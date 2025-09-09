De Lali y Peter Lanzani a Rodrigo de la Serna y Érica Rivas, todos los invitados al estreno de Verano Trippin
Serealizó la avant premiere de la ópera prima de Morena Fernández Quinteros que protagonizan Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Otras noticias de Erica Rivas
Más leídas de Personajes
- 1
En fotos: Anya Taylor-Joy, Ryan Reynolds y Sydney Sweeney y todas las estrellas que desembarcaron en el festival de cine de Toronto
- 2
Wanda Nara: el peso de la soledad de Icardi, un levante en vivo y la cita fallida con “el hombre más lindo de la Argentina”
- 3
En fotos: de Ricky Martin a Sabrina Carpenter, los mejores looks de los MTV Video Music Awards
- 4
Tras la derrota electoral: el picante canto contra Javier Milei que entonó el público en el show de Lali Espósito en Vélez