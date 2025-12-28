¿Qué se sabe de…? La separación de Alejandro Sanz, el orgullo del hijo de Madonna y el “pollo de la discordia” en la familia Beckham

Buenas y malas noticias para los famosos al terminar el año
- 5 minutos de lectura'
OTRA VEZ CON EL CORAZÓN PARTÍO
El 18 de diciembre, cuando celebró su cumpleaños número 57, Alejandro Sanz aún estaba en pareja con la actriz Candela Márquez. Pero, de pronto, la relación –que tenía poco más de un año– terminó… o sólo se interrumpió: al parecer, ellos ni dejaron de quererse ni hay terceros en discordia. Lo que dan a entender desde el círculo íntimo del cantante es que sí habría existido una discusión entre ellos: “Están locos el uno por el otro, pero son dos caracteres muy pasionales”, aseguran. Tras su separación, la actriz se fue a Valencia a pasar la Navidad con sus familiares. “No nos tenemos que olvidar de que ellos lo son todo, más que el trabajo, las amistades, las parejas.... porque la familia siempre va a estar ahí”, dijo Candela en una transmisión en vivo en sus redes sociales.
Sus seguidores captaron la desilusión en sus palabras e interpretaron el mensaje como un deseo de encontrar consuelo en sus seres queridos. ¿Habrá reconciliación? En ocasiones anteriores se habían alejado y luego hicieron las paces, pero, por ahora, sus allegados no arriesgan una respuesta y sólo confirman la crisis: “En este momento, se han dicho adiós” .
INESPERADO REENCUENTRO DE FIN DE AÑO
Madonna y Guy Ritchie se separaron hace casi veinte años en un proceso que tuvo una tensa disputa judicial por sus millonarios patrimonios y por la custodia de sus hijos Rocco y David Banda (este último lo adoptaron estando juntos). Por eso, verlos ahora en una misma foto llamó mucho la atención. El gesto de buena convivencia pública de la cantante y el director de cine se debió a un motivo más que especial: acompañar a Rocco en la apertura de su última exposición de arte que se celebró con una fiesta en un estudio en Soho, Londres.
“Es evidente por qué algunas personas podrían juzgarme, y no las culpo por eso. Sin embargo, estoy orgulloso de ser quien soy, pero estoy aún más orgulloso de tener a mis dos padres juntos en una misma sala apoyándome. La obra debe hablar por sí sola; por eso la exposición se llama ‘Talk Is Cheap’”, aseguró el artista. Además de estrellas como Rosie HuntingtonWhiteley y Jake Gyllenhaal, también estuvieron presentes las hermanas de Rocco, Estere y Stella, y el novio de Madonna, Akeem Morris.
EL POLLO DE LA DISCORDIA
La Navidad no le trajo la paz al clan Beckham. En un gesto sorpresivo, Brooklyn (26) bloqueó en Instagram a sus padres, David y Victoria, y a sus hermanos, con lo que el fotógrafo y cocinero le sumó un nuevo capítulo a la pelea con su famosa familia. Todo comenzó tras un inocente “me gusta” que Victoria le dio a un video en el que Brooklyn mostraba cómo darle más sabor al pollo al horno usando salmuera de cerveza.
El like de su madre generó una ola de comentarios entre sus seguidores, que le reclamaban una reconciliación con ella. La reacción del joven fue inmediata, aunque, lejos de lo que se esperaba, en lugar de acercarse se alejó aún más al bloquear a toda la familia en las redes. Su hermano Cruz Beckham (20) reveló que –contra lo que se especuló en los medios– no fueron sus padres quienes dejaron de seguir a Brooklyn: “Se despertaron bloqueados… al igual que yo”. Así, queda claro que la familia no contará en la mesa navideña con la presencia del primogénito con su mujer, Nicola Peltz, y que el conflicto que los mantiene alejados desde abril está cada vez más lejos de resolverse.
TODO AL NARANJA
Las apariciones de Timothée Chalamet en los últimos días con looks totalmente anaranjados no pasaron desapercibidas. Primero fue en la avant-première de su nueva película, Marty Supreme, en el teatro Samuel Goldwyn en Beverly Hills, donde sorprendió al posar junto a su novia, Kylie Jenner, luciendo atuendos hechos a medida por Chrome Hearts en el mismo color.
Una semana después, el 16 de diciembre, el actor volvió a elegir el naranja, pero esta vez su compañera para posar para los fotógrafos en Nueva York fue su madre, Nicole Flender. Timothée pisó la alfombra con un equipo compuesto por un blazer oversized, pantalones holgados y bufanda a juego diseñado especialmente por Haider Ackermann para Tom Ford. A su lado, su mamá también se sumó a la onda orange con un vestido recto con escote halter. Pero ¿a qué se debe esta fascinación por el naranja? Según palabras de Chalamet, busca crear con este color el mismo impacto que se logró con el rosa y la película Barbie en 2023.
