Las nuevas desventuras de Cliff Booth (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, Estados Unidos/2026). Dirección: David Fincher. Guion: Quentin Tarantino. Fotografía: Erik Messerschmidt. Música: Trent Reznor, Atticus Ross. Elenco: Brad Pitt, Elizabeth Debicki, Scott Caan, Peter Weller, Carla Gugino, Timothy Olyphant. Calificación: apta para mayores de 17 años. Distribuidora: Maco Cine. Duración: 140 minutos. Nuestra opinión: muy buena.

Hacia la segunda mitad de Las nuevas desventuras de Cliff Booth, el film que retoma al personaje que interpretó Brad Pitt en Había una vez... en Hollywood, uno de sus personajes centrales, la excrítica de cine devenida en representante de actores Karen Crosby (Elizabeth Debicki), explica que en su opinión el cine es entretenido (y debe serlo) y que puede tener elementos artísticos (pero no es arte). Cuando alguien propone a El padrino como un ejemplo contrario a su evaluación, ella acepta a regañadientes que el film de Francis Ford Coppola se eleva por encima de la media de las producciones de Hollywood de fines de los años setenta, el periodo en el que transcurre esta película producida por Netflix, escrita por Quentin Tarantino y dirigida por David Fincher que se verá por dos semanas en las salas Imax y desde el 23 de diciembre estará disponible en la plataforma.

El diálogo repleto de referencias cinéfilas y la inconfundible prosa de su guionista lleva a la autorreferencia y los guiños para entendidos que pueblan la narración al límite de la endogamia: Charlie Peters, el personaje que comienza el intercambio, es interpretado por Scott Caan, el hijo de James Caan, el recordado intérprete de Sonny Corleone en la película de Coppola. Por ahí se cuelan también varias alusiones a films anteriores de Tarantino acompañadas por una banda de sonido excepcional que no se puede describir más que como tarantinesca.

Las nuevas desventuras de Cliff Booth Prensa Netflix

Lo cierto es que entre los homenajes a sus obsesiones cinematográficas y a aquellas inspiradas por su propia obra, espíritu -y algo más- de Tarantino sobrevuela cada segundo del film aunque pasado por el filtro de Fincher, un cineasta con sus propios laureles y estilo que por momentos tiñe de sombras al irreverente, violento y divertido universo creado por el director de Pulp Fiction. Si Había una vez... en Hollywood era una suerte de carta de amor y despedida al cine clásico contada en tono de cuento de hadas hiper violento, esta continuación coquetea con los relatos oscuros y crepusculares en los que se especializa Fincher. En varias escenas esa oscuridad es literal. Muchas de las secuencias del film están intencionalmente poco iluminadas mientras que otras, por diseño, quedan al borde del encandilamiento propio de Los Ángeles representado en la pantalla grande.

Las nuevas desventuras de Cliff Booth Prensa Netflix - UFP25_R7_Rec709_2p4gamma_6188x32

En medio del encuentro de las reconocibles voces de los dos cineastas está Brad Pitt como Cliff, el doble de riesgo de Rick Dalton, el actor que interpretaba Leonardo DiCaprio en Había una vez…, que librado a su propia suerte rebota de un trabajo ocasional a otro siempre encantador, misterioso y letalmente violento. En control absoluto de su criatura y dispuesto a reírse de sí mismo y del inevitable paso del tiempo -que de todos modos aparenta haber querido morigerar con algún retoque estético-, el actor parece estar divirtiéndose en cada escena que le toca interpretar. Y esa sensación invade a todo el film que, situado en 1977, cuenta con una ambientación de época prodigiosa, un diseño de vestuario sobresaliente y un elenco secundario perfecto, que además de contar con los mencionados Caan y Debicki, incluye a Peter Weller, en el papel del adorable y gruñón padre de Cliff, y a Carla Gugino, perfecta como una de esas bellezas con sabiduría y frondoso pasado que suelen destacarse en los guiones de Tarantino. Esos en los que la violencia extrema y el humor son compañeros inseparables, dos partes de un todo que entretienen siempre y en más de una ocasión alcanzaron el nivel de arte, aunque, aparentemente, su creador no esté de acuerdo.