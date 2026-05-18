Preocupación por la salud de Chiche Gelblung: fue internado en terapia intensiva

La salud de Chiche Gelblung volvió a ocupar el centro de la escena: el célebre periodista fue hospitalizado de urgencia y se encuentra en terapia intensiva. Este nuevo episodio tiene lugar a menos de un mes de su última internación, el 20 de abril, cuando le colocaron dos stents luego de sufrir una descompensación.

“Lamentablemente, tenemos que decir que en los últimos meses Chiche fue noticia por estas situaciones. La última vez fue el 20 de abril, cuando se descompensó. Lo que pasa es que Chiche no para”, explicó la periodista Pía Shaw en A la Barbarossa luego de confirmar la información. “Le pusieron dos stents y el médico le dijo: ‘Chiche, guardate en tu casa’. ¿Chiche qué hizo? Se fue a trabajar a la radio y a la tele, a lo Chiche, porque no para”.

Según pudo saber LA NACION, el conductor sufrió una caída hace quince días en su casa que le ocasionó una herida en la cara, en el lado izquierdo del ojo. En las últimas horas se descompensó, ayer no hizo su programa y fue internado en terapia intensiva. Los médicos a cargo se encuentran evaluando su estado de salud y buscan determinar si lo que sucedió fue producto de la caída. Gelblung está despierto y consciente.

*Noticia en desarrollo