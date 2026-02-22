Premios Bafta: el “Oscar inglés” le dio un nuevo round a Una batalla tras otra en su disputa con Pecadores

A tres semanas de la entrega de los Oscar 2026 muchos esperaban que la ceremonia de los premios que entrega la Academia de cine británico (Bafta) sirviera para dar algunas pistas de lo que sucederá el próximo 15 de marzo en el teatro Dolby en Los Ángeles. Sin embargo para esos optimistas que pretendían tener un panorama más claro de cómo se resolverá la temporada de premios gracias a los Bafta, la fiesta que se llevó a cabo hoy, en Londres, seguramente resultó una decepción. Es que de hecho en lugar de trazar un camino directo hacia los Oscar, los galardones británicos dejaron más incógnitas que certezas. Especialmente del lado de las categorías actorales. Aunque sí hubo hoy un patrón que podría indicar la suerte de Pecadores, el film más nominado en la historia de los premios de Hollywood con 16 menciones, y la de su competidor directo: Una batalla tras otra.

Paul Thomas Anderson con las estatuillas a mejor película, director y guion adaptado JUSTIN TALLIS - AFP

La película dirigida por Paul Thomas Anderson resultó la gran ganadora de los Bafta al conseguir la estatuilla más codiciada de la ceremonia, mejor film, además de los premios a mejor guion adaptado, dirección, fotografía, edición y actor de reparto, un galardón que para sorpresa de la mayoría quedó en manos de Sean Penn.

Wunmi Mosaku, una de las grandes sorpresas de la entrega de los Bafta con su premio a la mejor actriz de reparto por su labor en Pecadores JUSTIN TALLIS - AFP

No fue el único triunfo inesperado de la fiesta del cine en Londres: en el rubro de mejor actriz de reparto la ganadora por su labor en Pecadores fue Wunmi Mosaku. Ninguno de los pronósticos previos a la ceremonia tenía a la actriz nigeriana criada en Inglaterra como potencial triunfadora pero aún más sorprendente fue la estatuilla para el mejor actor principal. Mientras muchos daban por sentado que el galardón tenía tres potenciales dueños, Timothée Chalamet (Marty Supremo), Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra) o Michael B. Jordan (Pecadores), los votantes de los Bafta optaron por la opción local y le dieron el premio a Robert Aramayo, el intérprete del film británico I Swear. Un rato antes Aramayo, conocido por su papel en la serie El señor de los anillos: los anillos de poder también había conseguido el reconocimiento en el rubro revelación. Claro que el tropiezo de esta tarde para los actores estadounidenses no significa nada de cara a los Oscar: ni Aramayo ni la película por la que fue premiado compiten en los premios de la Academia de artes y ciencias cinematográficas de Hollywood. De hecho, I Swear ni siquiera era elegible en los Oscar de este año ya que todavía no tuvo estreno comercial en los cines de Estados Unidos.

El actor británico Robert Aramayo con sus dos estatuillas JUSTIN TALLIS - AFP

El rubro de mejor film animado también quedó en manos de un ganador inesperado: después de arrasar en su categoría durante toda la temporada Las guerreras del K-Pop no consiguió vencer a Zootopia 2 en Londres y tuvo que abdicar por ahora el título de apuesta segura para los Oscar.

Jessie Buckley, la favorita en la categoría de mejor actriz cumplió con un triunfo en los Bafta JUSTIN TALLIS - AFP

A pesar de que estadísticamente es cierto que un gran porcentaje de los votantes de los Bafta también votan en los premios de Hollywood, lo cierto es que no es inusual que en los galardones británicos se inclinen por el talento local. Eso no explicaría, claro, el triunfo de Penn en la categoría de mejor intérprete de reparto, un rubro que muchos imaginaban, alternativamente, quedaría en manos de Stellan Skarsgard (Valor sentimental), el aparente favorito, o Paul Mescal, por su trabajo en Hamnet que sí consiguió la estatuilla para Jessie Buckley, su protagonista, y otra como mejor film británico.

Ryan Coogler, director y guionista de Pecadores ganó en el rubro de mejor guion original JUSTIN TALLIS - AFP

Por el lado de Pecadores la cosecha en los Bafta no dejó los mejores augurios para lo que vendrá. Con trece nominaciones el film de Ryan Coogler solo ganó tres premios este domingo: mejor actriz de reparto, mejor partitura original (Ludwig Göransson) y mejor guion original. Así, en la carrera cuerpo a cuerpo con Una batalla tras otra que se quedó con seis categorías de las 14 en las que estaba nominada, mejor película, director, guion adaptado, fotografía, edición y actor de reparto, está claro que el film de Anderson corre con algo de ventaja.

El actor brasileño Wagner Moura en los premios Bafta dónde su película, El agente secreto, estaba nominada como mejor film no hablado en inglés Alberto Pezzali - Invision

Y lo mismo podría decirse de Valor sentimental en el rubro de película no hablada en inglés. El film noruego ganó hoy en Londres enfrentándose con la brasileña El agente secreto, la iraní (aunque compite por Francia) Fue solo un accidente, la española Sirat y la libanesa La voz de Hind Rajab, los mismos largometrajes con los que competirá por la estatuilla al mejor film internacional en la ceremonia de los Oscar del próximo 15 de marzo.

En apenas cuatro días la Academia de artes y ciencias cinematográficas de Hollywood abrirá la votación para que sus integrantes elijan a sus favoritas de este año, un ejercicio que muchos esperaban fuera algo más sencillo tomando como ejemplo las selecciones de sus pares británicos. Pero al menos en cuanto a los rubros actorales los ganadores en los Bafta hicieron que la contienda por los Oscar volviera a foja cero. Tal vez los galardones del sindicato de intérpretes que se entregan la semana que viene-se transmiten por Netflix-, puedan despejar algunas incógnitas de esta temporada de premios que ya demostró ser una de las más entretenidas y menos predecibles de los últimos años.