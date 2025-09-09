De Lali y Peter Lanzani a Rodrigo de la Serna y Érica Rivas, todos los invitados al estreno de Verano Trippin

Morena Fernández Quinteros, directora del film, junto a las protagonistas femeninas de la película, Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna. Verano Trippin, la ópera prima de la directora Morena Fernández Quinteros, tuvo su avant premiere en una gala que reunió a destacados artistas de la escena local. La película protagonizada por Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna se estrenó en el DOT Baires Shopping y llegará a los cines este jueves

Gerardo Viercovich - LA NACION