El Encargado, nueva temporada: mirá el tráiler de la serie con Francella a la cabeza
Disney+ confirmó el regreso de la ficción creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat; la entrega marca el ascenso de Eliseo a las esferas más altas del poder nacional
- 3 minutos de lectura'
Guillermo Francella retoma su rol como Eliseo en la cuarta temporada de El encargado, la exitosa producción creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat. Disney+ anunció que los nuevos episodios estarán disponibles desde el 1° de mayo bajo la modalidad de estreno simultáneo de toda la entrega. Con el estreno del tráiler oficial, ya se empezó a palpitar la continuación de esta exitosa serie.
Esta tanda de capítulos plantea un momento crucial en la historia, ya que el protagonista abandona la rutina del edificio para ingresar de lleno en los niveles más altos del poder nacional. Allí, la trama anticipa un enfrentamiento definitivo con Matías Zambrano, personaje que interpreta Gabriel Goity, hecho que sugiere un posible desenlace para el destino del encargado más famoso de la pantalla.
La plataforma de streaming presentó el tráiler oficial y el póster promocional como parte de su estrategia de lanzamiento. El equipo creativo mantiene a Jerónimo Carranza como showrunner en conjunto con Cohn y Duprat, mientras que Florencia Momo asume la dirección general y Martín Hodara lidera la realización del episodio final. El guion cuenta con la labor de Emanuel Diez como head writer y el aporte de Diego Bliffeld como colaborador.
El reparto suma nombres de relevancia para esta etapa, como Arturo Puig, quien encarna al presidente de la Nación. Además, el elenco incluye participaciones especiales y presencias recurrentes de figuras destacadas como Luis Brandoni, Benjamín Vicuña y Mirta Busnelli, quienes refuerzan la narrativa de esta temporada.
La apuesta de la franquicia no termina con esta entrega, ya que Disney+ confirmó el desarrollo de un spin-off titulado Zambrano. Esta serie derivada pone el foco exclusivo en la figura del abogado penalista y busca expandir el universo narrativo que construyeron los creadores.
Por otra parte, la plataforma centralizó la totalidad de la obra, puesto que las tres temporadas previas, que debutaron originalmente en la pantalla de Star+, ya forman parte del catálogo actual de Disney+.
Los fanáticos del ciclo esperan este estreno con gran expectativa debido al giro político que toma la serie y la rivalidad histórica entre los dos personajes centrales que definen el conflicto principal de la historia. De este modo, la producción consolida su alcance y se posiciona como uno de los contenidos más fuertes dentro de la oferta de entretenimiento para el público argentino y regional en los próximos meses de programación.
Otras noticias de Netflix trends
Puro suspenso. Dura una hora, domina el ranking de Netflix a nivel mundial y ya es tendencia en la Argentina
Qué ver en Netflix. Las mejores películas y series para disfrutar este fin de semana otoñal del 11 y 12 de abril
Para el fin de semana. La película española de Netflix basada en la novela de Elísabet Benavent que no te podés perder
- 1
La noche de Mirtha: del elegante look de la Chiqui a la fuerte revelación sobre una posible serie sobre su vida
- 2
Bafici 2026: películas para no perderse, producciones que pueden sorprender y novedades del cine argentino
- 3
Quién toca en el Movistar Arena hoy: todos los recitales de la semana del 13 al 20 de abril de 2026
- 4
Rating de La peña de morfi: cómo le fue en el regreso a los domingos de Telefe