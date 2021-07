House of Gucci: las escalofriantes primeras imágenes de Lady Gaga como Patrizia Reggiani, la “viuda negra italiana”

Patrizia Reggiani habla de esa familia tan poderosa y particular que es sinónimo de moda, de estilo, de glamour, los Gucci. Se ven modelos en la pasarela y se escucha el hit inoxidable de Blondie “Heart of Glass”. Y entonces aparece en escena Lady Gaga quien, tras su papel en Nace una estrella, convenció al mundo de que además de una gran cantante es una gran actriz. Es ella, justamente, la encargada de darle vida a la famosa “viuda negra italiana” en House of Gucci, el film de Ridley Scott que acaba de dar a conocer su primer adelanto.

Adam Driver, con esos clásicos anteojos grandes que solían usarse en los setenta, interpreta a Maurizio, el nieto de Guccio, el fundador de una de las marcas de alta costura más importantes del mundo. En el trailer, a él se lo ve encandilado por esta mujer que, como todos saben, años después lo mandará a matar. En estas primeras imágenes que pueden verse en el trailer de la película se hace un recorrido por los diferentes acontecimientos que marcarán la vida de los personajes. Como se lee en las letras que acompañan el adelanto, se trata de una historia real, donde el dinero, la familia, el poder, la traición, el sexo, la lealtad, el escándalo, la ambición y un asesinato son partes cruciales de la trama .

El anticipo de esta esperada película de MGM, que tiene fecha de estreno en Estados Unidos para el 24 de noviembre, muestra al resto del elenco en acción: Al Pacino, Jeremy Irons, Salma Hayek, Jack Huston y Jared Leto. “No me considero una persona particularmente ética”, dice Gaga, con un acento que la aleja de sus orígenes estadounidenses y la acerca a su linaje italiano.

La película está basada en el libro La casa de Gucci: una historia sensacional de asesinatos, locura, glamour y codicia”, de Sara Gay Forden, y su hilo sigue la línea de Reggiani, una joven italiana que enamora al nieto del famoso diseñador, y más tarde termina en prisión tras liderar una conspiración para asesinarlo. En definitiva, muestra la historia de esta familia que se ve salpicada por un crimen. En el trailer, además de los acentos de los protagonistas, llama la atención el cuidadoso vestuario que no solo retrata una época sino un imperio en caída. Del glamour, a la infidelidad, de la infidelidad al despecho, del despecho al asesinato.

Trailer de House of Gucci

Si bien el film, escrito por Roberto Bentivegna, contó con la cooperación de la firma Gucci -que dio acceso completo a sus archivos para el vestuario-, no todos los miembros de la familia están contentos ni conformes con este proyecto. De hecho, el proyecto tardó años en hacerse realidad por este motivo.

Meses atrás habían circulado las primeras imágenes de Lady Gaga con Adam Driver, con un estilo retro que despertaron furor en las redes sociales. En un paisaje nevado de montaña con un sombrero de piel blanco y vestida enteramente de negro se veía a Gaga mientras el actor sonreía a la cámara con un sweater tejido y ropa de altura en tonos claros. “Señor y señora Gucci”, escribió Gaga junto a la foto en un posteo en su cuenta de Instagram. También Gaga fue retratada paseando por las calles de Milán con un vestido de novia, con encaje, una larga cola y unos zapatos de Manolo Blahnik con hebilla de diamante.

Maurizio Gucci y Patrizia Reggiani en tiempos felices; luego llegaría la separación, la furia de ella y el asesinato por encargo Archivo

La trama real

El thriller trata sobre la famosa dinastía familiar y relata la historia de Reggiani, condenada a 26 años de prisión por conspirar en el homicidio de su expareja, quien recibió un disparo fuera de su oficina en Milán en 1995. Fue en ese año cuando los Gucci se convirtieron en tapa de revistas no por sus diseños sino por un asesinato, por un hecho que contó con elementos macabros y oscuros que lo tiñeron todo, justo antes de que Tom Ford saliera al rescate de la marca.

Patrizia, hija de una camarera y un empresario, no formaba parte de la elite italiana, pero a los 20 años su vida dio un giro. Fue en una fiesta cuando conoció al heredero de Gucci, quien se quedó encantado con su desfachatez. Este romance no tenía el visto bueno de Rodolfo Gucci, hijo de Guccio, pero de todos modos se formalizó en una boda en 1973; más tarde llegarían sus dos herederas, Allesandra y Allegra. Junto a Patrizia, Maurizio quiso tomar el control de la empresa familiar, algo que lograron. Más tarde, tras peleas e infidelidades, se disolvió la pareja. Si bien la separación fue en 1985, recién en 1991 se divorciaron oficialmente.La mujer recibe desde entonces más de 1 millón de dólares al año.

Ficción y realidad: Adam Driver y Lady Gaga, a la izquierda; Maurizio Gucci y Patrizia Reggiani, a la izquierda Instagram / ridley_driver_

Tras la separación, Reggiani acusó a Paola Franchi, la nueva pareja de Maurizio, de querer quedarse con la fortuna, al tiempo que no quería que la dejaran de llamar “la señora Gucci” y por eso decidió orquestar un plan para asesinar a su exmarido. Aconsejada por una vidente y con la colaboración de un sicario y un chofer, Patrizia logró su cometido. El 27 de marzo de 1995, el heredero recibió 4 disparos en la espalda cuando subía las escaleras para entrar a su oficina; ella dijo ese día: “Humanamente, lo siento. Pero desde un punto de vista personal, no puedo decir lo mismo” .

Lo que siguió fue un mediático juicio que terminó tras arduas investigaciones con cinco detenidos, entre ellos, Reggiani. Si bien fue condenada a 26 años, estuvo presa 16. Cuando recuperó su libertad volvió a convertirse en noticia: primero por una respuesta particular (cuando le preguntaron por qué había contratado a un sicario para matar a su marido respondió que no tenía buena vista y no quería fallar) y por la famosa compensación económica vitalicia que recibe y que, a pesar de haber ordenado matar a su marido, el juez entendió que no era motivo suficiente para retirársela.

Con ese último ítem no están de acuerdo sus hijas, quienes intentan revertirlo, pero aún no han tenido éxito.

LA NACION