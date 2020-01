La duración de la nueva película de Wes Anderson causó revuelo en las redes

El flamante film del realizador, The French Dispatch, dura cuatro horas y se estrenará este año, con protagónicos de Timothée Chalamet, Saoirse Ronan, Kate Winslet y Frances McDormand Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

Tras Isla de perros, Wes Anderson vuelve al ruedo con un ambicioso proyecto titulado The French Dispatch, a estrenarse este año, pero sin fecha definida. Lo que llamó la atención de los cinéfilos que se entusiasmaron con la noticia fue la información divulgada por la famosa base de datos IMDB, donde se reveló que el largometraje distribuido por Fox Searchlight -cuyo rodaje ya está finalizado- dura cuatro horas y un minuto.

El particular detalle se volvió viral al punto de convertir al cineasta de Un reino bajo la luna en trending topic en Twitter, donde muchos usuarios se sorprendieron por el tiempo que les iba a requerir sumergirse en esta experiencia que propone Anderson. Por otro lado, se comunicó desde el sitio que el film estará dividido en dos partes: la primera durará 1 hora y 57 minutos; y la segunda; 2 horas y cuatro minutos. Asimismo, trascendió que habrá también un "Director's Cut" (versión final del director) de 5 horas y media de duración.

Sin embargo, el trascendido no era del todo correcto, y Fox Searchlight se vio obligado a emitir un comunicado al portal The Film Stage aclarando la información: The French Dispatch en realidad dura 1 hora y 48 minutos.

En cuanto al argumento, el mismo se puede leer en una versión tapa dura del guion que se encuentra en preventa en el sitio Amazon de Francia. "The French Dispatch es la edición europea del Liberty, Kansas Evening Sun, y reportará los sucesos del mundo de la política, las artes, la moda, la cocina, y diversas historias de interés humano", reza la sinopsis. "Cuando muere el editor, el staff decide publicar una edición especial haciendo foco en las tres mejores historias que se contaron en los diez años de existencia de la revista: desde la de un artista sentenciado a muerte, hasta la de un secuestro que involucra a un chef".

Como no podía ser de otra manera tratándose de Anderson, el realizador de Los excéntricos Tenenbaum vuelve a colaborar con actores con las que ya ha trabajado en otras oportunidades, como Frances McDormand, Tilda Swinton, Saoirse Ronan, Adrien Brody, Bill Murray, Jason Schwartzman, Owen Wilson y Bob Babalan; y con piezas integrales de El Gran Hotel Budapest como el compositor Alexandre Desplat y el director de fotografía Robert Yeoman.

La novedad es la incorporación del joven Timothée Chalamet al elenco, (a quien próximamente veremos en la nominada al Oscar Mujercitas, de Greta Gerwig), quien hará su debut en el particular mundo de Anderson junto a Benicio del Toro, Kate Winslet y Elisabeth Moss.