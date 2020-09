Madonna confirmó que va a dirigir la película que contará su propia vida Crédito: Instagram

La anunciada biografía cinematográfica de Madonna se transformó en autobiografía. Quedó oficialmente confirmado que la propia cantante dirigirá la película que va a contar su vida y que ella misma había anticipado hace algunos días a través de las redes sociales.

Hasta ahora, lo que se sabía es que ya estaba preparando el guion junto a Diablo Cody (La joven vida de Juno). Ahora, la propia Madonna acaba de anunciar con una declaración oficial que será también la directora de la película, todavía sin título. No hubo definiciones respecto a la conformación del elenco (quién interpretará el papel protagónico, sobre todo) y los tiempos de rodaje. Lo único resuelto es que el proyecto estará a cargo de los estudios Universal.

"Quiero transmitir el increíble viaje al que me ha llevado la vida como artista, música, bailarina y como un ser humano que trata de abrirse camino en este mundo. El foco de esta película siempre será la música. La música me mantuvo en movimiento y el arte me mantuvo con vida. Hay muchas historias no contadas e inspiradoras en ella y quién mejor que yo para contarlas. Considero esencial compartir la montaña rusa de mi vida desde mi voz y mi visión", dijo Madonna.

Será la tercera película como directora para Madonna. La primera, de 2008, fue Filth and Wisdom, inédita en la Argentina. La segunda, de 2011 y mucho más difundida, fue El romance del siglo (W. E.), una mirada sobre el encuentro entre el rey de Inglaterra Enrique VIII y la estadounidense Wallis Simpson, una mujer divorciada; la historia recuerda que por amor a esa mujer el monarca decidió abdicar a la corona en vísperas de la Segunda Guerra Mundial.

La película, disponible en streaming a través de Claro Video con el título de Wallis y Eduardo, el romance del siglo, puede servir como primera aproximación de lo que podría ser la próxima autobiografía de Madonna en el cine. Tenía un formato parecido al de los videoclips, mezclaba el color con imágenes en blanco y negro y además viajaba entre distintas épocas (el tiempo histórico del célebre romance y la actualidad). Llegó a obtener una nominación al Oscar a mejor vestuario. Curiosamente, se estrenó en la Argentina en diciembre de 2012, el mismo día en que Madonna se presentaba en el estadio de River Plate.