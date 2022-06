Lightyear: tras la censura de un beso entre dos mujeres, otras películas recientes que sufrieron cortes y prohibiciones

Aunque parezca cosa el pasado, no es así. En muchos países, la censura de series y películas es cuestión cotidiana y no son pocos los largometrajes que sufren esas restricciones. Y a raíz del caso de Lightyear, que debido a un beso entre dos mujeres fue prohibida en catorce países, repasamos otros casos recientes que también sufrieron medidas similares.

Una loca entrevista

En 2014, la productora Sony tenía en marcha una comedia con James Franco y Seth Rogen que causó una gran repercusión. En Una loca entrevista, interpretan a unos agentes encubiertos como periodistas con la misión de matar al dictador de Corea del Norte Kim Jong Un. En los primeros avances del film, se podía apreciar el tono absurdo de la comedia, y la hilarante representación de Kim. Como era de esperar, eso ofendió profundamente a la clase política de ese país, que no dudó en enviar una carta a las Naciones Unidas, en donde se expresaba: “Permitir la producción de un film centrado en el asesinato del líder de un país soberano debe ser considerado como un acto de terrorismo, como así también un acto de guerra. Las autoridades de Estados Unidos deben tomar medidas inmediatas para detener la producción y distribución de este largometraje, de otro modo, serán responsables de alentar el terrorismo”. Créase o no, Una loca entrevista provocó un roce diplomático, y durante varias semanas el destino del proyecto fue incierto. En noviembre de ese año, un mes antes del lanzamiento de la película, Sony sufrió un ataque de hackers, en el que filtraron varios films que aún no habían sido estrenados. Desde Corea del Norte negaron estar involucrados en esa acción.

Si bien Una loca entrevista no fue prohibida en los Estados Unidos, sí se cancelaron numerosas presentaciones y galas de prensa, y muchas cadenas de cine de ese país prefirieron no proyectar el film por miedo a sufrir algún tipo de ataque. En otros lugares del mundo, como Japón, y prácticamente toda la región del Pacífico, tampoco hubo un lanzamiento oficial de este largometraje.

Una loca entrevista está disponible en Movistar Play

El código Da Vinci

Muchas películas que introducen temas vinculados a la religión, suelen causar polémicas de todo tipo (sin ir más lejos, solo basta recordar el caso de La última tentación de Cristo). Y siguiendo esa lógica, con El código Da Vinci pasó algo similar. Basada en el libro de Dan Brown, aquí la trama juega con varios dogmas católicos, propone que Jesús y María Magdalena tuvieron descendencia, y representa al Vaticano como una institución corrupta. Estos ingredientes, desde luego, no cayeron bien en sectores vinculados a la Iglesia. Durante su filmación, y al momento del estreno, El código Da Vinci fue acusada de blasfemia, y en China, Egipto, India, Jordania y Samoa, el título fue prohibido o severamente censurado. El ministro de Cultura paquistaní, una de las voces que habló en contra del proyecto, aseguró que la película podía herir “los sentimientos de la minoría cristiana y de la mayoría musulmana”.

La ironía del asunto es que El código Da Vinci tuvo una gran performance en la taquilla más por las polémicas que por su calidad. Una suerte parecida corrió Dogma, del director Kevin Smith, una comedia que parodia varios credos del catolicismo. Si bien está sí es una gran película, el boicot le valió el que no fuera estrenada en muchos países (entre ellos Argentina), a pesar de tener entre sus protagonistas a taquilleras figuras como Matt Damon, Ben Affleck, Salma Hayek, Alan Rickman e incluso a Alanis Morissette (cuyo papel es francamente imperdible).

Secreto en la montaña

La conmovedora historia de amor entre dos vaqueros impulsó la censura del film en varios lugares. Jake Gyllenhaal y Heath Ledger protagonizaron este título, confirmándose ambos como dos de los actores más valiosos de su generación. Pero las escenas de índole sexual entre ellos, generó reacciones homófobas dentro y fuera de los Estados Unidos. Un empresario de nombre Larry Miller rechazó proyectar la película en sus cines de Utah, asegurando que la historia era peligrosa por no representar los valores “tradicionales de una familia”. Aunque se podía conseguir en copias pirata, Secreto en la montaña no tuvo estreno oficial en China, ya que según las autoridades a cargo, la temática del film iba a interesarle a un grupo de espectadores muy pequeño. Irónicamente, el director de esta obra es Ang Lee, un artista taiwanés muy premiado. Secreto en la montaña tampoco se lanzó en ningún país árabe, a excepción del Líbano, en donde llegó una versión censurada.

Secreto en la montaña disponible en Star+

Noé

Este título de Darren Aronofsky ocasionó revuelo y también fue objeto de prohibición. La épica protagonizada por Russell Crowe toma distancia de la historia del Diluvio Universal y construye a su figura central, como un hombre preocupado más por el activismo ecológico que por un mandato divino. Como era de esperar, su versión levantó ampollas en distintos sectores religiosos, que miraron con muy malos ojos el film. Emiratos Árabes Unidos, Catar e Indonesia fueron algunos de los países que prohibieron la película. El presidente de la comisión de censura de películas en Malasia, de mayoría islámica, explicó: “El film contraviene uno de nuestros preceptos, ya que no se puede mostrar la cara de un profeta”.

Noé está disponible en Amazon Prime Video, Netflix y Star+

Piratas del Caribe: en el fin del mundo

La tercera entrega de la franquicia protagonizada por Johnny Depp incluyó un inesperado debate. En esta entrega de la saga, aparece un pirata chino llamado Sai Feng, interpretado por el gran Chow Yun-Fat. Y la representación de ese personaje fue el elemento que indignó a las autoridades chinas, quienes decidieron prohibir el largometraje. Según una agencia de noticias local, la figura de Sai Feng “envilece y desfigura la imagen de los chinos”, y una publicación destacó: “El capitán encarnado por Chow es calvo, su cara tiene enormes cicatrices, barba y uñas largas. Esa imagen se muestra alineada con la vieja tradición de Hollywood de envilecer a los chinos”. Finalmente, Piratas del Caribe: en el fin del mundo sí fue estrenada en ese país, pero sufrió un notable corte en las escenas de Chow Yun-Fat. De un total de treinta minutos que Sai Feng aparece en pantalla, apenas quedaron diez, provocando así algunos agujeros de guion que dejan sin explicación varias resoluciones de la trama.

La saga Piratas del Caribe está disponible en Disney+

La bella y la bestia

En la misma línea de lo que sucedió con Lightyear, este largometraje producido por Disney incorporaba un personaje homosexual. En el caso de la versión live action de La bella y la bestia, era un instante, en el que se observa cómo un hombre baila con otro hombre, pero le valió al film no tener un estreno en países como Malasia y Kuwait, y obtener una restricción de mayoría de edad en Rusia. Adicionalmente en Unidos, una cíclope hace mención a su novia, y esa línea de diálogo alcanzó para que la pieza no llegara también a Kuwait, a Arabia Saudita y Catar.