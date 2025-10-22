El posteo de aniversario de Kristen Bell que despertó una oleada de críticas: “Increíblemente insensible”

En las últimas horas, Kristen Bell se volvió noticia y no precisamente por su trabajo. Si bien la actriz está a punto de estrenar la segunda temporada de Nadie quiere esto por la pantalla de Netflix, un posteo personal con motivo de su nuevo aniversario de casada fue el que la llevó a ocupar los principales titulares por estas horas.

Lo que intentaba ser un mensaje romántico dedicado a su esposo Dax Shepard terminó levantando una oleada de críticas en las redes e hizo reaccionar a una asociación destinada a la lucha contra la violencia doméstica.

Kristen Bell y Dax Shepard se casaron en 2013 y tienen dos hijas juntos Getty Images

El pasado viernes, la actriz de Frozen recurrió a su cuenta de Instagram para saludar a su esposo y padre de sus hijas por su aniversario de bodas. “Feliz 12º aniversario de bodas al hombre que una vez me dijo: ‘Nunca te mataría. Muchos hombres han matado a sus esposas en algún momento. Aunque tengo muchos incentivos para matarte, nunca lo haría’“, escribió Bell junto a una foto de ella abrazando efusivamente a Shepard.

Inmediatamente, lo que pretendía ser una declaración de amor se convirtió en un blanco de críticas. “La violencia doméstica no es un chiste”, “¿Se supone que tendría que ser gracioso?”, “No es nada divertido”, fueron algunos de los comentarios que invadieron la publicación de la actriz. Otros cuestionaron a Kristen por la frivolidad con la que se refirió al tema. “Solo para que lo sepas, publicar este título durante el mes de concientización sobre la violencia doméstica es increíblemente insensible. Por favor, reconsidera”, escribió una usuaria mientras que otra coincidió: “Por favor, tengan en cuenta que esto es algo real que mucha gente sufre a diario. Y el texto podría ser detonante para las víctimas”.

La serie de crímenes reales Dateline también entró en la conversación. “Captura de pantalla”, pidió la cuenta oficial de Instagram del programa de NBC cuestionando la actitud de la estrella estadounidense. Sin embargo, otros defendieron a la rubia desdramatizando sus palabras: “Estos comentarios me demuestran lo sensible que está el mundo hoy. Soy sobreviviente de violencia doméstica y literalmente me reí fuerte con esto”, intervino una seguidora generando un inesperado debate en el feed de la intérprete.

Aunque hubo buenos deseos hacia la pareja (Zoey Deutch escribió: “Son los mejores”, mientras que Terry Crews aseguró: “Esto sí es amor”), las críticas fueron más fuertes e hicieron que los halagos pasen casi inadvertidos.

De hecho, ante semejante repercusión, la Red Nacional para Poner Fin a la Violencia Doméstica lanzó un comunicado. “No hay nada gracioso en los ‘chistes’ sobre violencia doméstica que trivializan el miedo, el trauma y el dolor muy reales que millones de víctimas y sobrevivientes enfrentan cada día”, dijo un representante este martes. “Especialmente durante el mes de concientización sobre la violencia doméstica, todos tenemos la responsabilidad de apoyar a las víctimas y sobrevivientes, invertir en soluciones comprobadas y hablar sobre este tema con la seriedad que merece”, agregó como portavoz de la organización.

Su posteo sorprendió, ya que Kristen Bell se ha pronunciado en defensa de las víctimas de abuso en el pasado. Según Just Jared, la artista se mostró conmovida por las 23 gimnastas que confesaron haber sido abusadas sexualmente por el médico del equipo de USA Gymnastics, Larry Nassar. “Estas gimnastas han luchado con ahínco por todos nosotros. Han luchando contra los hombres que abusaron de ellas, pero también, y quizás más importante, lucharon contra el silencio”, dijo en 2018 al entregarles el Premio Humanitario de la Fundación para el Desarrollo Deportivo Global en un evento en Beverly Hills.

Casi lo olvida

Kristen Bell y Dax Shepard se casaron en 2013. Si bien la pareja suele compartir su amor en redes, la actriz casi se olvida de su aniversario. De hecho, fue un periodista del medio Entertainment Tonight quién le recordó la fecha días atrás durante la presentación de la segunda temporada de su serie Nadie quiere esto. “Mañana viernes es…”, lanzó el cronista esperando que la actriz hable sobre sus planes para festejar sus 12 años de amor junto al padre de sus hijas.

La actriz casi olvida su aniversario ANGELA WEISS - AFP

Confundida, la rubia respondió: “¿El comienzo del fin de semana?”. Tras la sorpresa del reportero (que no disimuló su risa), Bell preguntó: “¿Qué es?”. Al recordarle que era 17 de octubre, la rubia exclamó: “¡Dios mío! ¡Es mi aniversario!”.

Lejos de inventar una excusa para su distracción, Kristen confesó: “Sabés que no lo recuerdo. ¡Caramba! Me alegro mucho de que me lo hayas dicho. ¡Guau, qué sorpresa me diste! Me ayuda que él tampoco lo recuerde. Y, bueno, nadie tiene la culpa, ¿verdad? Simplemente no se nos dan bien las fechas", agregó, entre risas, antes de escribir el posteo de la discordia.