Marvel celebra al cine con un adelanto de los próximos estrenos de su postergada Fase 4

“Me encanta estar con gente. Todos somos parte de una gran familia”. Así, con la voz de Stan Lee, el patriarca fallecido en 2018, comienza el adelanto de las novedades de Marvel que incluye algunas de las secuencias más emotivas y recordadas de las películas del estudio. En el compilado que se dio a conocer hoy en todo el mundo aparece el primer vistazo a Eternals, el film dirigido por la flamante ganadora del Oscar Chloé Zhao, que contará la historia de una raza de seres superpoderosos e inmortales que protegen a la Tierra. Entre ellos está Thena, el personaje de Angelina Jolie, a la que se ve blandiendo una espada bastante impresionante. El film que incluye en su elenco a Salma Hayek, Richard Madden y Kumail Naniiani, entre otros, llegará a los cines en noviembre de este año.

Gracias a la voz de Lee y el montaje de secuencias inolvidables de Avengers: Endgame, la presentación de las películas que vendrán intenta recrear una épica que después de más de un año sin salas de cine todos los fanáticos anhelan y los estudios Marvel están listos para brindar. La mencionada y muy postergada Fase 4 del estudio comandado por Kevin Feige comenzará con el estreno de Black Widow, confirmado para julio de este año y Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos que se estrenará en septiembre.

Scarlett Johansson y Florence Pugh en Black Widow Marvel

“Todos somos parte de un universo que se mueve siempre hacia arriba y adelante en busca de una gloria mayor”, dice la voz en off de Lee, mientras el adelanto muestra las reacciones del público en una sala viendo Avengers y continúa con un calendario de lanzamientos que asegura la presencia de los films de superhéroes en las salas desde julio de este año hasta al menos mayo de 2023. En diciembre, por lo pronto, será el turno de la tercera entrega del Spider-Man interpretado por Tom Holland, No Way Home, mientras que en marzo de 2022 se estrenará la secuela de Doctor Strange dirigida por Sam Reimi y dos meses después, en mayo, llegará a los cines Thor: Love and Thunder.

Richard Madden, Gemma Chan y elenco en una escena de Eternals Marvel

Entre los momentos más destacados del adelanto que se dio a conocer horas después de que se cumplieran doce años del estreno de Iron Man en los Estados Unidos -la película que puso en marcha el universo cinematográfico de Marvel como lo conocemos ahora-, estuvieron aquellos dedicados a Pantera Negra, que anunció su nuevo título, Wakanda Forever, y su fecha de llegada a los cines: julio de 2022. Unos meses después, en noviembre, se estrenará la continuación de Capitana Marvel que se llamará The Marvels y podría mostrar al personaje de Brie Larson armando su propio equipo de superhéroes con Monica Rambeau de WandaVision y Kamala Khan, más conocida como Ms. Marvel, cuya serie se verá por Disney+ este año.

El nutrido calendario de los estudios se completarán con una nueva entrega de Ant-Man en febrero de 2023, al que seguirá la tercera parte de Guardianes de la galaxia en mayo de ese año y, aun sin fecha de estreno ni elenco confirmado, el video reveló lo que muchos fanáticos estaban esperando: que ya están trabajando en una nueva versión de Los cuatro fantásticos. “Nos vemos en el cine”, concluye el adelanto que confía en el poder de los superhéroes de la vida real para vencer a la pandemia y conseguir que los espectadores vuelvan a las salas.