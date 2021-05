La escena de acción de Misión Imposible que obsesionó a Tom Cruise y consiguió filmar en la última toma

Una de las escenas más recordadas de Misión imposible estuvo cerca de ser descartada, debido a la dificultad que tuvo Tom Cruise para ejecutarla. Así lo reveló el actor, reconocido en la industria por el sello característico de realizar sus propias escenas de riesgo, en una serie de entrevistas con Christopher McQuarrie -director y guionista de la quinta, sexta, séptima (a estrenarse en 2022) y octava (2023) entregas de la saga- que están incluidas en el Blu-ray que conmemora el 25 aniversario de la primera entrega de la multimillonaria franquicia cinematográfica.

En una de esas conversaciones, Cruise contó que no lograba frenarse a tiempo durante la maniobra en que, sostenido por un cable, descendía a la bóveda del cuartel general de la CIA. El motivo era, según él, que no conseguía equilibrar su peso corporal a tiempo. “Se nos acababa el tiempo y yo seguía golpeándome la cara [contra el piso] y la toma no funcionaba”, recordó el protagonista, y explicó que finalmente le pidió a miembros del equipo de producción que le prestaran monedas de libra esterlina -esa instancia del rodaje se realizó en Londres-, que colocó en sus zapatos a fin de generar contrapeso.

“[El director] Brian [De Palma] dijo: ‘Una más y después voy a tener que cortar [directamente al momento] y hacerlo’”, continuó Cruise. “Yo dije: ‘Yo puedo’. Y bajé hasta el piso y no lo toqué. Recuerdo pensar: ’Dios mío, no lo toqué’. Y estaba aguantando, aguantando, aguantando. Y transpirando, transpirando. Y él solo seguía filmando”.

Luego, el actor de 58 años dijo que en ese momento entendió que habían conseguido la ansiada toma y que De Palma solo le estaba gastando una broma. Eventualmente, el director comenzó a reírse y gritó corte. En otra de las charlas, Cruise reveló que al momento en que De Palma lo llamó para contarle que había conseguido el rol protagónico del film, se encontraba atascado en un embotellamiento en Japón.

Misión Imposible 7 y 8

Originalmente previsto para julio de este año, el estreno de la séptima entrega de la saga en Estados Unidos fue postergado hasta el 27 de mayo de 2022 -45 días más tarde estará disponible en la plataforma de streaming Paramount+-, debido a que la producción del film debió interrumpirse en varias oportunidades por las complicaciones causadas por la pandemia de coronavirus. Tanto Cruise como McQuarrie retomarán sus respectivos roles en esa película y en su secuela, que en principio sería lanzada en 2023.

