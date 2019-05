Leonardo DiCaprio, candidato a protagonizar el nuevo film del director de La forma del agua Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de abril de 2019 • 12:39

Leonardo DiCaprio está negociando para protagonizar la nueva película del cineasta mexicano Guillermo del Toro, que comenzará a rodarse en unos meses y se titulará Nightmare Alley (El callejón de las almas perdidas), según informó Variety.

El guion del film, escrito por Del Toro junto a su actual mujer Kim Morgan, será su primer trabajo luego de La forma del agua (2017), que se llevó cuatro premios Oscar: mejor película, mejor director, mejor diseño de producción y mejor banda sonora.

Nightmare Alley, título de una novela de William Lindsay Gresham que fue llevada al cine en 1947 bajo la dirección de Edmund Goulding y que fue protagonizada por Tyrone Power, narraba el ascenso y caída, entre conspiraciones románticas y traiciones de todo tipo, de un poderoso mentalista que trabajaba en un circo y sueña allí -junto a una vidente igual de inescrupulosa- con un plan que le dará fama y dinero, con un precio a pagar demasiado alto.

DiCaprio ganó el Oscar a mejor actor por su protagónico en El renacido (2015), dirigida por Alejandro González-Iñárritu, y tras ello se mantuvo alejado del cine hasta Once Upon a Time in Hollywood", la nueva película de Quentin Tarantino que se estrenará en julio y que cuenta con las actuaciones de Brad Pitt, Margot Robbie y Al Pacino.

Por su parte, Del Toro exploró el cine más espectacular con Pacific Rim (2013) y Blade II (2002), y construyó una saga filmográfica por los amantes del cómic con las películas Hellboy (2004) y Hellboy II: The Golden Army (2008) sin renunciar a proyectos más personales como El laberinto del fauno o La forma del agua.

Junto a sus coterráneos Alejandro González-Iñárritu y Alfonso Cuarón, con los que forma el grupo conocido coloquialmente como "Los tres amigos", Del Toro ha sido uno de los responsables del enorme éxito de los directores mexicanos en Hollywood.