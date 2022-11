Murió Christine McVie, cantante y tecladista de Fleetwood Mac

escuchar

La vocalista y tecladista de la banda de rock Fleetwood Mac , la británica Christine McVie, murió este miércoles “tras sufrir una corta enfermedad”, según anunció su familia en un comunicado difundido este miércoles a la prensa. La artista se unió a la banda en 1970, se retiró en 1998 y volvió a sumarse en 2014. De acuerdo a lo informado, McVie falleció “en paz” y rodeada de sus seres queridos esta mañana. Tenía 79 años.

Christine McVie en 2018, en un homenaje a Fleetwood Mac Kevin Mazur - Getty Images North America

“Murió pacíficamente este miércoles tras una corta enfermedad. Estaba acompañada de su familia. Pedimos con amabilidad que respetemos la privacidad de nuestra familia en este momento tan doloroso y también pedimos que tengan a Christine en sus corazones y que recuerden su vida. Fue un ser humano extraordinario y una artista venerada y amada universalmente”, se podía leer en el comunicado publicado en Facebook.

Además de tecladista y vocalista, McVie también fue compositora de grandes éxitos del grupo como el caso de “Little Lies”, “Everywhere” y “Don’t Stop”, y sus compañeros se mostraron profundamente angustiados ante la noticia. “No hay palabras para describir nuestra tristeza”, manifestaron y describieron a Christine como una artista “verdaderamente única, especial y con un talento más allá de toda medida”.

Asimismo, el grupo añadió: “Ella fue la mejor música con la que cualquiera habría podido contar en una banda y la mejor amiga que alguien podría haber tenido en su vida. Fuimos realmente afortunados de haber compartido la vida con ella”.

Recordemos que el cofundador de Fletwood Mac, Peter Green, murió hace dos años, el 25 de julio de 2020, a los 73 años. La banda alcanzó el éxito con su aclamado álbum de 1977, Rumours, uno de los discos más vendidos de todos los tiempos. Sobre esa etapa de la banda, McVie había declarado: “Estábamos pasando un gran momento, nos parecía increíble a todos estar escribiendo esas canciones”.

Christine se casó con el bajista John McVie en 1969 y Peter Green fue el padrino. La pareja se divorció en 1976, pero jamás perdieron contacto. No solo permanecieron amigos sino que además continuaron trabajando creativamente.

La formación de Fleetwood Mac en sus dorados 70: John McVie, Christine McVie, Stevie Nicks, Lindsey Buckingham y Mick Fleetwood Michael Ochs Archives - Michael Ochs Archives

De hecho, su vínculo fue plasmado en sus composiciones, como el caso de “You Make Loving Fun”, basada en una relación que tuvo Christine con Curry Grant. De 1979 a 1982, la artista estuvo en pareja con Dennis Wilson, de los Beach Boy,s hasta que conoció a quien sería su segundo esposo: el tecladista y compositor Eddy Quintela, con quien se casó en 1986. El matrimonio se disolvió en 2003.

En diálogo con Rolling Stone, en una de sus últimas entrevistas, McVie contó que disfrutaba de vivir tranquila en Londres, donde murió esta mañana. “Miro mucha televisión, solo eso, no escribo canciones ya para relajarme, porque en realidad me genera presión, pero sí voy al piano para ver qué puedo hacer”, expresó.

Christine McVie y Stevie Nicks en el Omni Coliseum en Atlanta, 1977 Rick Diamond - Archive Photos

En la misma charla, remarcó cuál fue la peor parte del éxito cosechado. “El ser reconocido cuando no querés que suceda. No soy una persona particularmente extrovertida. Dicho esto, trato de ser siempre amable cuando la gente se me acerca, cuando me piden autógrafos. No debería molestarme porque, a fin de cuentas, es un cumplido extraordinario”, manifestaba la artista.

Además de sus trabajos con Fleetwood Mac, McVie editó cuatro discos en su etapa solista: Christine Perfect, en 1970; Christine McVie, en 1984; In the Meantime, en 2004 y Lindsey Buckingham-Christine McVie, concebido con el músico y productor Lindsey Buckingham, en 2017 .