Con gran presencia argentina comienza hoy el Festival de Cine de Venecia

El 79° Festival de Venecia comienza este miércoles 31 con la presencia más grande y destacada del cine argentino dentro del calendario cinematográfico internacional de mayor relevancia de 2022. Al clásico escenario del Lido, con la ciudad de los canales como bello escenario de fondo, llegará esta vez una nutrida delegación que representará a la pantalla nacional encabezada por Argentina, 1985, la nueva película de Santiago Mitre (La cordillera, El estudiante, La patota, Pequeña flor), que participará de la competencia oficial por el León de Oro, el lauro más importante.

La nueva película de Mitre recrea en clave de ficción, pero con mayoría de personajes reales, el histórico Juicio a las Juntas realizado en 1985 durante el gobierno de Raúl Alfonsín, con las máximas autoridades de la última dictadura militar sentadas en el banquillo. Ricardo Darín encarna al fiscal Julio César Strassera y Peter Lanzani al fiscal adjunto Luis Moreno Ocampo. Argentina, 1985 tendrá su estreno mundial el próximo sábado con la presencia confirmada en Venecia de Mitre, Darín y su hijo Chino (ambos, además, coproductores), Lanzani, Alejandra Flechner y los productores Axel Kuschevatzky, Agustina Llambí Campbell, Santiago Carabante y Federico Posternak. El estreno en los cines argentinos está previsto para el jueves 29 de septiembre y tres semanas después llegará a la plataforma Amazon Prime Video.

Todo listo para el comienzo del Festival de Cine de Venecia MARCO BERTORELLO - AFP

La participación del cine argentino en Venecia 2022 se completa con otros dos estrenos: el largometraje Trenque Lauquen, de Laura Citarella, producción de El Pampero que forma parte de la sección paralela Orizzonti, y el cortometraje Camarera de piso, de Lucrecia Martel, que se verá fuera de concurso. El director argentino Mariano Cohn (socio de Gastón Duprat en Ciudadano ilustre, Competencia oficial, Mi obra maestra y otras películas, además de 4x4) es uno de los integrantes del jurado oficial, presidido por la actriz estadounidense Julianne Moore. Ese mismo jurado fue encabezado hace dos años por Lucrecia Martel.

La embajada argentina en Venecia 2022 se completa con Griselda Siciliani, en este caso como protagonista (junto al mexicano Daniel Giménez Cacho, el actor de Zama) de BARDO, Falsa crónica de unas cuántas verdades, la nueva película del mexicano Alejandro González Iñárritu (ganador del Oscar por Birdman y El renacido), con guion de nuestro compatriota Nicolás Giacobone. Es la primera película que Iñárritu rodó en México desde Amores perros y se anticipa como un relato de tintes autobiográficos. BARDO tendrá seis semanas disponibles para verse en cines (el estreno en la Argentina se anuncia para el 4 de diciembre) antes de su llegada a Netflix.

A esta plataforma también le pertenece el título elegido para inaugurar mañana el festival, Ruido de fondo (White Noise), de Noah Baumbach (Historia de un matrimonio), con Adam Driver, Greta Gerwig y Don Cheadle. Otro título fuerte de próxima llegada a Netflix, Rubia (Blonde), con Ana de Armas personificando a Marilyn Monroe, también participa de la competencia oficial antes de su estreno en streaming el 28 de octubre.

Ricardo Darín, Peter Lanzani y parte del elenco de Argentina, 1985, que competirá por el prestigioso León de Oro en Venecia 2022 Lina Etchesuri - Amazon Studios

“No hay preferencias hacia Netflix –dijo hace pocas horas el director artístico de Venecia, Alberto Barbera, a The Hollywood Reporter-. Ellos invierten mucho en producir películas de calidad y convocar a grandes directores. No es que le haya ganado la guerra al sistema tradicional de distribución. Hoy estamos claramente en medio de una transición y todavía no sabemos adónde nos llevará. Hoy la industria está revaluando todo el sistema de producción y distribución”.

Más allá de este debate, que recorrerá los 10 días de la muestra, Venecia promete un desfile de títulos (en competencia y fuera de ella) mucho más potente y representativo de la diversidad de la producción internacional del que ofreció este año el Festival de Cannes. En la sección oficial aparecen, por ejemplo, las nuevas obras de Darren Aronofsky (The Whale, con el reaparecido Brendan Fraser como un hombre de 250 kilos), Todd Field (Tár, con Cate Blanchett como una directora de orquesta), Luca Guadagnino (Bones at All, con Timothée Chalamet), Martin McDonagh (The Bansheed of Inisherin), Jafar Panahi (No Bears) y Florian Zeller (The Son, con Hugh Jackman y Laura Dern).

Lucrecia Martel en Venecia 2020 cuando presidió el jurado oficial del festival. Este año regresa a la Mostra con el estreno de un nuevo cortometraje Joel C Ryan/Invision/A

Fuera de concurso se exhibirán entre otras No te preocupes, cariño, de Olivia Wilde, con Harry Styles y Florence Pugh; el western Dead for a Dollar, de Walter Hill (48 horas, Los guerreros, Calles de fuego), con Christoph Waltz y Willem Dafoe, y Call of God, film póstumo del surcoreano Kim Ki Duk, cuya presentación desató una polémica luego de varias protestas contra los organizadores por darle un lugar destacado a un realizador denunciado varias veces en los últimos años por casos de violación y acoso sexual.

Este martes el festival inició virtualmente sus actividades con una presencia de altísimo perfil del nuevo director ejecutivo de la Academia de Hollywood, Bill Kramer, que justificó su presencia en Venecia como el lugar del puntapié inicial de la temporada alta de premios que culminará con el Oscar 2023.

“El futuro de la Academia está en el cine internacional en igual proporción a la del cine de los Estados Unidos”, destacó Kramer, que no hizo comentario alguno sobre la reciente negativa hecha pública de Chris Rock a un presunto ofrecimiento de la Academia para conducir la próxima ceremonia televisada del premio. La de este año quedó marcada para siempre por la agresión de Will Smith a Rock con un cachetazo que dio la vuelta al mundo. Rock aparece en la programación de Venecia 2022 como protagonista junto a Javier Bardem de Look at Me, cortometraje de Sally Potter (La lección de tango) que se verá fuera de concurso.

En la actualidad, uno de cada cuatro de los 9665 miembros de la Academia con derecho a voto están fuera de los Estados Unidos. Ese porcentaje se eleva al 50% en el caso de los 397 nuevos integrantes (representando a 54 países) que fueron invitados este año a sumarse a las filas de la entidad.

La actriz francesa Catherine Deneuve, de 78 años, recibirá este año en Venecia el León de Oro a la trayectoria.