche buscando refugio frente a un ciberataque que se va volviendo más y más aterrador. En esta situación, todos deberán asumir su papel en un mundo que se desmorona”, dice la sinopsis oficial que invita a darle play.

“Dejar el mundo atrás provocará conversaciones que van más allá de darle al botón de ‘me gusta’“; “Un descenso de dos horas hacia el caos que es convincente y totalmente aterrador. Una de las mejores películas del año, sin duda incendiará muchas conversaciones” y “Julia Roberts destaca en una película impresionantemente inquietante con cosas que decir sobre la raza, la tecnología y las teorías de la conspiración”, son algunas de las críticas que recibió de especialistas en el sitio web español FilmAffinity.

Algunas de las críticas que recibió Dejar el mundo atrás en el sitio web FilmAffinity (Foto: Captura FilmAffinity)

Tres producciones de Netflix para ver si te gustó Dejar el mundo atrás

1. Bird Box: a ciegas (2018)

Los sobrevivientes de un planeta diezmado deben evitar encontrarse cara a cara con una entidad que toma la forma de sus peores temores y los mata. Duración: 2 h 4 min. Ver Bird Box: a ciegas.

Bird Box - Trailer - Fuente: YouTube

2. El Hoyo (2019)

En el futuro, las prisiones funcionan con un sistema de celdas verticales. Los presos de las celdas superiores son alimentados mientras los de abajo mueren de hambre. Duración: 1 h 34 min. Ver El Hoyo.

El Hoyo, tráiler oficial

3. Fractura (2019)

Después de que su esposa y su hija herida desaparecen de la sala de emergencias, un hombre se convence de que el hospital está ocultando algo. Duración: 1 h 34 min. Ver Fractura.