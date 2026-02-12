La momia 4: Brendan Fraser y Rachel Weisz regresan en una nueva entrega que ya tiene fecha de estreno

Se terminaron los rumores y especulaciones, los “tal vez” y los “puede ser” y llegó la confirmación que los fanáticos de la franquicia de La momia (The Mummy) esperaban. Esta semana se confirmó que la nueva entrega ya está en marcha y que Brendan Fraser y Rachel Weisz volverán a interpretar a la icónica y querida dupla de Rick O’Connell y Evelyn Carnahan. A continuación te contamos todo lo que se sabe del regreso de la saga y cuándo será el gran estreno.

Revivir historias que tuvieron éxito hace diez, 20 o 30 años parece ser la fórmula del éxito para las grandes productoras. El dejo de nostalgia parece ser ese elemento al que se aferran para volver a convocar elencos, aunque después los números en la taquilla no digan lo mismo. Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis se reencontraron el año pasado para Otro viernes de locos (Freakier Friday) y este año le tocará el turno a Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt para El diablo viste a la moda 2 (The Devil Wears Prada 2). Pero ahora se confirmó que Brendan Fraser y Rachel Weisz también forman parte de esta lista.

Se confirmó la fecha de estreno de la nueva entrega de La momia, protagonizada por Brendan Fraser y Rachel Weisz (Foto: IMDb)

Desde hace varios meses empezaron a escucharse rumores del regreso de La momia, algo que entusiasmó mucho a los fanáticos. “Cuando los medios más sensacionalistas empezaron a hablar sobre el tema, todo resultó una mera especulación, pero espero dar pronto noticias felices al respecto”, le dijo Brendan Fraser a LA NACION en enero. Dicho y hecho, el anuncio tan esperado finalmente llegó. Universal Pictures confirmó que la cuarta parte de la franquicia es un hecho y que se estrenará el 19 de mayo de 2028.

Si bien faltan más de dos años, la certeza de que Fraser y Weisz retomarán sus personajes fue suficiente para alegrar a los fanáticos que en su momento vieron las películas y también a una nueva generación que tendrá la oportunidad de introducirse en el mundo de las momias. Mientras el actor protagonizó las tres primeras entregas, La momia de 1999, La momia regresa (The Mummy Returns) de 2001 y La momia: la tumba del emperador Dragón (The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor) de 2008, la actriz solo estuvo en las dos primeras.

La momia (1999) con Brendan Fraser y Rachel Weisz

Aunque hasta el momento se desconoce cuál será la trama, ya se sabe quiénes serán algunos de los integrantes del equipo creativo. Según publicó Deadline, la película estará dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett de Radio Silence, dos especialistas en el cine de terror que estuvieron a cargo de Scream 6, Boda sangrienta (Ready or Not) y Abigail. El guion será de David Coggeshall (La Huérfana: El Origen y Plan de familia).

La nueva entrega de La momia se estrenará el 19 de mayo de 2028 (Foto: IMDb)

Estrenada en 1999, La momia, dirigida por Stephen Sommers, marcó un antes y un después en la vida de Brendan Fraser. Su papel de Rick O’Connell, un investigador que realiza excavaciones en la ciudad de Hamunaptra y termina por despertar a una momia y causando una catástrofe, le permitió dar el salto al estrellato. Tras el éxito de las tres primeras partes, en 2017 se buscó retomar la franquicia con Tom Cruise como protagonista y Alex Kurtzman como director. Sin embargo, el resultado fue un fracaso.

La momia, La momia regresa y La momia: la tumba del emperador Dragón se encuentran disponibles en la plataforma de streaming Amazon Prime Video.