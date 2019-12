La argentina Victoria Alonso es la mujer más poderosa de la industria cinematográfica norteamericana, según la publicación especializada The Hollywood Reporter Fuente: Archivo

Milagros Amondaray SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de diciembre de 2019 • 15:18

La argentina Victoria Alonso, vice presidenta ejecutiva de Marvel Studios, fue elegida por la publicación The Hollywood Reporter como la mujer más poderosa del mundo del entretenimiento, lista que incluye los nombres de actrices y productoras como Jennifer Aniston y Awkwafina; la presidenta de FX, Gina Balian; la presidenta de animación de Sony Pictures, Kristine Belson, y la jefa de programación de HBO Max, Sarah Aubrey, entre muchas otras figuras de la industria.

"Alonso supervisó la realización de la producción más taquillera, Avengers: Endgame, y la de Capitana Marvel. La segunda película, dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck, se convirtió en el primer film comandado por una mujer en superar el billón de dólares en recaudación. El próximo desafío para la mujer oriunda de Buenos Aires es la película de la Viuda Negra, protagonizada por Scarlett Johansson", se puede leer en el apartado dedicado a Alonso, quien aseguró que la gente joven que la rodea se siente "impresionada" por cómo logra preservar "los secretos de Marvel".

En marzo, con motivo del estreno de Capitana Marvel en la Argentina, Alonso visitó el país y habló con LA NACION sobre qué buscan al elegir al realizador adecuado para una producción del calibre de las de Marvel.

Victoria Alonso se crió en La Plata, dejó el país a sus 19 años para probar suerte como actriz y terminó convirtiéndose en una de las mujeres más influyentes de Hollywood del otro lado de las cámaras Fuente: Archivo

"Lo importante para nosotros es que tengan un punto de vista, que sepan hacia dónde quieren que esa franquicia vaya. A nivel carrera, no necesitamos que estén en un punto determinado, para nosotros eso no define nunca si pueden o no contar nuestra historia. Sí es importantísimo que sean colaboradores, porque muchas de las cosas que van a hacer, las heredaron", explicó, y sumó algunos ejemplos.

"Cuando Ryan Coogler vino a hacer Pantera negra, el casting ya estaba hecho, Chadwick Boseman ya era el personaje, y el director no podía hacer un casting para ese personaje porque ya estaba hecho. Si no tenés ese estilo de colaboración va a ser muy difícil trabajar con nosotros porque muchas cosas ya están preestablecidas. Pero lo más importante es que puedan tener un buen punto de vista con una buena historia, que tengan sentido del humor, y que entiendan por qué lo tenemos en nuestras películas. Para nosotros es un elemento muy básico, muy presente", le contaba la ejecutiva a este medio.

Trailer del film "Capitana Marvel" - Fuente: YouTube 00:31

Video

Alonso, de 53 años y oriunda de La Plata, dejó la Argentina cuando tenía 19 años, pero con otro proyecto en mente: convertirse en actriz. Instalada en Nueva York, empezó a trabajar en vías de concretar ese sueño, pero pronto advirtió que debía mudarse a Los Ángeles si quería moverse en la industria.

Sin embargo, con el correr del tiempo advirtió que lo suyo estaba del otro lado de la cámara, y logró ser asistente de producción de comerciales. Ese fogoneo la condujo nada menos que a Marvel, en el año 2006, cuando junto a Kevin Feige y Louis D'Esposito conformó el equipo que generó una catarata de éxitos, como Iron Man y Capitán América.

En otra entrevista con LA NACION, Victoria también había hecho mención a cómo es triunfar en Hollywood siendo mujer. "Lamentablemente es una realidad la discriminación a las mujeres que existe en todo Hollywood. Es una industria en la que las tomas de decisiones siguen pasando básicamente por los hombres y es un disparate que siga siendo así. Si bien hay mejoras en este punto, la realidad es que todo debería avanzar más rápido para facilitarles las cosas a las mujeres que tienen que trabajar. Igual, para ser sinceros, cuando entro a una reunión nunca pienso en que soy la única mujer", expresó.