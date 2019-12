Evan Rachel Wood no ahorró críticas al momento de comentar la adaptación al cine de Cats, el ya legendario musical de Adrew Lloyd Weber Crédito: Instagram

Cats, la adaptación cinematográfica del icónico musical de Andrew Lloyd Webber a cargo de Tom Hooper, no solo ha recibido críticas demoledoras tras su estreno sino que tampoco obtuvo buenos resultados en taquilla. Calificada de despropósito absoluto por varios expertos y aficionados, la película también es rechazada por reconocidas figuras.

Evan Rachel Wood ha sido una de las múltiples voces en pronunciarse en contra los resultados del film, considerado uno de los grandes fracasos del año. La artista utilizó sus cuentas oficiales de Instagram y Twitter para exponer ardientes comentarios negativos sobre la nueva producción, aunque luego decidió borrarlos para no herir susceptibilidades.

" Cats es peor de lo que pensaba, y eso que ya pensaba que sería horrible", escribió la actriz en un tuit que luego eliminó. "Pero en realidad estoy sin palabras. ¿Por qué cambiarían la coreografía?", se preguntó.

Sumado a ello, publicó un video de ella misma analizando la historia y dijo: "Tengo que exponer una reacción real en vivo de esto. ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios mío!", manifestó entre varias expresiones de rechazo a la película.

"Cambiaron toda la coreografía icónica, toman el 70 por ciento de los personajes principales y cambian la trama. Crecí en el teatro y tengo un gran respeto por lo que hacen, por eso siento que fue una decepción y una oportunidad perdida lo que se ha hecho", valoró.

La opinión de Wood se alinea con la mayoría de los críticos de cine que criticaron la película y que la calificaron como una de las peores del año. Varias publicaciones señalaron esta semana que Universal Pictures había eliminado Cats de su página oficial For Your Consideration, lo que significa que el estudio no está haciendo campaña para la película en la temporada de premiaciones.

Por otro lado, las críticas a la producción han llegado también desde dentro. El actor y animador James Corden -que encarna a una de las estrellas más destacadas del musical, Bustopher Jones- afirmó que aún no vio la película pero que es muy consciente de las críticas que ha recibido. "He oído que es terrible", aseguró sin piedad.

Cats tuvo un presupuesto de 100 millones de dólares, pero desde su estreno en Estados Unidos (el pasado 16 de diciembre) apenas ha conseguido recuperar 15 millones en recaudación. En nuestro país, el film llegará a los cines el 9 de enero.