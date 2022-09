La emoción de Brendan Fraser ante una ovación de siete minutos en el Festival de Venecia, luego de la proyección de su nuevo film

Durante estos días se lleva adelante el Festival de cine de Venecia, marco de esperados estrenos y grandes sorpresas para la pantalla grande. Y entre la lista de títulos que forman parte de la sección oficial, se destaca el nuevo título de Darren Aronofsky, que tiene como protagonista a un irreconocible Brendan Fraser. Y en su estreno, el público recibió con entusiasmo la interpretación del actor.

Durante la noche del domingo, tuvo su debut para el público general el film The Whale, que en muchos aspectos marca el posible gran regreso de Fraser a un papel relevante, luego de haber caído en una suerte de limbo cinematográfico. Una vez finalizada la función, los espectadores se mostraron muy convencidos por la actuación de su protagonista, y se lo hicieron saber a través de una ovación que se prolongó a lo largo de siete minutos.

Según el testimonio de quienes estuvieron allí, Fraser se mostró muy conmovido ante esa devolución, agradeció los aplausos, firmó varios autógrafos y no ocultó sus lágrimas de emoción.

The standing ovation for #TheWhale was so enthusiastic, Brendan Fraser tried to leave the theater but the crowd’s applause made him stay. #Venezia79 pic.twitter.com/ZZ0vbFX7Rl — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 4, 2022

Para muchos especialistas, este puede ser el puntapié inicial a un regreso del actor a los grandes proyectos. Y es que The Whale le exigió someterse a un gran cambio, de cara un papel de gran complejidad. En este largometraje, Fraser compone a Charlie, un solitario profesor de inglés que padece obesidad mórbida y decide luchar para volver a encontrarse con su hija Ellie, una adolescente de 17 años interpretada por la actriz de Stranger Things, Sadie Sink. El trío protagónico se completa con Samantha Morton, que integra el elenco junto con Hong Chau y Ty Simkins. The Whale marca el retorno de Aronofsky, cuya última película, Madre, no fue precisamente un éxito de taquilla y la crítica se dividió entre quienes la consideraron brillante y quienes directamente aconsejaron no verla.

“Vas a ver algo que nunca antes viste”, aseguraba el actor en una entrevista, en 2021. “Eso es realmente todo lo que puedo decirles. El guardarropa y el vestuario eran gigantes, sin costuras, engorrosos. Esto ciertamente está muy lejos de todo lo que he hecho, pero no quiero ser tímido... Sé que va a causar una impresión duradera”, adelantaba, poco después de haber finalizado la filmación.

Brendan Fraser en The Whale, la nueva película de Darren Aronofsky

Este regreso a las grandes ligas seguramente es festejado por partida doble por el actor, que en su momento aseguró que formaba parte de una lista negra. En 2017, Fraser se sumó a la ola de denuncias que conmocionaron a la industria del entretenimiento estadounidense y aseguró que Philip Berk, expresidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) -la entidad que entrega los premios Globo de Oro- abusó sexualmente de él y que el haber hecho pública la situación en su momento redundó en una clara falta de propuestas laborales.

Según le contó a la revista GQ, el hecho ocurrió en el verano del 2003, en un almuerzo organizado por la HFPA en un hotel de Beverly Hills. En medio de una habitación llena de gente, Berk se acercó a él para saludarlo. “Extendió su mano izquierda y agarró una de mis nalgas, mientras que metió uno de sus dedos y comenzó a moverlo”, relató. Berk, por su parte, ya había mencionado el episodio en su libro autobiográfico With Signs and Wonder, en el cual había relatado que le había pellizcado el trasero a modo de broma. Fraser, sin embargo, asegura que el hecho no fue gracioso, y que en ese momento se sintió abrumado por el miedo.

El actor relató en una entrevista la desagradable situación que vivió en 2003

El actor aseguró que aquel incidente lo volvió más solitario y que luego de que ocurrió, decidió retirarse de la vida pública. Además, afirmó que la HFPA lo incluyó en una “lista negra” y que rara vez lo volvieron a invitar a los Globos de Oro. “El teléfono dejó de sonar y comencé a preguntarme por qué. Hay muchas razones, pero, ¿fue esta una de ellas? Yo creo que sí”, manifestó.

Fraser, por último, señaló que se sintió animado a contar su historia por los movimientos #MeToo y Time’s Up. “Conozco a Rose McGowan, a Ashley Judd y a Mira Sorvino. Trabajé con ellas. Las siento mis amigas. No he hablado con ellas en años, pero son mis amigas. Este movimiento es maravilloso, al igual que esta gente con el coraje de decir lo que yo no tuve el coraje de decir”, expresó.