Los 80, por dentro: cómo es la película 29 horas y media que repasa la grabación de La dicha en movimiento, el primer disco de Los Twist

Producido por Charly García, el álbum debut del grupo de Pipo Cipolatti, Fabiana Cantilo y Daniel Melingo, que se editó en 1983, es el eje de un film que busca reflejar el espíritu de la época: el regreso de la democracia y la necesidad de salir a bailar y experimentar

La dicha en movimiento es una gran selfie de la Argentina post represión: solo el título y la tapa del álbum son dos símbolos de los ochenta. El primero está tomado de un Manual de Toxicomanía de la Policía Federal (la definición de cocaína decía: “raviol. La dicha en movimiento”). El segundo es un diseño del reconocido artista plástico Nebur (Rubén Vázquez), inspirado en un afiche promocional de Pepsi de aquella época.

Los Twist eran parte de una nueva corriente, de un rock bailable y muy novedoso que evidenciaba un cambio de paradigma estético. Con la banda pasó todo en muy poco tiempo, a una velocidad alucinante. Da fe de eso la grabación de su primer disco en 29 horas y media de corrido. El disco salió a la venta aún bajo el signo de la dictadura, el 17 de octubre de 1983 y logró mucha popularidad. Y si Argentina, 1985 disparó debates históricos sobre esa década, 29 horas y media, es el nuevo largometraje de ficción que -ambientado durante la maratónica grabación de aquel disco- busca encender la mecha de la revolución artística que inauguró en nuestro país la vuelta de la democracia.

Las locaciones de la película replican los espacios más emblemáticos de la música de aquella época como los Estudios Panda, el Café Einstein y ATC. El elenco cuenta con Sofía Morandi (como Fabiana Cantilo), Julián Cerati (como Pipo Cipolatti), Guido Pennelli (como Daniel Melingo) y con Ornella D’Elía y Kevsho como eje central de la historia. Pipo Cipolatti, Jey Mammon, Campi, Lalo Mir, Romina Ricci, Marcelo Melingo y Pablo Seijo también tendrán participaciones especiales en la historia. LA NACION visitó el rodaje y charló con sus protagonistas.

Pipo Cipolatti y Sofía Morandi en el rodaje de 29 horas y media Gerardo Viercovich

Pipo Cipolatti, el líder de Los Twist, se mueve como pez en el agua durante el rodaje en los Estudios Panda, el mismo estudio que le abrió las puertas de la fama al acunar el primer disco de la banda. Su alter ego joven será interpretado por Julián Cerati con quien asegura haber establecido una excelente relación y conexión. “Él está muy interesado en mí y me pregunta muchas cosas. Tenemos muy buena onda. Me siento muy bien representado”.

-¿Cómo viviste la grabación de La dicha en movimiento?

-No era mi plan, lo viví simplemente como algo que estaba sucediendo. Cada vez más la gente quiere hacer algo para ser conocida, ser famosa y yo no. A mi eso me sucedió. No era mi plan, entonces, si no me hubiera sucedido, no me hubiera amargado.

-¿Creés que ahora los artistas se preocupan más por la fama que por el arte en sí mismo?

-Ahora hay más instrumentos que músicos. Desde hace mucho tiempo. Internet ayudó con eso, hay más youtubers, cambiaron mucho los formatos socioculturales. Yo no planifico. Si vos planificás algo, ponés expectativas en eso y si no te sale la pasás muy mal. Si vos planificás algo y te sale, disfrutás mucho. Pero si no planificás y no te sale, no te enterás.

La dicha en movimiento fue editado en 1983 por SG Discos-Interdisc y contuvo 14 temas, entre ellos “Jugando hulla-hulla”, “S.O.S., sos una rica banana”, “Salsa!”, “Cleopatra, la reina del twist” y “Pensé que se trataba de cieguitos” Gerardo Viercovich

Julián Cerati asegura que lo más complicado de interpretar a Pipo fue descifrar su pensamiento no lineal. “Es un tipo que tiene otro timing y otra frecuencia. Es una sobredosis de creatividad cero lineal, una vorágine difícil de seguir. Uno está acostumbrado a pensar algo en términos de emisor y receptor, pero él se va por las ramas todo el tiempo y eso es genial. Si vos estás acostumbrado a ser cordial o a tener un solo sendero no te sale. Entonces meterme en el personaje me enseñó un montón y me salen cosas que por mi cuenta no me saldrían”.

-¿Cuál era la idea que tenías vos sobre cómo era ser joven en los ochenta?

-Creo que en ese momento el arte encausaba y gritaba muchas cosas que estaban ocultas. Pipo tenía la tranquilidad de que su papá era policía, entonces nunca tuvo ese miedo de correr un riesgo por ser artista y ser detenido.

-¿Qué tiene para aportar hoy una historia de los años ochenta?

-Creo que es una película que abarca a todo el público. Se centran en la banda sin enfocarse en sus cosas oscuras. La historia de amor es la columna vertebral y el amor es universal. Por ese lado creo que abarca mucho público y además convoca a toda la gente que conoce a Los Twist y vivió la dictadura. Es un combo muy ATP que tiene comedia, romance, música y biopic. Siento que es una película muy argentina, con chistes muy locales, no sé si podría pegar igual en otro país.

Pipo Cipolatti y Julián Cerati entablaron una entrañable conexión durante el rodaje Gerardo Viercovich

Sofi Morandi obtuvo una beca de dos años para perfeccionarse en Nueva York pero después de 4 meses decidió volver a la Argentina y poner foco en sus proyectos en el país, entre los que se encuentran grabar la segunda temporada de Porno y helado. “Volví porque desidealicé un montón de cosas. Sentí que ya había estado en el lugar de alumna y que no era el lugar para mi hoy”. Interpretar a Fabiana Cantilo en esta película es uno de los grandes desafíos que la embarcaron este año.

-¿Cómo te sentís en el proceso de componer a Fabiana Cantilo?

-Antes que nada, es muy divertido jugar a ser rockstar por un ratito. El proceso de interpretarla fue consumirla mucho, ver muchas entrevistas y videos, disfrutarla. Yo tengo 25 años y me dio muchas ganas de haber vivido esa época, ese momento de auge.

-¿Hablaste con ella?

-Intercambiamos palabras por Instagram. Ella se comunicó conmigo porque se enteró de la peli. Recibí un mensaje de ella un sábado a la madrugada y ahí hablamos de la película. Ella estaba intrigada, quería saber bien qué era y quién la iba interpretar y me tiró mucha buena onda. Fue muy loco porque yo había audicionado para interpretar a Fabi en la serie sobre la vida de Fito Páez, El amor después del amor. Había avanzado un montón pero decidí irme de viaje a Nueva York. Y resulta que finalmente estoy interpretando a Fabi en esta otra película.

Sofi Morandi se mostró muy entusiasmada por el desafío de componer a Fabiana Cantilo Gerardo Viercovich

-¿Qué diferencias sentís entre ser artista en el 83 y en el mundo actual?

-Ahora los artistas de mi edad tienen todo un show armado, en cambio en los ochenta eran amigos que se juntaban a hacer música y tomaban alguna que otra cosa. El disco La dicha en movimiento lo hicieron en tres días: viernes, sábado y domingo, con la ayuda de Charly García, un lujo. Recién habían salido de una dictadura y podían decir cosas que unos años atrás no. Era un pop-rock divertido y eso pegó, era disfrutable. Se juntaban a hacer música sin poner claqueta, nada. Había mucha menos exposición. Yo no conocía esta música y cuando nos metimos con la peli a todos nos empezó a copar el twist. Son géneros que no estamos acostumbrados a escuchar y le empezamos a encontrar el gustito, más cuando estamos con todo el vestuario, el maquillaje.

-Fabiana Cantilo era la única mujer en el grupo y una de las pocas rockeras de la época...

-Lo lindo que tiene ella es que nunca se puso en el rol de la feminista. Ella desde el minuto cero entendía el código y decía “las cosas son así” y “yo soy la única mujer en un grupo lleno de hombres” y lo entendía y se la re bancaba. Tenía ruta y eso me copa a la hora de componerla. También sé que es la primera vez que interpreto a alguien que existe y ese mi mayor desafío. Me preocupa pensar qué pensará ella de lo que hacemos, pero el desafío de hacerlo con respeto es un hecho.

Sofi Morandi y Kevsho durante el rodaje en los Estudios Panda Gerardo Viercovich

Kevsho, el joven actor que se lució en Entrelazados de Disney, es otro de los protagonistas. Él aparece en escena junto a Ana (Ornella D´Elía) y juntos encausan una historia de amor que se va tejiendo mientras ambos presencian la grabación de La dicha en movimiento. Es la primera vez que se pondrá en la piel de alguien de otra generación: “Creo que en ese momento se disfrutaba mucho más el aquí y el ahora, el presente. Pero en cuestiones de libertad, de prejuicios y de discriminación creo que en ese tiempo era terrible”.

El elenco de 29 horas y media en los Estudios Panda Gerardo Viercovich

La mayoría del elenco ronda los 20 años y si bien se acercaron a los ochenta con las historias de sus familias e investigaciones propias, se muestran entusiasmados por devolverle al cine el aura de aquella generación. “Todo tiene luces y sombras, pero creo que lo más lindo es recordar y tener presente las cosas que pasaron en los 80. Esta peli no trata de la dictadura en si, pero si nos trae data sobre cómo era ser artista en ese contexto. Los Twist eran muy desfachatados y es lindo que su humor esté presente en la memoria de todos los argentinos”, cierra Kevsho.