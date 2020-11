La tregua, de Benedetti, vuelve como ballet y miniserie, luego de 60 años

La tregua, película de 1974, con Héctor Alterio y Ana María Picchio

Para los uruguayos y el mundo literario en general, La tregua es la novela más popular de Mario Benedetti. Concebida a manera de entradas en el diario personal del protagonista, Martín Salomé, relata la vida de un rutinario oficinista cercano a la jubilación y el repentino enamoramiento de una muchacha de 24 años, Laura Avellaneda. Todo en el marco melancólico de un Montevideo sesentista.

Para los argentinos, además, es un film entrañable, que contó con un elenco de lujo (Héctor Alterio, Ana María Picchio, Luis Brandoni, Marilina Ross, Norma Aleandro, Antonio Gasalla, Cipe Lincovsky, Oscar Martínez y Sergio Renán, en el doble rol de actor y director), compitió por el Oscar a la Mejor Película extranjera en 1974, y hoy, como los clásicos, sigue cautivando a las nuevas generaciones.

Ahora, a 60 años de su edición, La tregua será reeditada con bombos y platillos en su país natal y extenderá su influjo a otros lenguajes: el de la danza y el de la televisión por streaming. El libro formará parte de la prestigiosa colección de Clásicos uruguayos (reservada para unas pocas obras literarias, todas de indudable calidad). El Ballet Nacional del Sodre estrenará en días más una versión conceptual de la historia original y la productora Coral Cine proyecta una miniserie de 10 capítulos, con la argentina Marisa Quiroga a cargo del guión. Esta será una manera de homenajear a lo grande al eximio autor uruguayo en el año del centenario de su nacimiento.

Desde Montevideo, Marina Sánchez, Igor Yebra y José Miguel Onaindia contaron que La tregua vuelve en formatos libro, ballet y miniserie, luego de 60 años

En comunicación por zoom para toda Latinoamérica, y desde la sede de la Fundación Mario Benedetti de Montevideo, los artífices principales de estos proyectos, mancomunados en el eslogan La tregua x 3, ofrecieron detalles. Luego de la inauguración en los jardines de la sede de un mural alusivo al autor y su obra, de Octavio Podestá, hablaron en primer término Igor Yebra y Marina Sánchez (director y coreógrafa del Ballet Nacional del Sodre) y José Miguel Onaindia, quien desde el Instituto Nacional de Artes Escénicas impulsó la recreación bailada del famoso libro. Yebra contó las vicisitudes que tuvieron que atravesar antes de que los herederos del autor le dieran la derecha para llevar adelante el proyecto. "Primero nos dijeron que no, seguramente porque desconfiaban de que semejante obra pudiera ser plasmada en un ballet; pero insistimos, conscientes de que no hay nada más representativo para la cultura uruguaya que Benedetti y La tregua", aseguró Yebra. "Sabemos que existe una controversia con La tregua porque Benedetti te pone frente a un espejo, y no todos los uruguayos están dispuestos a verse reflejados en él, tal vez es por eso por lo que estamos aquí dos extranjeros al frente del proyecto", en referencia a sí mismo, que es español, y a Onaindia, que es argentino. Por su parte, Sánchez confesó que, si bien siempre estuvo muy orgullosa de su trabajo como bailarina, y más tarde como coreógrafa, sentía que "no estábamos mostrando algo con sello nacional". "Por eso cuando Igor me hizo la propuesta de coreografiar La tregua se me paralizó el corazón". A meses de aquel shock, hoy opina que "ha sido el reto más duro y emocionante de toda mi carrera, por la complejidad del trabajo y porque en La tregua hay mucho más que una historia de amor para contar a través de la danza".

A su turno Onaindia señaló que "una obra que sigue inspirando a los creadores a través de los años es una gran obra. En su momento fue llevada al cine y ahora inspira a otros lenguajes". Dicho esto, sumó: "Mario Benedetti es uruguayo, sí, pero fundamentalmente es latinoamericano. Por eso vamos a rendirle un homenaje a través de todo el continente, porque él hermanó a América latina con su poesía y su accionar político". Con esto Onaindia se refirió al streaming que se hará el 5 de diciembre, a las 20, del ballet de La tregua para toda América latina a través de la Fundación chilena Santiago Amil, como parte "de la previa del famosísimo Festival Santiago, que empieza en enero". Antes, los uruguayos podrán disfrutar del ballet en forma presencial, en el Sodre, del 26 de noviembre al 6 de diciembre.

José Miguel Onaindia, un argentino fundamental en la cultura uruguaya de los últimos años, y el coreógrafo Igor Yebra

Previo a pasarle la posta a los hacedores de la miniserie sobre La tregua, Onaindia, consciente de que estaban participando del zoom de prensa Marilina Ross y Ana María Picchio, les rindió una suerte de homenaje, haciendo primero una reseña histórica y artística de la versión cinematográfica del libro de Benedetti que ellas protagonizaron, y luego cediéndoles la palabra. "Fue un honor haber participado de ese gran emprendimiento para el cine -empezó Marilina-. Y desde entonces lo llevo a Mario en mi corazón como a alguien muy cercano. Tanto lo quise y lo quiero que hasta le he puesto música a uno de sus poemas: grabé junto a la Camerata Bariloche su poema 'De tiempos y océanos'. Está grabado, lo pueden escuchar cuando quieran, es mi sincero homenaje a su figura y genio". Luego Picchio agregó: "La tregua es un milagro. Yo me encuentro con chicos de 15 y 17 años y me preguntan sobre la película y no lo puedo creer. Han pasado 46 años de su estreno y hoy hay una tercera generación de jóvenes que la disfrutan y la valoran. ¿Qué más se puede pedir de una película? Yo filmé muchas, pero muchas, ¿eh?.. Pero ninguna me quedó tan marcada como La tregua", concluyó, expandiendo su emoción al resto de los interlocutores virtuales.

Luego de que la poeta Silvia Guerra, consejera de la Fundación Mario Benedetti, se refiriera brevemente a la reedición de La tregua para la colección Clásicos uruguayos y aportara el dato de color del evento ("¿sabían que esta mesa, a cuyo alrededor estamos sentados, es la mesa en la que todas las mañas desayunaba Mario?"), tomaron la palabra Andrés Varela y Sebastián Bednarik, de la productor Coral Cine, quienes se refirieron al desarrollo de una miniserie sobre el libro de Benedetti. "El desafío es tratar de contar la historia de La tregua en 2020. Hicimos mucha investigación previa y seguiremos haciendo aún mucha más. Convocamos a Marisa Quiroga para el guión (reconocida profesional argentina por envíos como Historias del corazón, Amores cruzados y Cartoneros, entre otros). Hace un semestre que estamos trabajando en el guión y aún nos esperan otros seis meses más. La idea es convocar capitales y talentos de España, México y la Argentina, y luego emitir el producto terminado por una plataforma vía streaming", señalaron.

Zoom en el que participaron Ana María Picchio, Marilina Ross, Marisa Quiroga y Gerardo Romano, entre otras personalidades

Acto seguido se cayó el zoom y no se pudo seguir dialogando con los productores, que estaban comunicados desde Uruguay. No obstante, los asistentes virtuales de la Argentina nos mantuvimos conectados y fue ahí cuando surgió la gran sorpresa de la noche. En tren de amigos, y aún con Marilina Ross y Ana María Picchio en el chat, que querían saber más sobre la miniserie, la guionista Marisa Quiroga tiró la bomba: "esta vez La tregua será contada desde una perspectiva femenina. Originalmente el libro estaba narrado por un hombre (Martín Salomé). Ahora lo narraremos desde la protagonista femenina. Así que, chicas, habrá alto debate con la Laura Avellaneda 2020. Mi Laura Avellaneda (el personaje que interpretó Picchio en la película) no será ninguna modosita. Y en cuanto a Clarita (el rol que cubrió Marilina en el film de Sergio Renán), la tomaremos casi como a una chica huérfana, a alguien que, por eso, quiere reproducir un mundo familiar y no puede". Para arribar a esto Quiroga explicó: "hice a un lado la película, me negué a volver a verla y entonces pude tomar mis propias decisiones". Sin embargo, y pese a las diferencias entre su enfoque y el de la película, coincide con Aída Bortnik (la guionista del film) en "los tramos del libro de Benedetti que escogimos para contar y los que desechamos". "Para mí, como para ella, lo más importante de La tregua fue y es su historia de amor. Es un amor apasionado y de una gran verdad que atraviesa cualquier época. De ahí su permanente vigencia", concluyó.

Afiche de La tregua, primer película argentina candidata al Oscar

