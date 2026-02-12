Con Romería, la cineasta catalana Carla Simón cierra una notable trilogía íntima

Romería (España/2025). Dirección: Carla Simón. Guión: Carla Simón, Neus Pipó Simón. Fotografía: Hélène Louvart. Edición: Sergio Jiménez, Ana Pfaff. Elenco: Llúcia Garcia, Mitch Martín, Tristán Ulloa, Celine Tyll, León Romagosa, Hans Romagosa, Marina Troncoso, José Ángel Egido, Casanovas, Lia Mora, Alberto Gracia, Gala Rodríguez. Duración: 115 minutos. Calificación: apta para mayores de 16 años. Nuestra opinión: muy buena.

Estrenada el año pasado en la competencia oficial del Festival de Cannes, Romería cierra la trilogía íntima de Carla Simón, una de las cineastas españolas más talentosas de la actualidad. La saga familiar se inició en 2017 con Verano 1993, una sólida ópera prima que abordó el trauma infantil desde la mirada tan vital como opaca de una niña, y continuó en 2002 con Alcarràs, que amplió el foco hacia una comunidad y una forma de vida en extinción.

Romería regresa al yo a partir de la reconstrucción consciente de una memoria fragmentaria. Es, en ese sentido, una película sobre el derecho a narrar el propio origen. La historia de la película se desarrolla mayormente en 2004. Marina, una joven de 18 años -alter ego transparente de la directora- llega a Vigo, en Galicia, para conocer a su familia paterna y obtener un certificado que le permita solicitar una beca para estudiar cine. Es también un viaje interior que le ofrece a la protagonista la posibilidad de rearmar el rompecabezas de la vida peligrosa y fugaz de sus padres, marcada por la heroína, el sida y una forma de libertad castigada socialmente sin mucha piedad.

El dispositivo narrativo de Romería es tan heterogéneo como funcional. El registro naturalista de una ficción melancólica (las comidas, las fiestas populares, los paseos en velero, las conversaciones elípticas y sobre todo el intenso descubrimiento de unas raíces desconocidas hasta ahí por Marina) desvía hacia el relato onírico que enfoca un descenso a los infiernos con sensibilidad y poesía, evitando el golpe bajo y el tremendismo.

No hay juicios morales ni subrayados dramáticos en ese tramo muy importante de la película. Más bien, una mirada empática para echar luz sobre una aventura existencial cuyo final trágico no impidió que la directora catalana rescate momentos cargados de ilusión y felicidad. “Lo importante era encontrar un punto que no fuera demasiado cruel ni idealizado. Que no juzgara. Y que lo hiciéramos desde una perspectiva lúdica, que es desde donde todo empezó para mis padres”, explicó Carla Simón en una entrevista a El Periódico. Ahí está para certificar ese temperamento el vigoroso número musical montado alrededor de Bailaré sobre tu tumba, de la banda punk de Vigo Siniestro Total, una alusión a la muerte con temple y sin solemnidad.

Por otra parte, la voz en off que reproduce apuntes del diario personal de la madre de Marina (extraídos del propio diario de Neus Pipó Simón, la madre de la directora) dialoga fluidamente con el material de archivo en video de los años 80, imágenes de textura rugosa y colores gastados de gran poder evocativo que apartan la simple nostalgia para promover la colisión entre diferentes memorias: la idealizada y la cruda, la escrita y la vivida.

Una reparación

Llúcia García compone una Marina de mirada progresivamente afirmada. Tímida al comienzo, más desafiante a medida que va entrando en confianza con sus anfitriones, su figura concentra buena parte de la tensión de la historia, especialmente en los cruces con los abuelos paternos, atravesados por la culpa y la negación.

Romería es, en definitiva, una lúcida y emotiva reparación de la memoria. La película no trata de cerrar una herida, sino de observarla en profundidad. Ese es su programa: analizar, entender, construir una voz. Con su virtuosa trilogía, Carla Simón ha sido capaz de convertir la experiencia personal en una obra cinematográfica con densidad y evidente peso específico que no busca respuestas definitivas. Su cine propone una ética: filmar para entender, recordar para existir.