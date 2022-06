Lightyear: catorce países censuran la película de Toy Story por el beso entre dos personajes femeninos

Catorce países de Medio Oriente y Asia no proyectarán Lightyear, la última película animada de Pixar, cuyo estreno mundial está programado para esta semana. Entre éstos se encuentra Emiratos Árabes Unidos, que ayer explicó que prohibieron la película porque viola las normas de contenido de los medios de comunicación del país.

Esto sería debido a que en el filme se incluye una relación entre personas del mismo sexo, y la homosexualidad se considera un delito en muchos países de Medio Oriente. Representantes de otros países, como Arabia Saudita, Egipto, Indonesia, Malasia y Líbano, no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre por qué no permitirían la exhibición de la cinta.

Lightyear es una precuela de la aclamada franquicia Toy Story de Pixar. La voz del personaje principal, Buzz Lightyear, la pone Chris Evans. En la película, la gran amiga de Buzz se casa con otra mujer, y una escena que muestra los hitos de la relación de la pareja incluye un breve beso.

La productora de Lightyear, Galyn Susman, dijo que suponía que la película tampoco se proyectaría en China, aunque Disney aún no ha recibido una respuesta oficial de las autoridades de ese país. “No vamos a cortar nada, especialmente algo tan importante”, dijo Susman a Reuters en el estreno de la película en Londres.

Lightyear se estrenará en los cines de Estados Unidos, Canadá el viernes y, en Argentina se presentará este próximo jueves.

De qué se tratará esta precuela de Toy Story

La película es una precuela de lo que más tarde se narró en Toy Story ya que se centra en las aventuras épicas que convirtieron a Buzz en un héroe nacional.

Definida como una aventura épica espacial, la película cuenta la historia de origen de Buzz Lightyear. Después de que el grupo del que forma parte queda abandonado en un planeta hostil a 4.2 millones de años luz de la Tierra, nuestro protagonista encabezará la misión que tendrá como objetivo encontrar el camino de regreso a casa a través del espacio y el tiempo.

En este sentido, según anticiparon la misión principal de Buzz Lightyear se verá amenazada con la llegada de Zurg y su ejército de robots despiadados. El emperador Zurg será el enemigo de este valiente, algo gruñón y convencido astronauta que luchará para volver a casa. De esta manera, el juguete deberá enfrentarse a su máximo adversario que ya se conoció en los films anteriores, para poder triunfar en su objetivo.

Así, la frase “hacia el infinito y más allá” cobrará sentido en esta película donde el mismísimo Chris Evans pondrá su voz como Buzz (Tim Allen, en el film animado), en un apasionante adelanto del film que se estrenará el 16 de junio de 2022.

Además el film contará con otras figuras que aportarán sus matices a través del habla. Keke Palmer (Estafadoras de Wall Street), Dale Soules (Orange is the New Black) y Taika Waititi (Jojo Rabbit) le darán vida a reclutas; en tanto, Peter Sohn (Ratatouille, Un gran dinosaurio) le pondrá su voz a Sox. Uzo Aduba (Orange is the New Black), James Brolin (Westworld, The Amytiville Horror), Mary McDonald-Lewis, Efren Ramirez y Isiah Whitlock Jr también serán parte del elenco.