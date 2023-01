escuchar

Phoebe Dynevor reveló que no formará parte de la tercera temporada de Bridgerton . La actriz británica, de 27 años, estaba en el Festival de Sundance presentando Fair Play, su última película, cuando los medios comenzaron a preguntarle por su rol en la popular serie de Netflix.

En una charla con el medio Screen Rant, Dynevor contó con tristeza que Daphne no será parte de la próxima entrega de la serie . Cuando se le preguntó acerca de si hay alguna dinámica interesante para su personaje, la estrella dijo que no. “ Lamentablemente no en la tercera temporada ’, dijo cuando le consultaron si había alguna historia atrapante para ella. “ Potencialmente en el futuro, por ahora a la tercera temporada me emociona verla como espectadora ”, expresó.

Regé-Jean Page, quien interpretó el interés romántico del personaje de Dynevor en la primera temporada, también abandonó la tira a pesar del éxito. “Shonda Rhimes [creadora de la tira] y yo tuvimos una maravillosa conversación al finalizar la temporada 1 y estábamos los dos muy contentos de cómo habíamos llevado todo a puerto en esa ocasión. Todavía estoy orgulloso de cómo lo hicimos”, había explicado el actor en su momento.

Pero, a diferencia de la actriz, él siempre negó la posibilidad de regresar a interpretar al encantador Simon, incluso dijo que daba su bendición a la producción para buscar otra persona que interprete el rol del duque, en caso de que Netflix desee que vuelva a aparecer. “Son libres de hacer lo que quieran”, contestó entre risas cuando le preguntaron.

Trailer de Bridgerton - Fuente: Netflix

El rodaje de la tercera temporada de Bridgerton comenzó en julio pasado y los nuevos episodios se centrarán en la historia de amor entre Penelope Featherington (Nicola Coughlan) y Colin Bridgerton (Luke Newton). Después de los extraordinarios resultados de audiencia (según las cifras dadas a conocer por la plataforma) que la convirtieron en la serie hablada en inglés más vista en la semana del lanzamiento de su segunda temporada, a finales de marzo, la expectativa por los nuevos episodios, aun sin fecha de estreno, aumentó notablemente.

Hasta ahora, las dos primeras temporadas de la ficción respetaron la estructura de los libros que comenzaron con la historia de amor entre Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) y el duque de Hastings (Regé-Jean Page) y siguieron con el segundo libro, El vizconde que me amó, dedicado a Anthony (Jonathan Bailey), el hijo mayor de la familia del título y la rebelde Kate Sharma (Simone Ashley). Para su tercera vuelta, los productores del programa decidieron saltearse la trama sobre la vida amorosa del artístico Benedict (Luke Thompson), para dedicarse a Polin, el apodo que los seguidores del programa crearon para la pareja de Penelope y Colin, protagonistas del cuarto libro de la saga, Seduciendo a Mr. Bridgerton.

Escenas difíciles y un cambio de vida gracias a Bridgerton

Bridgerton, la serie de Shonda Rhimes que arrasó en Netflix Netflix

Durante la primera temporada de la serie, el romance entre Daphne y Simon atrapó a millones de espectadores en todo el mundo. “Recuerdo ese día claramente. Estaba viviendo en Los Ángeles en ese momento, y estaba en un punto de mi carrera en el que me estaba rindiendo. Quería irme a casa, de vuelta a Manchester, y estaba a punto de sacar el pasaje cuando recibí el llamado. El timing fue increíble. Me acuerdo de estar en un café con una amiga y decir, ‘si esto no funciona va a ser duro’”, reveló la actriz sobre el momento en el que se enteró que había sido elegida por la producción.

Sin embargo, no todo durante el rodaje fue fácil. Según contó la actriz en su momento, la escena más complicada de grabar fue una en la que su personaje empieza a explorar su sexualidad en solitario. “Quería que mi personaje tuviera un aire moderno, que fuera una mujer con deseos sexuales y un mundo interior que no se ve en la superficie. Y aun así esa escena fue la más difícil de hacer. Las indicaciones del guion eran muy claras: ‘Daphne tiene que tener un orgasmo’. Eso es algo complicado de ensayar, así que simplemente lo actuás cuando las cámaras ya están grabando. Lo cierto es que te sentís muy vulnerable en esas escenas”, contó la actriz británica que en el transcurso de la serie tuvo muchas escenas íntimas que interpretar.

“Siempre destaco la importancia de que nuestra coordinadora de intimidad, Lizzy Talbot, estuviera presente en el set. Gracias a su presencia me sentí segura y cómoda. Pienso que si ella no hubiera estado habría sido el director, que era un hombre, quien me hubiese tenido que dar las indicaciones en la escena de la masturbación. Eso habría sido muy incómodo”, explicó Dynevor al hablar de las muchas tomas de sexo que tuvo que grabar para la tira.

LA NACION

Temas Bridgerton