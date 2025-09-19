Darío Lopilato y Érica Rivas se reencontraron luego de la polémica por Casados con hijos: “Mi amor imposible”

Casados con hijos fue un éxito absoluto en la televisión: durante años, Telefe repitió sus capítulos, y mientras los protagonistas hacían un gran trabajo frente a las cámaras, detrás de escena el clima era armónico. Sin embargo, la reunión del elenco para hacer una serie de funciones teatrales en 2023 estuvo marcado por una polémica: Érica Rivas no fue parte de la obra por algunos desacuerdos con el guion, y su salida generó todo tipo de especulaciones. Luego de dos años de silencio, la actriz se reencontró con Darío Lopilato, y la dupla que le dio vida a los desopilantes María Elena y Coqui no dudo en compartir el momento.

El personaje de Darío Lopilato, "Coqui", estaba siempre persiguiendo a Maria Elena Fuseneco, de la cual estaba enamorado Captura

“Mi amor imposible… 20 años no son nada”, escribió el actor en un posteo que subió a su cuenta de Instagram junto a una foto de los dos abrazados y muy sonrientes luego de ver a la actriz sobre las tablas en Matate, amor, la obra de teatro que dirige Marilú Marini basada en un libro de Ariana Harwicz. “¡Qué lindo reencuentro!”, sumó de inmediato. A continuación, el actor sumó al carrusel dos postales más de ellos en los tiempos de Casados con hijos.

“¡Dos genios! ¡Lo que me hacían y me hacen reír todavía cada vez que veo casados con hijos!”, escribió una seguidora del artista. “Cómo me gustaría que algún día volvieran a hacer nuevos capítulos”, sumó otra fanática de la sitcom. También hubo mensajes de afecto para ella. “¡María Elena, te amo!”, fue uno de ellos. La publicación de Lopilato fue compartida por la cuenta oficial de Casados con hijos.

Una polémica inesperada

Erica Rivas reveló si volvería a interpretar a María Elena (Fuente: Archivo /// Telefe/Captura de video)

Érica Rivas se ganó el amor de los televidentes al encarnar el papel de María Elena Fuseneco en la adaptación local de la sitcom de origen estadounidense. Ese personaje entrañable marcó la televisión del 2005 y 2006, y volvió con fuerza durante los años en los que el show volvió al aire. Sin embargo, cuando se comenzó a pensar en el regreso del programa al teatro hubo entre Rivas y la producción un conflicto que terminó con la actriz fuera del proyecto.

Salvo Rivas, al teatro volvió el elenco original: Florencia Peña (como Moni Argento), Guillermo Francella (como Pepe Argento), Luisana y Darío Lopilato (como Paola y Coqui) y Marcelo de Bellis (como Dardo Fuseneco). El personaje de María Elena, por su parte, fue retirado del guion y reemplazado por un nuevo personaje, interpretado por Jorgelina Aruzzi.

Casados con hijos Adrian Diaz Bernini

En ese marco, Rivas habló en una entrevista y explicó según ella que no encarnó su emblemático papel por disidencias políticas: “Ellos no quieren que yo esté. Ellos me echaron. O sea, yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación. Además, como mujer, como actriz, como feminista. Lo que pasa es que no voy a hacer cualquier cosa”. Incluso ante la cámara de Intrusos (América), llegó reconocer que le “dolía mucho” no haber coincidido con la producción para estar presente en el elenco original.

La palabra de Lopilato tras el escándalo

Darío Lopilato no dudó en dar su opinión sobre la salida de Erica Rivas del show

En una entrevista que Socios del Espectáculo (eltrece) le realizó a Lopilato a fines del 2023, el actor habló al ser consultado por la vuelta de la icónica comedia. “Fue una locura, fue hermoso, es divino lo que vivimos los Casados con Hijos en el Gran Rex, dos funciones por día, de martes a domingo, salir del Gran Rex lleno”, expresó sobre el suceso. “Salía y se cortaba la calle Corrientes, y cada uno salía con cuatro policías de cada lado, y de vez en cuando yo le decía a mi viejo manejá vos y agarraba, abría el techo y salía”, sumó, con mucha emoción.

En esa misma línea, Rodrigo Lussich le consultó si extrañó a María Elena. Al respecto, el hermano de Luisana Lopilato fue contundente y dio su punto de vista tras el escándalo. “La verdad que no. No y sí, fue una decisión personal en ese sentido”, explicó, sin querer precisar de quién fue la decisión de que la actriz no se sumara a las presentaciones teatrales.

A su vez, al respecto de la polémica que se generó cuando se dio a conocer que Rivas no sería parte del elenco, aseveró: “Pasó de todo, vos sabés más que yo, pero a la hora te dicen viene la Selección Argentina a jugar, te ponen la camiseta y sí, obvio que querés jugar. (...) Nunca se trató de reemplazarla, en ningún momento”, sentenció, y dio por terminado el tema.