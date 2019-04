Bob Dylan por Martín Scorsese: una fórmula que no puede fallar

Se estrena por Netflix el nuevo documental de Martin Scorse, que registra la emblemática gira Rolling Thunder de Bob Dylan en los setenta Crédito: Netflix

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de abril de 2019 • 00:01

El 12 de junio se estrenará Rolling Thunder Revue, el nuevo documental de Martin Scorsese sobre la emblemática gira que Bob Dylan realizó entre 1975 y 1976. "Se trata de un material que captura el espíritu atribulado de Estados Unidos en 1975 y la jubilosa música que Dylan tocó durante el otoño de ese año", según informa la plataforma Netflix , que financió este nuevo proyecto del director de Taxi Driver.

El documental incluye entrevistas inéditas con el músico y su estreno estará acompañado por el lanzamiento de The Rolling Thunder Revue: The 1975 Live Recordings, una caja con 14 CD, que contienen cinco conciertos completos. El film, que también se proyectará en cines de Estados Unidos y Europa, es el segundo trabajo que Scorsese realiza sobre Bob Dylan. En 2005 había presentado No Direction Home: Bob Dylan (2005), una exhaustivo recorrido por el periódo eléctrico del músico en la década del 60.

Este nuevo documental se trata de un viejo proyecto de Scorsese, quien se encuentra en la etapa final de la posproducción de The Irishman, mega proyecto de Netflix que costó más de 140 millones de dólares. El cineasta contará para la nueva película con material de archivo y testimonios de época de artistas como Joan Báez, Roger McGuinn, T-Bone Burnett, Ramblin' Jack Elliott, Ronee Blakley, Mick Ronson, Scarlet Rivera, Allen Ginsberg, Sam Shepard, Joni Mitchell, Ringo Starr, Patti Smith, Bette Midler, Kinky Friedman, Dennis Hopper y Phil Ochs.

Bob Dylan durante la gira Rolling Thunder, protagonista del nuevo documental de Martin Scorsese en Netflix Crédito: Netflix

La película que ofrecerá fragmentos de esos conciertos, busca sintonizar con la febril atmósfera creativa de la época. También incluiría algunas escenas de Renaldo and Clara, film maldito del propio Dylan que solo tuvo un fugaz y fallido estreno en 1978. Por su parte, Dylan continúa con su proyecto de seguir editando con asiduidad grabaciones de distintas épocas y los coleccionistas del mundo siguen comprando material relacionado a su figura.