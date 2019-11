Kristen Bell y Jimmy Fallon cantaron todas las canciones de Disney en un sketch

Kristen Bell y Jimmy Fallon repasaron todas las canciones de Disney en un sketch

En momentos en que Disney está de estreno con dos importantes secuelas de las historias de sus personajes muy queridos, Maléfica y próximamente Frozen 2, Jimmy Fallon invitó a la actriz Kristen Bell a su programa para repasar los canciones más emblemáticas de la productora de fantasías animadas en un solo sketch de cinco minutos.

Así, desde The Tonight Show, la actriz y el cómico interpretaron la historia de las canciones de Disney. El dúo cantó pequeños fragmentos de las melodías principales de Blancanieves, Toy Story, La Bella y la Bestia, y más clásicos, y terminaron con Frozen 2, que se verá en los cines desde el 2 de enero de 2020.

Kristen Bell y Jimmy Fallon repasaron todas las canciones de Disney en un sketch - Fuente: YouTube 05:06

Video

Bell fue la invitada especial para este segmento, ya que ella le presta su voz a Anna en la historia de las hermanas que es una adaptación del cuento La reina del hielo de Hans Christian Andersen. "Let It Go", el tema principal de Frozen, ganó en 2014 un Oscar a mejor canción, que en su versión en inglés canto Idina Menzel y en castellano se llamó "Libre soy" y fue interpretado por Tini Stoessel.