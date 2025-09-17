Es nutricionista de Nueva York y asegura que el truco de Kristen Bell para mantenerse en un peso saludable funciona

En la alfombra roja de los premios Emmy el pasado 14 de septiembre, la actriz Justine Lupe reveló uno de los trucos de su colega Kristen Bell para mantener su peso y también para controlar sus niveles de glucosa. La nutricionista Amy Shapiro explicó qué hay detrás del sencillo consejo.

El truco de Kristen Bell para mantener su peso

Antes de la ceremonia, una entrevistadora de E! News le preguntó a Justine Lupe qué es lo más sorprendente que ha aprendido sobre Kristen Bell desde que trabajan juntas en la serie de televisión Nobody Wants This (Nadie quiere esto, en Netflix).

La actriz respondió que Bell “está obsesionada con el biohacking”. Este término es una práctica enfocada en el uso de tecnología, suplementos y remedios para mejorar la condición del cuerpo.

“Si le preguntas cualquier cosa sobre tus niveles de glucosa, o sobre cómo preparar a tu organismo antes de comer un plato de pasta, la mujer sabe qué hacer”, agregó Lupe.

La actriz detalló que la técnica de Kristen Bell antes de ingerir platillos altos en carbohidratos consiste en comer o beber una de tres opciones:

Espinacas o cualquier otro tipo de planta de hojas verdes.

Un vaso de agua con Metamucil ( un suplemento de fibra ).

). Un trago de vinagre de sidra de manzana.

Justine Lupe contó que, según Bell, este método le ayuda a estabilizar sus niveles de glucosa.

Nutricionista explicó cómo funciona el consejo de Kristen Bell

Amy Shapiro, especialista certificada de Nueva York, aseguró que sí hay ciencia detrás de los remedios caseros que sigue Kristen Bell para evitar los picos de glucosa después de comer.

La nutricionista confirmó que comer primero una ración de vegetales verdes puede ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre (Unsplash/Zoshua Colah)

Shapiro le explicó a New York Post que consumir fibra antes de alimentarse puede ayudar a retardar la absorción de glucosa en el torrente sanguíneo.

Esto ocasiona que la glucosa aumente de forma continua y lenta, con lo cual se evitan las subidas abruptas que desencadenan más antojos e incluso un colapso en los niveles de energía.

En el caso del vinagre de sidra de manzana, la nutricionista dijo que este ingrediente puede atenuar los picos de azúcar en la sangre. Según un estudio científico realizado en pacientes con diabetes tipo 2 en 2015, el consumo de vinagre podría mejorar la sensibilidad a la insulina en el organismo.

Amy Shapiro detalló que mantener un nivel estable de glucosa puede disminuir las probabilidades de presentar condiciones como resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, obesidad y enfermedades cardiovasculares.

“Si bien no es una solución mágica, ambas estrategias pueden marcar una diferencia mensurable en la respuesta de la glucosa en muchas personas”, comentó la nutrióloga.

Shapiro agregó que el truco del vinagre de sidra de manzana es su menos favorito entre los tres porque lo considera más como un complemento adicional. Además de que la acidez del vinagre le genera malestar a algunas personas.

Qué dice la ciencia sobre la importancia de ingerir fibra

Para la nutricionista de Nueva York, el consejo de comer alimentos altos en fibra (como las plantas de hojas verdes) fue el que ocupó la primera posición en su ranking.

Comer alimentos altos en fibra ayuda a prevenir múltiples enfermedades (Unsplash/Jannis Brandt)

La Mayo Clinic expuso que la fibra dietética es parte de una alimentación balanceada y puede reducir el riesgo de presentar enfermedades cardíacas, diabetes e incluso algunos tipos de cáncer. Además, es una aliada para mantener el peso.

Los alimentos vegetales son los que presentan un mayor contenido de fibra, en especial las frutas, verduras, cereales integrales y legumbres. De acuerdo con la Mayo Clinic, algunos de los beneficios de comer fibra todos los días son: