Un periodista entrevistó a una alemana afuera de la cancha de Argentinos Jrs. y tuvo un final inesperado
Nicolás Luaces protagonizó un video viral luego de una breve interacción con una mujer del país europeo en La Paternal; el desenlace generó todo tipo de reacción en redes sociales
El periodista Nicolás Luaces entrevistó a una mujer alemana afuera de la cancha de Argentinos Juniors en lo que fue la previa del partido vs. River Plate y tuvo un final inesperado luego de un ida y vuelta que incluso fue celebrado por sus compañeros en el estudio.
Durante la transmisión en vivo de Azz Stream, Luaces se encontraba en pleno móvil en la previa al encuentro entre Argentinos y River, donde dialogó con varias personas y una de ellas llamó la atención de todos. Se trató de Berfin, una mujer alemana que se encontraba en La Paternal para el partido donde el Bicho finalmente derrotó al Millonario.
Luego de un ida y vuelta entre el movilero y la mujer, ella reveló: “Primera vez que vengo a la cancha aquí en Argentina. Estoy de paseo, llegue hace dos semanas. Es la tercera vez que vengo en los últimos dos años. Estoy con mi novio”. Esta última frase fue la que terminó por romper la ilusión del periodista y de sus compañeros en el estudio, quienes hasta habían llegado a expresar la icónica frase: “Tenés que cerrar el estadio”.
Tras escuchar esta sorpresiva información sobre su vida amorosa, Nicolás Luaces invitó al novio en cuestión a sumarse a la nota y allí se sumó el dato que el hombre era colombiano. Por esta razón, no dudó en evidenciar su entusiasmo por estar a minutos de presenciar por primera vez un partido del fútbol argentino: “Estoy cumpliendo el sueño de mi vida, estoy muy emocionado”.
El video no tardó en ser viral en redes sociales, donde llegó hasta casi 200 mil reproducciones y varios miles de ‘Me gusta’, por lo que se difundieron muchos memes vinculados a lo ocurrido. Entre ellos, se destacaron: “Momento exacto en que se le rompe el corazón”; “Semejante ladrón el colombiano” y “No se percibe, pero todos escuchamos el ‘UUUH’ de la tribuna”.
Los mejores memes tras la respuesta de la mujer alemana
