Kristen Bell generó controversia con su mensaje de aniversario para su marido: “Nunca te mataría”

Kristen Bell, una de las estrellas más reconocidas de Hollywood en la actualidad, volvió a estar en el centro de la atención, aunque esta vez no por su trabajo en cine o televisión. Recientemente, la actriz se convirtió en tendencia tras publicar en su cuenta de Instagram una imagen acompañada de un mensaje con motivo del aniversario de boda número 12 con su marido, el actor Dax Shepard. Sin embargo, lejos de recibir elogios, la publicación generó un fuerte repudio entre sus seguidores, quienes cuestionaron el contenido del texto.

La pareja se comprometió en 2010 y, tres años más tarde, en octubre de 2013, sellaron su amor con una ceremonia íntima. Desde entonces, formaron una familia junto a sus dos hijas, Lincoln y Delta, consolidándose como una de las duplas más queridas de la industria. En esta oportunidad, aunque la actriz solo quiso compartir un mensaje romántico por su aniversario, terminó envuelta en una fuerte polémica que desató un intenso debate en redes sociales.

Kristen Bell despertó polémica con un mensaje por su aniversario con Dax Shepard (Captura: Instagram @kristenanniebell)

En la publicación que compartió en su cuenta de Instagram, se puede ver a la actriz abrazar al actor mientras ambos están sentados en la cama, en una imagen que podría parecer tierna a primera vista. Sin embargo, el mensaje que la acompañó despertó polémica inmediata: “Feliz 12.º aniversario de boda al hombre que una vez me dijo: ‘Nunca te mataría. Muchos hombres han matado a sus esposas en algún momento. Aunque tenga muchos motivos para matarte, nunca lo haría’”. Las palabras, aunque posiblemente buscaban ser humorísticas, generaron confusión y críticas entre sus seguidores.

El mensaje de la actriz generó gran polémica entre los usuarios

En medio del Mes de Concientización sobre la Violencia Doméstica, su publicación fue considerada “insensible” por varios usuarios (Foto: Instagram @kristenanniebell)

Como era de esperarse, el mensaje no tardó en captar la atención del público y de inmediato se volvió viral en las redes sociales. A raíz de esto, muchas personas expresaron su descontento, ya que consideraron inapropiado el tono de la publicación. Además, varios usuarios recordaron que octubre coincide con el Mes de Concientización sobre la Violencia Doméstica en Estados Unidos, por lo que no lograron comprender cómo Kristen Bell pudo compartir un comentario de esas características en un contexto tan sensible.

La publicación fue repudiada por muchos usuarios (Captura: Instagram @kristenanniebell)

“¿Esto... se supone que es gracioso?”; “La violencia doméstica no es una broma”; “No tiene nada de gracioso. ¿Qué clase de hombre le dice eso a su esposa? Oh, claro, sé perfectamente de qué tipo. Sal de ahí, Kristen”; “Es algo muy extraño para decir”, y “Qué publicación tan inapropiada para hacer durante el mes de concientización sobre la violencia doméstica”, fueron algunos de los comentarios más destacados que inundaron las redes tras la publicación, lo que reflejó el rechazo generalizado que provocó el mensaje de la actriz.

Sin embargo, muchas celebridades, amistades cercanas a la pareja y varios fanáticos salieron en defensa de Kristen Bell y su esposo, asegurando que la publicación no debía tomarse de manera literal. Según explicaron, el mensaje formaba parte del humor característico que ambos suelen compartir en redes sociales, y que lejos de tener una connotación violenta, reflejaba la complicidad y el tono irónico que define su relación desde hace años.