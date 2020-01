La argentina El prófugo competirá en la selección oficial del Festival de Berlín

El profugo es la segunda película de Natalia Meta y está protagonizada por Érica Rivas Crédito: Archivo

El prófugo, la nueva película de Natalia Meta protagonizada por Érica Rivas, va a participar en la competencia oficial del Festival internacional de Cine de Berlín. El segundo film de la directora de Muerte en Buenos Aires es la única producción en español que participará de esta edición de la Berlinale, donde también tendrá su estreno mundial. Inspirada en la novela El mal menor, de Carlos Eduardo Feiling, cuenta con las actuaciones de Cecilia Roth, Nahuel Pérez Biscayart y Daniel Hendler.

La trama narra la historia de Inés, encarnada por Érica Rivas. Una joven que tras un episodio traumático durante un viaje con su pareja (Daniel Hendler) comienza a confundir la frontera entre lo real y lo imaginario. Vívidas pesadillas y sonidos recurrentes invaden la vida cotidiana que lleva junto a su madre (Cecilia Roth), hasta que en un ensayo para un concierto del coro en el que participa conoce a Alberto (Nahuel Pérez Biscayart), un joven que se acomoda a su mundo sin cuestionamientos. Pero Inés no puede evitar una sensación peligrosa: hay seres que provienen de sus sueños. Seres que quieren quedarse para siempre.

La película está basada en El mal menor de C. E. Eiling Fuente: Archivo - Crédito: facebook

En esta ocasión, solo dos películas iberoamericanas participarán de la selección oficial del festival, compitiendo por llevarse el prestigioso Oso de Oro. A El prófugo se le suma Todos os mortos de los brasileños Marcos Dutra y Caetano Gotardo, un drama de época que narra la caída en desgracia de una familia en el Brasil del siglo XIX. Los otros films contra los que se enfrentará son Berlin Alexanderplatz, DAU. Natasha, Domangchin yeoja, Effacer l'historique, Favolacce, First Cow, Irradiés Le Sel Des Larmes, Never Rarely Sometimes Always, Rizi, The Roads Not Taken, Schwesterlein, Sheytan vojud nadarad, Siberia, Undine y Volevo Nascondermi.

La producción de esta película quedó a manos de Rei cine, la mano detrás de Zama, que participó en la selección oficial del festival de Venecia, aparte de otros films como La reina del miedo, ópera prima de Valeria Bertuccelli junto a Fabiana Tiscornia, y Acusada, de Gonzalo Tobal.