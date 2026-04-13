El Encargado, nueva temporada: mirá el tráiler de la serie con Francella a la cabeza

Guillermo Francella retoma su rol como Eliseo en la cuarta temporada de El encargado, la exitosa producción creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat. Disney+ anunció que los nuevos episodios estarán disponibles desde el 1° de mayo bajo la modalidad de estreno simultáneo de toda la entrega. Con el estreno del tráiler oficial, ya se empezó a palpitar la continuación de esta exitosa serie.

Esta tanda de capítulos plantea un momento crucial en la historia, ya que el protagonista abandona la rutina del edificio para ingresar de lleno en los niveles más altos del poder nacional. Allí, la trama anticipa un enfrentamiento definitivo con Matías Zambrano, personaje que interpreta Gabriel Goity, hecho que sugiere un posible desenlace para el destino del encargado más famoso de la pantalla.

La serie fue creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat (Foto: Disney+)

La plataforma de streaming presentó el tráiler oficial y el póster promocional como parte de su estrategia de lanzamiento. El equipo creativo mantiene a Jerónimo Carranza como showrunner en conjunto con Cohn y Duprat, mientras que Florencia Momo asume la dirección general y Martín Hodara lidera la realización del episodio final. El guion cuenta con la labor de Emanuel Diez como head writer y el aporte de Diego Bliffeld como colaborador.

El reparto suma nombres de relevancia para esta etapa, como Arturo Puig, quien encarna al presidente de la Nación. Además, el elenco incluye participaciones especiales y presencias recurrentes de figuras destacadas como Luis Brandoni, Benjamín Vicuña y Mirta Busnelli, quienes refuerzan la narrativa de esta temporada.

El póster oficial de la destacada producción

La apuesta de la franquicia no termina con esta entrega, ya que Disney+ confirmó el desarrollo de un spin-off titulado Zambrano. Esta serie derivada pone el foco exclusivo en la figura del abogado penalista y busca expandir el universo narrativo que construyeron los creadores.

Por otra parte, la plataforma centralizó la totalidad de la obra, puesto que las tres temporadas previas, que debutaron originalmente en la pantalla de Star+, ya forman parte del catálogo actual de Disney+.

El Puma Goity tiene una actuación destacada en la producción (Foto: Disney+)

Los fanáticos del ciclo esperan este estreno con gran expectativa debido al giro político que toma la serie y la rivalidad histórica entre los dos personajes centrales que definen el conflicto principal de la historia. De este modo, la producción consolida su alcance y se posiciona como uno de los contenidos más fuertes dentro de la oferta de entretenimiento para el público argentino y regional en los próximos meses de programación.