Martin Scorsese vuelve a Netflix con un documental sobre Nueva York

Desde la llegada del año 2000 que la humanidad no esperaba con tanta ansiedad el cambio en el calendario. Al dar vuelta la página de los últimos complicados doce meses, muchos imaginan un nuevo comienzo. Con esas expectativas 2021 tiene mucho que demostrar. No será fácil pero para empezar bien Netflix anunció que el 8 de enero estrenará un nuevo film dirigido por Martin Scorsese. Se trata de Supongamos que Nueva York es una ciudad, un documental construido alrededor de la figura de la escritora Fran Lebowitz, un icono neoyorquino con menos popularidad global que el director, pero tan repleta de ideas como él.

De hecho, en la película se los verá a ambos conversar sobre su ciudad natal y los usos y costumbres que la hacen única en todos los sentidos. Con Scorsese como guía y personaje muchos podrán conocer a Lebowitz una ensayista brillante y representante de una especie de pensadores que parece en extinción por su edad, pero sobre todo por la cultura de la cancelación. "La gente se enfurece conmigo porque estoy repleta de opiniones", dice la escritora en el trailer en el que se la ve recorriendo Manhattan, conversando con un vendedor de libros y asombrada ante los alumnos de una clase de crossfit.

Con Killers of the Flower Moon, la nueva película del director detenida en preproducción la llegada de Supongamos que Nueva York es una ciudad, el segundo documental que Scorsese hace para Netflix después de Rolling Thunder Revue dedicado a la figura y la música de Bob Dylan, es motivo de celebración para los fanáticos del cine en general y del director de El irlandés en particular. Para ellos, las escenas más esperadas del documental serán aquellas en las que aparezca el director, un símbolo de Nueva York y sus infinitos encantos por derecho propio.

