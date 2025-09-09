LA NACION

De Lali y Peter Lanzani a Rodrigo de la Serna y Érica Rivas, todos los invitados al estreno de Verano Trippin

Serealizó la avant premiere de la ópera prima de Morena Fernández Quinteros que protagonizan Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna

Avant Premiere Verano Trippin
Avant Premiere Verano TrippinGerardo Viercovich - LA NACION
El elenco de Verano Trippin durante el estreno de la película en las salas del DOT Shopping; arriba: Simon Saieg, Lali Espósito, Brian Sichel, Manu Fanego, Miranda de la Serna, Morena Fernández Quinteros y Zoe Hochbaum; en la segunda línea: Valentín Wein y Ariel Staltari
Morena Fernández Quinteros, directora del film, junto a las protagonistas femeninas de la película, Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna. Verano Trippin, la ópera prima de la directora Morena Fernández Quinteros, tuvo su avant premiere en una gala que reunió a destacados artistas de la escena local. La película protagonizada por Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna se estrenó en el DOT Baires Shopping y llegará a los cines este jueves
Miranda de la Serna, en una noche a pura emoción, junto a su mamá, la actriz Érica Rivas. La velada contó con la presencia de figuras de distintas generaciones, desde Rodrigo de la Serna y Érica Rivas, padres de Miranda, hasta Lali Espósito, quien tiene una participación en el film
Érica Rivas y Rodrigo de la Serna acompañaron a su hija Miranda en la presentación de la ópera prima de Morena Fernández Quinteros
Lali Espósito, junto a la directora del film. Durante la alfombra roja se destacó el elenco principal, encabezado por Hochbaum y De la Serna, Manu Fanego, Simón Saieg, Brian Sichel, Ariel Staltari y Valentín Wein. Cada uno mostró su estilo personal, desde las transparencias azules de Miranda hasta el vestido translúcido de Zoe. La directora eligió un look sobrio con camisa blanca y falda negra asimétrica
La cantante participó de la gala acompañada de su novio, el periodista de Gelatina, Pedro Rosemblat
Lali Espósito acaparó la atención de la prensa en su llegada al cine. El evento contó con invitados del mundo de la música y la actuación. Dillom, referente del trap y cuya obra forma parte de la banda sonora del film, participó de la proyección, al igual que artistas como Candela Vetrano, Andrés Gil, Vera Spinetta y Peter Lanzani
Peter Lanzani dijo presente en la premiere, acompañado de su novia
Candela Vetrano y Andrés Gil, quienes disfrutan de su reciente rol como padres, también asistieron a la premiere de la película
Manu Fanego, hijo del recordado actor Daniel Fanego, fallecido este año, forma parte del elenco de la película
Dillom autorizó el uso de parte de su obra para la banda sonora del film
Zoe Hochbaum junto a la actriz y cantante Vera Spinetta, hija menor del recordado Luis Alberto Spinetta
Simon Saieg, integrante del elenco, llamó la atención en la alfombra roja con un atuendo audaz
