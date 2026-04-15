A qué hora juega hoy River vs. Carabobo y por dónde se puede ver en vivo el partido de la Copa Sudamericana

Este miércoles a las 21.30, River y Carabobo protagonizarán uno de los dos partidos correspondientes a la fecha 2 del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del peruano Kevin Ortega, se disputa en el Monumental y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Millonario no logró cumplir con su condición de favorito y en el debut empató 1 a 1 con Blooming en Bolivia. El único tanto del equipo argentino lo convirtió Sebastián Driussi, mientras que para los Pascaneros empató el delantero colombiano Anthony Vasquez Arcila. Con este resultado, quedó momentáneamente en el segundo puesto de su zona justamente por detrás de su rival de turno este miércoles.

River no pudo con Blooming y empató 1 a 1 en la primera fecha del Grupo H de la Sudamericana 2026 Juan Carlos Torrejón - EFE

Los Granates, por su parte, dieron la sorpresa y derrotaron por la mínima diferencia a Bragantino con un gol de Ezequiel Neira. El defensor central es uno de los tres argentinos que juegan en Carabobo, mientras que los otros dos son el arquero y capitán Lucas Bruera, y el mediocampista Matías Núñez. Se clasificaron a la Sudamericana 2026 tras perder por penales ante Sporting Cristal en las rondas preliminares de la Libertadores.

River vs. Carabobo: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 21.30 en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.22 contra los 14.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Carabobo. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 6.33.

Las casas de apuestas ponen a River como claro favorito al triunfo en el encuentro ante Carabobo Manuel Cortina

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