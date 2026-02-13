¿Quién le rompió el corazón? El video viral de un perro que cantó un tema de desamor junto a un mariachi

Con el Día de los Enamorados, no solo los humanos sentimos la energía del amor y el desamor en el aire. Recientemente, un perro se volvió viral en redes sociales al interpretar junto a un mariachi una romántica canción.

El video que comenzó a circular mostró al animal al lado del artista mexicano, en lo que parece una fiesta de jardín, mientras sonaba una canción especialmente dedicada a quienes tienen el corazón roto. Su expresión, sus movimientos y el momento exacto que abrió el hocico, hicieron que miles de usuarios juraran que estaba “cantaba” con el corazón.

La escena se volvió viral y el clip mostró al can junto al músico, quien interpretaba un clásico del repertorio romántico mexicano. En medio de la melodía, el perro levantó la cabeza y comenzó a emitir sonidos al ritmo de la canción, lo que desató carcajadas y comentarios cargados de ironía.

El perro aulla al ritmo de la música (Foto: captura video)

En las imágenes se puede ver al perro acompañar la presentación como si formara parte oficial de la misma. Cada vez que la voz del mariachi subía de intensidad, el animal parecía sumarse con un “coro” improvisado. “Échele compa”, le gritó el músico mientras le acercaba el micrófono.

El cantante continuó con la popular frase de la canción “Ladrón de estrellas” y el animal terminó con más aullidos lastimosos. Para muchos usuarios, la sincronización fue tan precisa que no dudaron en atribuirle un despecho digno de telenovela.

El perro que cantó junto al mariachi

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Comentarios como “¿Quién le hizo tanto daño?”; “Ese perro sí sabe lo que es sufrir por amor” o “Todos hemos estado ahí”, circularon junto al video. Otros usuarios destacaron que el momento parecía sacado de una escena de película, con el perro convertido en protagonista absoluto del show.

La grabación acumuló miles de reproducciones y el contraste entre la solemnidad del mariachi y la actitud del perro convirtió la escena en un fenómeno viral.