Con los festivales de cine Venecia, Toronto y Telluride preparándose para darle el impulso final a las películas más esperadas de 2023, aquellas que seguramente formarán parte de la temporada de premios a comienzos de 2024, las plataformas de streaming se sumaron también al envión y programaron los estrenos de algunos de los largometrajes más destacadas de esa lista. Más allá de que los films se muestren primero en festivales y luego tengan lanzamientos comerciales en las salas de cine locales, lo cierto es que Netflix, Mubi, Paramount+ y Apple TV+ ya forman parte integral del calendario de estrenos de cara a los galardones y que ya hace unos años se ubicaron como los defensores de muchas de las historias que los autores cinematográficos tienen para ofrecer y que los estudios de Hollywood no están dispuestos a solventar. Así, en el calendario de estrenos por venir en los cuatro meses que restan del año la prestigiosa oferta incluye los nuevos trabajos de Martin Scorsese, David Fincher, Pedro Almodóvar, Bradley Cooper, Wes Anderson, Sofia Coppola, entre otros.

Septiembre

El conde (Netflix). El viernes 15 estará disponible el film chileno dirigido por Pablo Larraín (Spencer) que utiliza el humor satírico para imaginar un universo paralelo en el que el dictador Augusto Pinochet es un vampiro que vive oculto en una mansión en ruinas ubicada en las zonas más frías del sur de su país.

La maravillosa historia de Henry Sugar (Netflix). Luego del estreno en salas del film Asteroid City, el 27 la plataforma lanzará el segundo trabajo de Wes Anderson en lo que va del año. Se trata de un cortometraje adaptado de las historias del autor Roald Dahl -que el director ya había llevado al cine en la perfecta El fantástico Sr. Zorro-, protagonizado por Ralph Fiennes, Benedict Cumberbatch, Dev Patel, Ben Kingsley y Richard Ayoade.

Flora e hijo (Apple TV+) . El 29 estará disponible la nueva película de John Carney, el director y guionista de las celebradas Once, ¿Puede una canción de amor salvar tu vida? y Sing Street: Reviviendo los 80s. Se trata de la historia de Flora (Eve Hewson), una madre soltera que no sabe qué hacer con su rebelde hijo adolescente, Max (Orén Kinlan) hasta que una guitarra acústica y un músico fracasado de Los Ángeles (Joseph Gordon-Levitt), llegan a sus vidas.

Octubre

Reptiles (Netflix). El policial que estará disponible desde el 6 de octubre relata la investigación de un cruento asesinato que sacude la vida de los sospechosos y de los investigadores liderado por el detective Tom Nichols, interpretado por Benicio Del Toro . El elenco se completa con Justin Timberlake, Eric Bogosian, Alicia Silverstone, Michael Carmen Pitt y Karl Glusman, entre otros.

Cementerio de animales: el origen (Paramount+). Para inaugurar la temporada de películas de terror, también el 6 de octubre la plataforma estrenará esta precuela basada en el libro de Stephen King. La trama comienza en 1969 cuando un joven que sueña con dejar atrás su ciudad natal de Ludlow, Maine, descubre siniestros secretos que lo obligan a enfrentarse a una oscura historia familiar que lo mantendrá conectado para siempre con su pueblo natal.

Juego limpio (Netflix). Una de las películas más celebradas del festival de Sundance de este año, el film de suspenso que estará disponible desde el 13 gira en torno a Emily (Phoebe Dynevor) y Luke (Alden Ehrenreich), una joven pareja que oculta su relación para lograr ascender en la empresa financiera donde ambos trabajan.

Extraña forma de vida (Mubi).El 20 de octubre, luego de su proyección en el Mubi Fest que se llevará a cabo del 15 al 17 de septiembre en ArtHaus Central (Bartolomé Mitre 434), llegará a la plataforma el cortometraje en clave de western de Pedro Almodóvar protagonizado por Pedro Pascal y Ethan Hawke.

John le Carré: volar en círculos (Apple TV+). En este documental que se estrenará el 20 de octubre, el premiado cineasta Errol Morris explora la vida y obra del ex espía británico David Cornwell, más conocido como John le Carré, autor de novelas de espionaje clásicas como El espía que vino del frío, El topo, El infiltrado y El jardinero fiel, entre otras. La película abarca seis décadas repasadas a través del material de archivo y una charla con el escritor que resultaría una de las últimas entrevistas que dio en su vida.

El negocio del dolor (Netflix). El 27 se estrena este thriller protagonizado por Emily Blunt quien interpreta a Liza, una mujer que al perder su trabajo acepta un empleo en una nueva empresa farmacéutica que va en camino a la quiebra, Con el afán de mantener a su pequeña hija y de satisfacer sus ambiciones Liza queda atrapada en un peligroso plan conspirativo. Dirigida por David Yates (Animales fantásticos) a partir del libro de investigación sobre la venta de opioides de Evan Hughes, la película también cuenta con las actuaciones de Chris Evans, Andy Garcia y Catherine O’Hara, entre otros.

Noviembre

Fingernails (Apple TV+). Luego de su paso por el festival de Toronto, el viernes 3 se estrenará esta comedia romántica futurista que cuenta la historia de Anna (Jessie Buckley) y Ryan (Jeremy Allen White), una pareja que lleva mucho tiempo juntos y cuyo lazo se pondrá a prueba cuando Anna comience a trabajar en un instituto de pruebas de amor donde conocerá a Amir (Riz Ahmed)

Nyad (Netflix). Una de esas biopic que parecen tener el camino al Oscar asegurado desde el vamos, esta película que se estrena en la plataforma el viernes 3 está centrada en Diana Nyad, la nadadora que a los 60 años, tres décadas después de renunciar al nado en mar abierto en favor de una destacada carrera como periodista deportiva, vuelve a intentar la hazaña que la desvela. Interpretada por Annette Bening a partir del libro de memorias en el que Nyad relata su obsesión por nadar el tramo de 177 kilómetros desde Cuba hasta la Florida, la película también cuenta con la actuación de Jodie Foster, como la amiga y entrenadora de Diana que la acompaña en la aventura. El film fue dirigido por el dúo de realizadores Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, ganadores del Oscar por el documental Free Solo.

El asesino (Netflix). Una de las películas más esperadas del año, el nuevo film de David Fincher llegará a la plataforma el 10 de noviembre. Basado en la serie de novelas gráficas The Killer, el relato de suspenso sigue los pasos del asesino del título, interpretado por Michael Fassbender, un sicario que luego de un incidente casi fatal empieza a cambiar el modo en que ve el mundo. Una transformación que lo enfrenta a sus jefes y lo lleva a una persecución internacional.

Rustin (Netflix). Otra película con pasaje sin escalas a la temporada de premios, el 17 llegará esta biopic centrada en la vida de Bayard Rustin, el organizador de la histórica marcha por los derechos civiles en Washington en 1963. Con guion de Julian Breece (Cómo nos ven) y Dustin Lance Black (Milk) y la producción de Barack y Michelle Obama, está protagonizada por Colman Domingo (Euphoria), como el activista relegado de la historia grande de los Estados Unidos.

Diciembre

Dejar el mundo atrás (Netflix). Julia Roberts y Ethan Hawke interpretan a una pareja que en medio de lo que parecen unas vacaciones familiares perfectas es interrumpida por la llegada de unos extraños que anuncian un apocalipsis tan misterioso como inminente. Dirigida y adaptada de la novela Rumaan Alam por Sam Esmail (Mr Robot), la película llegará a la plataforma el viernes 8 de diciembre.

Maestro (Netflix). La comentada biopic del legendario compositor y director musical Leonard Bernstein se podrá ver en la plataforma, luego de su paso por las salas, desde el día 20. Dirigida y protagonizada por Bradley Cooper, la película que se presentará en pocos días en el festival de Venecia, explora la relación de Bernstein con Felicia Montealegre Cohn Bernstein (Carey Mulligan), su esposa por más de dos décadas. Un recorrido que va desde su primer encuentro en una fiesta en 1946 hasta su largo matrimonio y el nacimiento de sus tres hijos.

Sin fecha confirmada

El rapto

Entre los films que todavía no tienen fecha anunciada, pero sí fueron confirmados para estrenarse en streaming antes de que termine el año se destacan Killers of the Flower Moon , el nuevo film de Martin Scorsese con Leonardo Di Caprio y Robert De Niro cuyo estreno en salas está prevista para el 19 de octubre y que luego de su marcha en los cines llegará a Apple TV+ y Priscilla, de Sofia Coppola, cuya presentación en sociedad será en el Festival de cine de Venecia que comienza esta semana y que luego formará parte de la programación de Mubi. Por el lado del cine nacional, este año también llegarán a las plataformas El rapto y Elena sabe . La primera, producida por Paramount+, Rei Cine e Infinity Hill y dirigida por Daniela Goggi, tendrá su estreno mundial en la mostra de Venecia y también se verá en el festival de Toronto antes de su llegada a salas locales el 26 de octubre. A Paramount+ llegaría en noviembre. Para cerrar el año, Netflix lanzará Elena sabe, el film dirigido y adaptado por Anahí Berneri a partir de la novela homónima de Claudia Piñeiro, que protagoniza Mercedes Morán, como el personaje del título, una mujer en busca del responsable de la repentina muerte de su hija Rita, al tiempo que lidia con el avance de la enfermedad de Parkinson que padece.