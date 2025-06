M3GAN 2.0: el divertido regreso de la muñeca maldita que amamos odiar

M3GAN 2.0 (EE.UU./2025). Dirección: Gerard Johnstone. Guion: Gerard Johnstone, Akela Cooper. Fotografía: Toby Oliver. Edición: Jeff McEvoy. Elenco: Allison Williams, Violet McGraw, Brian Jordan Alvarez, Jen Van Epps, Amie Donald, Jenna Davis, Ivanna Sakhno, Aristotle Athari, Jemaine Clement. Calificación: Apta para mayores de 13 años con reservas. Distribuidora: UIP. Duración: 120 minutos. Nuestra opinión: buena.

La muñeca maldita preferida de la Generación Z está de vuelta. Siguiendo la tradición de los villanos más legendarios del cine de terror, M3GAN no está tan muerta como parecía al final de la película de 2022.

Para su retorno triunfal, el guionista y director Gerard Johnstone, junto con su coguionista Akela Cooper, redoblaron la apuesta, tanto desde el humor como de la fantasía tecnológica. La lógica hollywoodense detrás de las secuelas indica que todo tiene que ser más que en la primera: más gracioso, más exagerado, etcétera. Los creadores del film original, cuyo éxito le valió una segunda parte y ya lo posiciona como posible franquicia, siguieron esta máxima al pie de la letra.

En esa búsqueda de volver a los elementos que hicieron popular a la primera película pero aumentados, M3GAN 2.0 se embarulla. Ya no basta con una muñeca tecnológicamente avanzada y letal, sino que hay dos. Y para explicar esta doble amenaza, recurrieron a una trama complicada, que involucra la intervención de agentes del FBI y que contiene demasiadas explicaciones.

¿Importa todo eso? Por supuesto que no. M3GAN 2.0 no es un tratado sobre las dificultades de los seres humanos para conseguir una relación sana con la tecnología creada por ellos mismos. Estos temas están muy presentes en la película, hasta de forma demasiado explícita por momentos. Pero eso no es lo mejor que M3GAN tiene para ofrecerle a su público.

La gracia de M3GAN 2.0 es su protagonista: una muñeca desfachatada y asesina. Con su pelo de brushing perfecto, grandes ojos y un look y actitud de chica mala del colegio, M3GAN se ganó al público con frases ácidas, bailecitos listos para convertirse en virales y un talento para el asesinato.

Todas esas cualidades no solo se repiten en esta segunda película, sino que están amplificadas. M3GAN es más irónica, más graciosa y potencialmente más peligrosa que nunca. Una fórmula perfecta para la diversión.

Un retorno forzado

El regreso de M3GAN es complicado, como suele ser cuando hay que justificar el retorno de un personaje que fue dado por muerto. Las circunstancias generadas por la aparición de Amelia, una robot usada como arma de defensa militar, llevarán a la inventora de la muñeca, Gemma (Allison Williams), ahora convertida en denunciante de los problemas de la tecnología, y a sus socios a tener que reconstruir a M3GAN, algo que ninguno de ellos quiere hacer. Mientras que la relación de Cady (Violet McGraw), la sobrina de Gemma, con su examiga robótica está repleta de sentimientos encontrados.

Confiar en la muñeca será más que difícil para todos los involucrados. Pero, continuando con otro recurso clásico de las secuelas, quien era el enemigo en la primera película se convierte en aliado en la segunda (las dos primeras Terminator son uno de los mejores ejemplos de este caso y pertinente al tratarse de máquinas con forma humana).

Lo enrevesado de la trama y la necesidad de explicar distintos detalles para hacerla avanzar, hacen que M3GAN 2.0 se estire demasiado. Hay una disparidad entre la simpleza (el villano se ve venir a kilómetros de distancia) y la necesidad de complejizar el aspecto tecnológico.

Lo que hace que la película resulte muy divertida es que en el medio de todo eso está M3GAN, una muñeca tan carismática como Chucky, una verdadera villana que amas odiar. Ni siquiera, no podes odiar a M3GAN. Querés verla bailar, ser sarcástica y, cuando es necesario, demostrar hasta dónde puede llegar para cumplir con la misión para la que fue creada: en la ficción, para defender a Cady; en la realidad, para divertirnos con malicia.